3 нояб. 2021 г.
Техническое Обслуживание 04/11

В четверг, 4-го Ноября, мы проведем техническое обслуживание чтобы исправить следующие ошибки:

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

После обновления некоторые игроки получили больше очков опыта и Звездных очков, чем им полагалось. Это привело к тому, что некоторые игроки более низкого уровня были напрямую повышены до 14-го уровня и/или получили чрезмерное количество Звездных очков.

Если вы оказались в числе этих игроков, вы получите внутриигровое сообщение, уведомляющее вас об этом после технического обслуживания, и мы удалим все лишние достижения.

  • Все дополнительные очки опыта или Звездные очки будут удалены.

  • Если вы были повышены до 14-го уровня неоправданно, мы понизим ваш уровень до истинного.

  • Если вы разблокировали чемпионов, они останутся у вас, но вы не сможете играть ими, пока не достигнете 14-го уровня.

  • Все Звездные Уровни, которые вы повысили после обновления, будут отменены, и вам будет возвращено соответствующее количество Звездных Очков.

Мы НЕ удалим ни Очки Опыта, ни Звездные Очки, которые вы заработали после обновления, а только то, что мы дали вам в избытке после переноса 27-го октября.


ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ЧЕМПИОНОВ

Королева Лучниц

  • Время восстановления способности увеличено

    (11с -> 15с)

  • Продолжительность действия способности уменьшена

    (3,5 с -> 3 с)

Королева Лучниц совершила грандиозный выход на арену, оказавшись слишком сильной.

Увеличение времени восстановления позволит ей реже использовать свою способность во время боя, а уменьшение продолжительности действия снизит ее урон и облегчит защиту.

Король Скелетов

  • Урон повышен

    (+14%)

  • Площадь урона увеличена

    (+30%)

  • Невосприимчивость к отталкиванию

    (кроме бревна)

Король нежити имеет хрупкие кости и, похоже, не может найти свое место на арене.

Увеличенный урон и площадь поражения позволят ему уничтожать гоблинов одним ударом и сделает его более эффективным против армий, позволяя ему быстрее собирать души.

Увидимся на Арене,

Команда Clash Royale