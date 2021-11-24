Честная игра & Clash Royale
ЗАЩИТИ СВОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ И ИГРАЙ ЧЕСТНО!
В связи с приближением Испытания с 20 победами мы хотим напомнить о Правилах Честной Игры и о Пользовательском Соглашении.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Мы активно препятствуем использованию стороннего программного обеспечения игроками.
Мониторинг
совместного использования учетных записей
и
мошеннических платежей
.
Регулярно проводим проверки Честной Игры в Таблицах Лидеров.
Проверяем учетные записи игроков, которые прошли квалификацию или подали заявку на участие в соревновательных турнирах
ЧТО ТАКОЕ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ?
Совместное использование учетной записи - это передача вашей учетной записи другому игроку, чтобы он мог играть за вас (продвижение учетной записи).
Продажа, покупка, совместное использование или передача учетных записей другим игрокам противоречат нашим Условиям пользования.
Каждый, кто будет уличен в совместном использовании аккаунтов, будет заблокирован вместе с другими аккаунтами, к которым он имел доступ.
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПРИВЕДЕТ К БЛОКИРОВКЕ АККАУНТА
Игроки, уличенные в "продвижении" своих аккаунтов через совместное использование учетных записей, будут заблокированы - чаще всего навсегда.
Все учетные записи игроков, уличенных в "продвижении" чужих аккаунтов, также будут заблокированы. Это относится и к "чистым" учетным записям.
Мы не можем гарантировать безопасность учетной записи, переданной одним игроком другому, и оставляем за собой право навсегда заблокировать такую учетную запись.
ПРИОБРЕТЕНИЕ КРИСТАЛОВ ВНЕ ИГРЫ
Существует множество сторонних сайтов, предлагающих внутриигровую валюту для Clash Royale, но НИ ОДИН из них не является безопасным для использования. Не обращай внимания на то, что утверждают эти сайты, они НЕ спонсируются Supercell и часто финансируют (или финансируются за счет) незаконной деятельности, такой как кража кредитных карт.
Аккаунты, которые используются совместно или приобрели кристаллы мошенническим путем, будут подвергнуты таким наказаниям, как:
Аннулирование внутриигровой валюты
Временное приостановление игры ( бан на 2 / 7 / 31 день)
Закрытие игрового аккаунта (перманентный бан)