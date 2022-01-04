4 янв. 2022 г.
Год Royale

Всем привет!

2021 год подошел к концу — каким же прекрасным он был для Clash Royale!

Благодаря предложениям сообщества мы выпустили несколько замечательных обновлений, которые пошли Clash Royale только на пользу, изменив игру в том направлении, в каком мы хотели бы двигаться.

Среди изменений прошлого года можно вспомнить следующие:

  • Мы увеличили путь к славе.

  • Добавили новый уровень.

  • Снизили стоимость улучшения карт.

  • Добавили в игру огромное количество золота.

  • Открыли звездные очки для всех.

  • Добавили множество новых сундуков.

  • Изменили принцип работы испытаний.

  • Ввели волшебные предметы, которые очень сильно помогли с продвижением.

  • Добавили чемпионов — карты новой редкости.

  • Внесли столько общих улучшений, что и не упомнить!

После этих нововведений в Clash Royale пришло огромное количество новых игроков, а также вернулись отсутствовавшие какое-то время давние поклонники игры, что было особенно приятно видеть!

Кроме того, в 2021 году состоялся фантастический финал Лиги Clash Royale, по итогам которого новым чемпионом мира стал Mugi!

Вся наша команда с нетерпением ждет следующего года и новых свершений!

Оглядываясь на прошедший 2021 год, мы можем сказать, что довольны тем, в каком направлении развивается игра.

Мы много работаем, собирая отзывы игроков и выдвигая идеи для будущего развития Clash Royale, и нам не терпится увидеть, как сообщество отреагирует на их реализацию.

Мы также в курсе, что в игре есть ошибки — например, баги с бандиткой и рыбаком, — и стараемся как можно быстрее исправить их, но в связи с некоторыми сложностями процесса разработки это займет больше времени, чем ожидалось.

Но заверяем вас, что все сделаем, как только сможем.

2022 год только начался, и мы рады приступить к работе над парой вещей, которые должны вас порадовать.

Мы не можем рассказать в подробностях, так как не хотим, чтобы вы разочаровались, если обещанное не получится воплотить в точности, но поделимся с вами примерным планом на 2022 год.

Наши основные цели в этом году выглядят следующим образом:

  • Добавить больше способов продвижения и больше возможностей зарабатывать награды.

  • Добавить больше возможностей настройки и персонализации.

  • Улучшить существующий функционал.

Есть много других изменений, которые мы хотим внести, включая те, о которых просит сообщество, но приоритетом будет перечисленное выше.

Следующее обновление запланировано на апрель 2022 года, но мы знаем, что вы предпочли бы получить что-то пораньше...

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

Мы прислушались к вам и согласны с тем, что 3 месяца между изменениями баланса — это слишком долго. Мы решили сократить этот промежуток до 2 месяцев.

Так мы успеем собрать достаточно информации для принятия решений, а в остальное время наша команда сможет работать над другими аспектами игры.

Ориентировочно изменения баланса запланированы на февраль, апрель, июнь, август, октябрь и декабрь 2022 года.

Спасибо всем, кто оставлял отзывы и делился своими мыслями.

Год только начался, так что мы будем рады новым идеям и предложениям.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale