23 окт. 2023 г.
CLASH ROYALE НА ПК!
CLASH ROYALE и GOOGLE PLAY ИГРЫ НА ПК
В Clash Royale теперь можно играть на ПК с помощью Google Play Игр! Впервые в истории мобильные игры Supercell стали доступны на ПК!
Исследуйте новый способ игры в Clash Royale!
Увеличенный экран для более полного погружения.
Мышь и клавиатура для удобства управления.
Безупречная синхронизация версии для ПК и мобильной версии.
Идеально для стриминга.
Загляните на страницу Clash Royale в Google Store на вашем компьютере!