После обновления некоторые игроки получили больше очков опыта и Звездных очков, чем им полагалось. Это привело к тому, что некоторые игроки более низкого уровня были напрямую повышены до 14-го уровня и/или получили чрезмерное количество Звездных очков.

Если вы оказались в числе этих игроков, вы получите внутриигровое сообщение, уведомляющее вас об этом после технического обслуживания, и мы удалим все лишние достижения.



Все дополнительные очки опыта или Звездные очки будут удалены.

Если вы были повышены до 14-го уровня неоправданно, мы понизим ваш уровень до истинного.

Если вы разблокировали чемпионов, они останутся у вас, но вы не сможете играть ими, пока не достигнете 14-го уровня.

Все Звездные Уровни, которые вы повысили после обновления, будут отменены, и вам будет возвращено соответствующее количество Звездных Очков.

Мы НЕ удалим ни Очки Опыта, ни Звездные Очки, которые вы заработали после обновления, а только то, что мы дали вам в избытке после переноса 27-го октября.



