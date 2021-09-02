Команда Clash Royale вовсю трудится над следующим обновлением!



Предыдущие обновления были нацелены на то, чтобы сделать игру более приятной для новичков и игроков среднего уровня и помочь им с продвижением вперед.



Мы считаем, что добавление волшебных предметов, золота и других вещей значительно помогло, но игрокам высоких уровней могло показаться, что о них забыли.



Следующее обновление нацелено на игроков высокого уровня и включает большое количество контента и таких изменений игрового процесса, которых еще никогда не было.



Поскольку это обновление изменит игровой процесс, нам нужно время, чтобы отладить баланс, механику и т. д. и обеспечить вам комфортную и приятную игру.



Так что мы можем только сказать, что вас ждет нечто особенное и что нам не терпится как можно скорее выпустить это обновление.



А пока что мы приготовили достаточно контента на следующий месяц, чтобы вы не скучали!