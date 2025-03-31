С выходом апрельского обновления мы уберем ящики знамени и токены знамени из игры.

Рамки и украшения можно будет по-прежнему заработать в испытаниях, событиях, Pass Royale, получить из призов-сюрпризов и приобрести в магазине.

Обновление выйдет 31 марта. Когда это произойдет, токены знамени будут конвертированы в золото и исчезнут из игры, а все акции с токенами знамени — из сезонного магазина.

100 токенов знамени соответствуют 2000 золотых. Всего может быть конвертировано не более 2000 токенов знамени (40 000 золотых).

