4 сент. 2023 г.
СЕЗОН КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ

Представляем...


Королевский гамбит!


Этот сезон объединяет Chess.com и Clash Royale!

НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ

В новом событии «Шахматы Royale» арена превращается в шахматную доску.


Используй смекалку, чтобы поставить мат противнику! Или просто разгроми его грубой силой. Как больше нравится.


Сыграть в «Шахматы Royale» можно будет на вкладке событий с 11 по 18 сентября.

- Эволюция Королевских Рекрутов: Сентябрь 4 - 11
Играй с новой Эволюцией Королевских Рекрутов
⚔️ Испытание: Сентябрь 8 - 12

♟️ Шахматы Royale: Сентябрь 11 - 18
Новое Событие. Заполучи свой эмодзи!
⚔️ Испытание: Сентябрь 15 - 19

- Свет мой,зеркальце: Сентябрь 18 - 25
⚔️ Испытание: Сентябрь 22 - 26

- Месть Принца: Сентябрь 22 - Октябрь 2
⚔️ Испытание: Сентябрь 29 - Октябрь 3

👑 Классический Королевский Турнир 👑
Сентябрь 9 - 13

⬆️ С ТРОЙНЫМ ВЫБОРОМ КАРТ ⬇️
Сентябрь 23 - 27

ШАХМАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Открой новый шахматный скин для башни с Pass Royale.


Играй на новой шахматной арене на легендарном пути.