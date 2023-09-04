СЕЗОН КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ
Представляем...
Королевский гамбит!
Этот сезон объединяет Chess.com и Clash Royale!
НОВЫЙ ИГРОВОЙ РЕЖИМ
В новом событии «Шахматы Royale» арена превращается в шахматную доску.
Используй смекалку, чтобы поставить мат противнику! Или просто разгроми его грубой силой. Как больше нравится.
Сыграть в «Шахматы Royale» можно будет на вкладке событий с 11 по 18 сентября.
- Эволюция Королевских Рекрутов: Сентябрь 4 - 11
Играй с новой Эволюцией Королевских Рекрутов
⚔️ Испытание: Сентябрь 8 - 12
♟️ Шахматы Royale: Сентябрь 11 - 18
Новое Событие. Заполучи свой эмодзи!
⚔️ Испытание: Сентябрь 15 - 19
- Свет мой,зеркальце: Сентябрь 18 - 25
⚔️ Испытание: Сентябрь 22 - 26
- Месть Принца: Сентябрь 22 - Октябрь 2
⚔️ Испытание: Сентябрь 29 - Октябрь 3
👑 Классический Королевский Турнир 👑
Сентябрь 9 - 13
⬆️ С ТРОЙНЫМ ВЫБОРОМ КАРТ ⬇️
Сентябрь 23 - 27
ШАХМАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Открой новый шахматный скин для башни с Pass Royale.
Играй на новой шахматной арене на легендарном пути.