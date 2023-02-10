ПЕРЕРАБОТКА СЕЗОНОВ

Наша основная цель — сделать сезоны интереснее и дать игрокам новые возможности для продвижения.

Обновление Pass Royale



Мы обновим и улучшим Pass Royale! Это означает изменение дизайна и добавление индивидуализированных возможностей. Награды также станут более разнообразными!





Улучшение вкладки «События»



В ходе переработки сезонов мы хотим сделать вкладку «События» (там, где проходят испытания) более интересной, улучшив как сами испытания, так и награды.

Мы также хотим продлить игровые режимы, пользующиеся популярностью у сообщества, и теперь они тоже будут доступны здесь. Только представьте — играть супермагическим лучником можно будет все время!







Сезонная валюта и сезонный магазин



Одно только упоминание валюты и магазина может заставить игроков застонать.



Но мы думаем, что вам все понравится!



Мы видели отзывы о том, что награды в событиях недостаточно хороши.



Наш план — сделать сезонную валюту, которую можно зарабатывать в испытаниях! Ее можно будет тратить в сезонном магазине на нужные предметы.



Золотые сундуки за 8 побед уйдут в небытие. Играть и продвигаться можно будет разными способами!