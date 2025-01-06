6 янв. 2025 г.
Январские события и испытания
Выбор карт с эволюцией гоблина с дротиками (1 на 1): 6–13 января
Лучше дротика может быть только отравленный дротик. Составь идеальную колоду с эволюцией гоблина с дротиками.
⚔️ Испытание: 10–13 января.
🏆 Награда: знамя (украшение и рамка).
Руническая гигантша (1 на 1): 13–20 января
С хорошим оружием в руках простые воины могут стать настоящими героями, и руническая гигантша готова в этом помочь.
⚔️ Испытание: 17–20 января.
🏆 Награда: знамя (украшение и рамка).
Схватка берсерков (1 на 1): 20–27 января
В бой! Все воины начинают сражаться яростнее и быстрее, когда у них остается половина здоровья.
⚔️ Испытание: 24–27 января.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Выбор карт с суперкартами (1 на 1): 27 января — 3 февраля
Выберите суперкарту и подберите к ней колоду! Игра идет по правилам обычного боя с выбором карт.
⚔️ Испытание: 31 января — 3 февраля.
🏆 Награда: рамка для знамени.