НОВОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА
Всем привет!
Ниже можно прочитать о том, над чем сейчас работает команда Clash Royale, и о многом другом.
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ
Команда Clash Royale вовсю трудится над следующим обновлением!
Предыдущие обновления были нацелены на то, чтобы сделать игру более приятной для новичков и игроков среднего уровня и помочь им с продвижением вперед.
Мы считаем, что добавление волшебных предметов, золота и других вещей значительно помогло, но игрокам высоких уровней могло показаться, что о них забыли.
Следующее обновление нацелено на игроков высокого уровня и включает большое количество контента и таких изменений игрового процесса, которых еще никогда не было.
Поскольку это обновление изменит игровой процесс, нам нужно время, чтобы отладить баланс, механику и т. д. и обеспечить вам комфортную и приятную игру.
Так что мы можем только сказать, что вас ждет нечто особенное и что нам не терпится как можно скорее выпустить это обновление.
А пока что мы приготовили достаточно контента на следующий месяц, чтобы вы не скучали!
АНОНС НОВОГО СЕЗОНА
Новый сезон начнется 6 сентября!
С собой он принесет не только множество замечательных наград, но и новую арену.
Добро пожаловать на Кухню палача!
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
Чтобы никто не расслаблялся, мы подготовили несколько изменений баланса!
Изменения вступят в силу 6 сентября после планового технического перерыва.
Завтра вас будет ждать полная информация обо всех изменениях.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИСПЫТАНИЯ В ДИСКО-РЕЖИМЕ
Так как сообществу понравилось голосовать за усиление карт, мы решили также дать вам возможность выбирать испытания для диско-режима!
В течение всего месяца каждую неделю у вас будет возможность проголосовать за одно из трех испытаний диско-режима. Победившее испытание будет доступно в течение 7 дней. Голосование будет включать следующие категории:
3 сентября — классические режимы 1 на 1.
10 сентября — режимы с появлением карт.
17 сентября — режимы с захватом.
24 сентября — режимы 2 на 2.
Нам не терпится увидеть результаты!
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
Вас ждут испытания с палачом и выбором карт, мегатачдауном, тройным выбором карт, внезапной смертью, а также потрясающие награды для тех, кто их пройдет!
11 сентября начнется первый глобальный турнир, а 24 сентября — глобальный турнир с двойным эликсиром.
В магазине также будут выгодные акции для тех, кто хочет немного ускорить свое продвижение.