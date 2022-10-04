Изменения баланса — октябрь 2022 года
Эти изменения уже вступили в силу!
СПИСОК КАРТ
Банда гоблинов ☝️,
Эликсирный голем ☝️,
Пушка ,
Повозка с пушкой ,
Королевские кабаны ,
Шустрый шахтер ,
Мортира ,
Хижина варваров .
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
БАНДА ГОБЛИНОВ
Количество гоблинов-копейщиков увеличено с 2 до 3.
Банда зеленых уже довольно долгое время болтается среди непопулярных карт. Чтобы помочь ей, мы возвращаем третьего гоблина-копейщика, который покинул своих соратников целых пять лет назад.
ЭЛИКСИРНЫЙ ГОЛЕМ
Скорость атаки увеличена на 15 % для всех форм ☝️.
Хоть мы и довольны результатами последней переработки, но разделение эликсира между формами эликсирного голема сделало его немного слабее, чем стоило бы. Увеличение скорости атаки всех трех форм (эликсирный голем, эликсирный големчик и эликсирная клякса) должно сделать эликсирного голема более серьезной угрозой, если ему удастся дойти до королевской башни.
ПУШКА
Здоровье уменьшено на 8 % .
ПОВОЗКА С ПУШКОЙ
Здоровье (после разрушения) уменьшено на 8 % .
Сейчас пушка — это одно из самых популярных зданий благодаря своей низкой стоимости и хорошей стойкости. Мы уменьшаем запас ее здоровья, чтобы сделать ее более уязвимой и дать дорогу другим картам, отвечающим за оборону.
Это изменение также затронет повозку с пушкой в ее разрушенной форме.
КОРОЛЕВСКИЕ КАБАНЫ
Первая атака замедлена на 60 % .
Кабаны разбушевались! Эти поросята довольно мощно проявляют себя в мете и обычно требуют серьезных контрмер, чтобы не дать им прорваться к королевской башне. Замедление первой атаки даст обороняющимся воинам и королевским башням немного больше времени на уничтожение кабанов.
ШУСТРЫЙ ШАХТЕР
Здоровье уменьшено на 8 % .
Шустрый шахтер наконец нашел свое место на арене. Более того, нам стало ясно, что он какой-то слишком шустрый. Мы подстригли ему усы, заодно уменьшив запас здоровья.
МОРТИРА
Здоровье уменьшено на 7 % .
За последние несколько месяцев мортира набрала популярность и силу благодаря появлению новых колод с королем скелетов. Уменьшение очков здоровья приведет к тому, что она будет не так долго находиться на поле боя и ее станет легче уничтожить.
ХИЖИНА ВАРВАРОВ
Стоимость уменьшена с 7 до 6 капель эликсира .
Скорость появления замедлена с 11 до 15 секунд .
Количество варваров увеличено с 2 до 3 ☝️.
Время жизни уменьшено с 40 до 30 секунд .
Количество варваров, появляющихся при разрушении, уменьшено с 2 до 1 .
Общее количество варваров уменьшено с 10 до 8 .
Уютная хижина варваров долгое время была худшей картой в игре. Она держалась примерно на том же уровне, что и исцеляющее заклинание.
Несмотря на то, что мета с картами-генераторами (хижина варваров, хижина гоблинов, печь, надгробие) делает игру более оборонительной и менее захватывающей, мы не хотели ставить крест на этой карте и еще меньше хотели заменять ее чем-то вроде духа варвара.
Мы надеемся, что переработка лишит хижину варваров оборонительного потенциала и побудит игроков использовать ее в более агрессивных тактиках. Кроме того, изменения должны повысить ценность хижины, избежавшей разрушения.