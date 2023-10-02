2 окт. 2023 г.
Blog – Clash Royale

СЕЗОН CLASH-O-WEEN

Представляем самый жуткий сезон из всех... CLASH-O-WEEN!

Мы приготовили как сладости, так и гадости, а также новую эволюцию карт!

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Что может быть круче летучих мышей? ЛЕТУЧИЕ МЫШИ-ВАМПИРЫ. Каждые два цикла летучие мыши эволюционируют, что позволяет им восстанавливать здоровье с каждой атакой и даже превышать его максимальный запас!

СОБЫТИЯ И ИСПЫТАНИЯ

🦇 Эволюция летучих мышей с выбором карт: 2–9 октября.
Играйте с эволюцией летучих мышей!
⚔️ Испытание: 6–9 октября.

🪦Потревоженные могилы: 9–16 октября.
Остерегайтесь надгробий!
⚔️ Испытание: 13–16 октября (бесплатное знамя!).

🍬Сладость или гадость: 16–23 октября.
Как узнать, хорошая тыква или плохая?
⚔️ Испытание: 20–23 октября.

🐖Кабаномания: 23–30 октября.
Вражеские кабаны повсюду, куда ни глянь!
⚔️ Испытание: 27–30 октября (бесплатный эмодзи!).

👻Кошмарвилль: 30 октября — 6 ноября.
Настоящая жуть.
⚔️ Испытание: 3–6 ноября (бесплатное знамя!).

👑 Классический королевский турнир 👑
7–11 октября

👑 Турнир с тройным эликсиром 👑
21–25 октября

ЖУТКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Скин для башни «Проклятая кухня» ждет в магазине.

Не забудьте получить бесплатные награды за испытания!