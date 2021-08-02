2 авг. 2021 г.
Выбери карты, которые будут усилены следующими!

В течение следующих 4 недель ВЫ (игровое сообщество) будете решать, какая из предложенных на выбор карт получит усиление на следующие 7 дней.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Каждую пятницу в «Новостях Royale» можно будет проголосовать за одну из 4 карт. Каждую неделю редкость карт будет меняться — от обычной до легендарной! Голосование закончится в понедельник, и победившая карта получит усиление на неделю!

КОГДА ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?

  • 6 августа — голосование за

    обычные

    карты.

  • 13 августа — голосование за

    редкие

    карты.

  • 20 августа — голосование за

    эпические

    карты.

  • 27 августа — голосование за

    легендарные

    карты.

В первую неделю в голосовании участвуют следующие ОБЫЧНЫЕ карты:

ГДЕ НАЙТИ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Следи за нашими каналами в соцсетях, чтобы видеть, когда идет голосование и какая карта побеждает каждую неделю.


До встречи на арене!