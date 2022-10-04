4 окт. 2022 г.
Изменения баланса — октябрь 2022 года

Эти изменения уже вступили в силу!

СПИСОК КАРТ

  • Банда гоблинов ☝️,

  • Эликсирный голем ☝️,

  • Пушка ,

  • Повозка с пушкой ,

  • Королевские кабаны ,

  • Шустрый шахтер ,

  • Мортира ,

  • Хижина варваров .

Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!

БАНДА ГОБЛИНОВ

  • Количество гоблинов-копейщиков увеличено с 2 до 3.

Банда зеленых уже довольно долгое время болтается среди непопулярных карт. Чтобы помочь ей, мы возвращаем третьего гоблина-копейщика, который покинул своих соратников целых пять лет назад.

ЭЛИКСИРНЫЙ ГОЛЕМ

  • Скорость атаки увеличена на 15 % для всех форм ☝️.

Хоть мы и довольны результатами последней переработки, но разделение эликсира между формами эликсирного голема сделало его немного слабее, чем стоило бы. Увеличение скорости атаки всех трех форм (эликсирный голем, эликсирный големчик и эликсирная клякса) должно сделать эликсирного голема более серьезной угрозой, если ему удастся дойти до королевской башни.

ПУШКА

  • Здоровье уменьшено на 8 % .

ПОВОЗКА С ПУШКОЙ

  • Здоровье (после разрушения) уменьшено на 8 % .

Сейчас пушка — это одно из самых популярных зданий благодаря своей низкой стоимости и хорошей стойкости. Мы уменьшаем запас ее здоровья, чтобы сделать ее более уязвимой и дать дорогу другим картам, отвечающим за оборону.

Это изменение также затронет повозку с пушкой в ее разрушенной форме.

КОРОЛЕВСКИЕ КАБАНЫ

  • Первая атака замедлена на 60 % .

Кабаны разбушевались! Эти поросята довольно мощно проявляют себя в мете и обычно требуют серьезных контрмер, чтобы не дать им прорваться к королевской башне. Замедление первой атаки даст обороняющимся воинам и королевским башням немного больше времени на уничтожение кабанов.

ШУСТРЫЙ ШАХТЕР

  • Здоровье уменьшено на 8 % .

Шустрый шахтер наконец нашел свое место на арене. Более того, нам стало ясно, что он какой-то слишком шустрый. Мы подстригли ему усы, заодно уменьшив запас здоровья.

МОРТИРА

  • Здоровье уменьшено на 7 % .

За последние несколько месяцев мортира набрала популярность и силу благодаря появлению новых колод с королем скелетов. Уменьшение очков здоровья приведет к тому, что она будет не так долго находиться на поле боя и ее станет легче уничтожить.

ХИЖИНА ВАРВАРОВ

  • Стоимость уменьшена с 7 до 6 капель эликсира .

  • Скорость появления замедлена с 11 до 15 секунд .

  • Количество варваров увеличено с 2 до 3 ☝️.

  • Время жизни уменьшено с 40 до 30 секунд .

  • Количество варваров, появляющихся при разрушении, уменьшено с 2 до 1 .

  • Общее количество варваров уменьшено с 10 до 8 .

Уютная хижина варваров долгое время была худшей картой в игре. Она держалась примерно на том же уровне, что и исцеляющее заклинание.

Несмотря на то, что мета с картами-генераторами (хижина варваров, хижина гоблинов, печь, надгробие) делает игру более оборонительной и менее захватывающей, мы не хотели ставить крест на этой карте и еще меньше хотели заменять ее чем-то вроде духа варвара.

Мы надеемся, что переработка лишит хижину варваров оборонительного потенциала и побудит игроков использовать ее в более агрессивных тактиках. Кроме того, изменения должны повысить ценность хижины, избежавшей разрушения.

Изменения вступят в силу после перерыва на техническое обслуживание 4 октября!

Как всегда, ждем ваших комментариев и отзывов на наших каналах в соцсетях (ресурсы на английском языке).

До встречи на арене!

Команда Clash Royale