2 сент. 2021 г.
НОВОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

Всем привет!

Ниже можно прочитать о том, над чем сейчас работает команда Clash Royale, и о многом другом.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ

Команда Clash Royale вовсю трудится над следующим обновлением!

Предыдущие обновления были нацелены на то, чтобы сделать игру более приятной для новичков и игроков среднего уровня и помочь им с продвижением вперед.

Мы считаем, что добавление волшебных предметов, золота и других вещей значительно помогло, но игрокам высоких уровней могло показаться, что о них забыли.

Следующее обновление нацелено на игроков высокого уровня и включает большое количество контента и таких изменений игрового процесса, которых еще никогда не было.

Поскольку это обновление изменит игровой процесс, нам нужно время, чтобы отладить баланс, механику и т. д. и обеспечить вам комфортную и приятную игру.

Так что мы можем только сказать, что вас ждет нечто особенное и что нам не терпится как можно скорее выпустить это обновление.

А пока что мы приготовили достаточно контента на следующий месяц, чтобы вы не скучали!

АНОНС НОВОГО СЕЗОНА

Новый сезон начнется 6 сентября!

С собой он принесет не только множество замечательных наград, но и новую арену.

Добро пожаловать на Кухню палача!

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

Чтобы никто не расслаблялся, мы подготовили несколько изменений баланса!

Изменения вступят в силу 6 сентября после планового технического перерыва.

Завтра вас будет ждать полная информация обо всех изменениях.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИСПЫТАНИЯ В ДИСКО-РЕЖИМЕ

Так как сообществу понравилось голосовать за усиление карт, мы решили также дать вам возможность выбирать испытания для диско-режима!

В течение всего месяца каждую неделю у вас будет возможность проголосовать за одно из трех испытаний диско-режима. Победившее испытание будет доступно в течение 7 дней. Голосование будет включать следующие категории:

  • 3 сентября — классические режимы 1 на 1.

  • 10 сентября — режимы с появлением карт.

  • 17 сентября — режимы с захватом.

  • 24 сентября — режимы 2 на 2.

Нам не терпится увидеть результаты!

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

Вас ждут испытания с палачом и выбором карт, мегатачдауном, тройным выбором карт, внезапной смертью, а также потрясающие награды для тех, кто их пройдет!

11 сентября начнется первый глобальный турнир, а 24 сентября — глобальный турнир с двойным эликсиром.

В магазине также будут выгодные акции для тех, кто хочет немного ускорить свое продвижение.

Чтобы не пропускать никакие новости Clash Royale, подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях!


До встречи на арене!

Команда Clash Royale