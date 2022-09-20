Совместный просмотр мирового финала CRL!
Мировой финал на большом экране
Мировой финал Лиги Clash Royale пройдет уже в эти выходные! Чтобы сделать это событие еще более запоминающимся, мы подготовили несколько площадок, где вы сможете насладиться просмотром прямой трансляции финала вместе с другими зрителями. Если вы находитесь где-то поблизости, загляните на одну из площадок, чтобы получить заряд незабываемых эмоций!
Джакарта, Индонезия — INSTAGRAM
Площадка: MALACCA TOAST KEDOYA.
Адрес: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 14:00 до 01:00.
Начало трансляции: 20:00.
Регистрация:
.
Манила, Филиппины — INSTAGRAM
Площадка: Flight 88
Адрес: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 15:00 до 02:00.
Начало трансляции: 21:00.
Регистрация:
.
Сингапур — INSTAGRAM
Площадка: Pop Mart Flagshipstore.
Адрес: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто: с 16:00 до 20:00 (23 и 24 сентября), с 16:00 до 18:00 (25 сентября).
Начало трансляции: 21:00.
Регистрация не требуется.
Тайбэй, Тайвань — INSTAGRAM
Площадка: Borges Place.
Адрес: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (
).
Даты: 24 и 25 сентября.
Открыто с 15:00 до 02:00.
Начало трансляции: 21:00.
Регистрация:
.
Токио, Япония
Площадка: Akihabara Esports Square
Адрес: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo (
).
Даты: 24 и 25 сентября.
Открыто с 15:00 до 06:00.
Начало трансляции: 22:00.
Регистрация:
.
Берлин, Германия
Площадка: LvL Gaming.
Адрес: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 09:00 до 02:00.
Начало трансляции: 15:00.
Регистрация не требуется.
Лондон, Великобритания — INSTAGRAM
Площадка: Melt Down.
Адрес: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 08:00 до 02:00.
Начало трансляции: 14:00.
Регистрация не требуется.
Мадрид, Испания — INSTAGRAM
Площадка: Elite Gaming Center.
Адрес: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 09:00 до 22:00.
Начало трансляции: 15:00.
Регистрация не требуется.
Париж, Франция — INSTAGRAM
Площадка: Melt Down.
Адрес: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 09:00 до 02:00.
Начало трансляции: 15:00.
Регистрация не требуется.
Рим, Италия — INSTAGRAM
Площадка: White Rabbit.
Адрес:Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italy (
).
Даты: 23, 24 и 25 сентября.
Открыто с 09:00 до 02:00.
Начало трансляции: 15:00.
Регистрация не требуется.
Желаем удачи финалистам и ждем вас на площадках для совместного просмотра!
До встречи на арене!