Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
20 сент. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Совместный просмотр мирового финала CRL!

Мировой финал на большом экране

Мировой финал Лиги Clash Royale пройдет уже в эти выходные! Чтобы сделать это событие еще более запоминающимся, мы подготовили несколько площадок, где вы сможете насладиться просмотром прямой трансляции финала вместе с другими зрителями. Если вы находитесь где-то поблизости, загляните на одну из площадок, чтобы получить заряд незабываемых эмоций!

Джакарта, Индонезия — INSTAGRAM

  • Площадка: MALACCA TOAST KEDOYA.

  • Адрес: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 14:00 до 01:00.

  • Начало трансляции: 20:00.

  • Регистрация:

    ЗДЕСЬ

    .

Манила, Филиппины — INSTAGRAM

  • Площадка: Flight 88

  • Адрес: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 15:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 21:00.

  • Регистрация:

    ЗДЕСЬ

    .

Сингапур — INSTAGRAM

  • Площадка: Pop Mart Flagshipstore.

  • Адрес: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто: с 16:00 до 20:00 (23 и 24 сентября), с 16:00 до 18:00 (25 сентября).

  • Начало трансляции: 21:00.

  • Регистрация не требуется.

Тайбэй, Тайвань — INSTAGRAM

  • Площадка: Borges Place.

  • Адрес: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 15:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 21:00.

  • Регистрация:

    ЗДЕСЬ

    .

Токио, Япония

  • Площадка: Akihabara Esports Square

  • Адрес: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 15:00 до 06:00.

  • Начало трансляции: 22:00.

  • Регистрация:

    ЗДЕСЬ

    .

Берлин, Германия

  • Площадка: LvL Gaming.

  • Адрес: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 09:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 15:00.

  • Регистрация не требуется.

Лондон, Великобритания — INSTAGRAM

  • Площадка: Melt Down.

  • Адрес: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 08:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 14:00.

  • Регистрация не требуется.

Мадрид, Испания — INSTAGRAM

  • Площадка: Elite Gaming Center.

  • Адрес: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 09:00 до 22:00.

  • Начало трансляции: 15:00.

  • Регистрация не требуется.

Париж, Франция — INSTAGRAM

  • Площадка: Melt Down.

  • Адрес: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 09:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 15:00.

  • Регистрация не требуется.

Рим, Италия — INSTAGRAM

  • Площадка: White Rabbit.

  • Адрес:Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italy (

    открыть в Google Картах

    ).

  • Даты: 23, 24 и 25 сентября.

  • Открыто с 09:00 до 02:00.

  • Начало трансляции: 15:00.

  • Регистрация не требуется.

Желаем удачи финалистам и ждем вас на площадках для совместного просмотра!

До встречи на арене!