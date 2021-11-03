Техническое Обслуживание 04/11
В четверг, 4-го Ноября, мы проведем техническое обслуживание чтобы исправить следующие ошибки:
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
После обновления некоторые игроки получили больше очков опыта и Звездных очков, чем им полагалось. Это привело к тому, что некоторые игроки более низкого уровня были напрямую повышены до 14-го уровня и/или получили чрезмерное количество Звездных очков.
Если вы оказались в числе этих игроков, вы получите внутриигровое сообщение, уведомляющее вас об этом после технического обслуживания, и мы удалим все лишние достижения.
Все дополнительные очки опыта или Звездные очки будут удалены.
Если вы были повышены до 14-го уровня неоправданно, мы понизим ваш уровень до истинного.
Если вы разблокировали чемпионов, они останутся у вас, но вы не сможете играть ими, пока не достигнете 14-го уровня.
Все Звездные Уровни, которые вы повысили после обновления, будут отменены, и вам будет возвращено соответствующее количество Звездных Очков.
Мы НЕ удалим ни Очки Опыта, ни Звездные Очки, которые вы заработали после обновления, а только то, что мы дали вам в избытке после переноса 27-го октября.
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ЧЕМПИОНОВ
Королева Лучниц
Время восстановления способности увеличено
(11с -> 15с)
Продолжительность действия способности уменьшена
(3,5 с -> 3 с)
Королева Лучниц совершила грандиозный выход на арену, оказавшись слишком сильной.
Увеличение времени восстановления позволит ей реже использовать свою способность во время боя, а уменьшение продолжительности действия снизит ее урон и облегчит защиту.
Король Скелетов
Урон повышен
(+14%)
Площадь урона увеличена
(+30%)
Невосприимчивость к отталкиванию
(кроме бревна)
Король нежити имеет хрупкие кости и, похоже, не может найти свое место на арене.
Увеличенный урон и площадь поражения позволят ему уничтожать гоблинов одним ударом и сделает его более эффективным против армий, позволяя ему быстрее собирать души.