10 февр. 2023 г.
Blog – Clash Royale

Планы на 2023 год

Год уже идет, но мы хотим рассказать, над чем мы работаем и что можно ожидать от игры в ближайшие 6 месяцев.

Скоро в игре:

ПЕРЕРАБОТКА СЕЗОНОВ

Наша основная цель — сделать сезоны интереснее и дать игрокам новые возможности для продвижения.

  • Обновление Pass Royale

Мы обновим и улучшим Pass Royale! Это означает изменение дизайна и добавление индивидуализированных возможностей. Награды также станут более разнообразными!


  • Улучшение вкладки «События»

В ходе переработки сезонов мы хотим сделать вкладку «События» (там, где проходят испытания) более интересной, улучшив как сами испытания, так и награды.

Мы также хотим продлить игровые режимы, пользующиеся популярностью у сообщества, и теперь они тоже будут доступны здесь. Только представьте — играть супермагическим лучником можно будет все время!


  • Сезонная валюта и сезонный магазин

Одно только упоминание валюты и магазина может заставить игроков застонать.

Но мы думаем, что вам все понравится!

Мы видели отзывы о том, что награды в событиях недостаточно хороши.

Наш план — сделать сезонную валюту, которую можно зарабатывать в испытаниях! Ее можно будет тратить в сезонном магазине на нужные предметы.

Золотые сундуки за 8 побед уйдут в небытие. Играть и продвигаться можно будет разными способами!

Есть еще одна вещь, над которой мы работаем в настоящее время.

  • Новый игровой процесс

Это наша самая главная и волнующая новость, и мы очень хотим вам все показать, но нам нужно еще немного времени, прежде чем говорить о чем-то серьезно.

А пока можем только сказать, что это обновление добавит глубины игровому процессу Clash Royale, и вы сможете открывать новые возможности для своих любимых карт.

Новый игровой процесс станет доступен вместе с новым уровнем карт (15) и окажет огромное влияние на карты.

ВОТ И ВСЕ!

Ну, почти. Мы хотим добавить больше новых возможностей и крутых вещей в течение года, но на первое полугодие пока хватит!

Помните, что все перечисленное находится на ранней стадии разработки и может измениться.

Если у вас есть идеи или предложения, поделитесь ими в наших соцсетях (информация на английском языке):

До встречи на арене!

Команда Clash Royale