Планы на 2023 год
Год уже идет, но мы хотим рассказать, над чем мы работаем и что можно ожидать от игры в ближайшие 6 месяцев.
Скоро в игре:
ПЕРЕРАБОТКА СЕЗОНОВ
Наша основная цель — сделать сезоны интереснее и дать игрокам новые возможности для продвижения.
Обновление Pass Royale
Мы обновим и улучшим Pass Royale! Это означает изменение дизайна и добавление индивидуализированных возможностей. Награды также станут более разнообразными!
Улучшение вкладки «События»
В ходе переработки сезонов мы хотим сделать вкладку «События» (там, где проходят испытания) более интересной, улучшив как сами испытания, так и награды.
Мы также хотим продлить игровые режимы, пользующиеся популярностью у сообщества, и теперь они тоже будут доступны здесь. Только представьте — играть супермагическим лучником можно будет все время!
Сезонная валюта и сезонный магазин
Одно только упоминание валюты и магазина может заставить игроков застонать.
Но мы думаем, что вам все понравится!
Мы видели отзывы о том, что награды в событиях недостаточно хороши.
Наш план — сделать сезонную валюту, которую можно зарабатывать в испытаниях! Ее можно будет тратить в сезонном магазине на нужные предметы.
Золотые сундуки за 8 побед уйдут в небытие. Играть и продвигаться можно будет разными способами!
Есть еще одна вещь, над которой мы работаем в настоящее время.
Новый игровой процесс
Это наша самая главная и волнующая новость, и мы очень хотим вам все показать, но нам нужно еще немного времени, прежде чем говорить о чем-то серьезно.
А пока можем только сказать, что это обновление добавит глубины игровому процессу Clash Royale, и вы сможете открывать новые возможности для своих любимых карт.
Новый игровой процесс станет доступен вместе с новым уровнем карт (15) и окажет огромное влияние на карты.
ВОТ И ВСЕ!
Ну, почти. Мы хотим добавить больше новых возможностей и крутых вещей в течение года, но на первое полугодие пока хватит!
Помните, что все перечисленное находится на ранней стадии разработки и может измениться.
Если у вас есть идеи или предложения, поделитесь ими в наших соцсетях (информация на английском языке):
До встречи на арене!
Команда Clash Royale