8 мая 2023 г.
Blog – Clash Royale

ВКЛАДКА СОБЫТИЙ: КОРОНЫ И СУНДУКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ВКЛАДКИ СОБЫТИЙ

С выходом июньского обновления у игроков появится возможность зарабатывать короны и сундуки в событиях.

Вы будете получать короны за сражения в боях событий, а сундуки — за победы в них.

События — это три основных режима игры на вкладке «События».

ПОЧЕМУ МЫ ИХ УБРАЛИ

  • Нашей целью было отделение ключевого геймплея Clash Royale, то есть пути к славе и легендарного пути, от событий, но, как оказалось, это было ошибкой. Короны и сундуки

    здесь сезонные токены там.

  • Мы не хотели, чтобы вы ограничивались игрой в событиях только потому, что это помогает продвижению в игре.

  • Нам казалось, что разделение сезонных токенов и корон сделает новый сезонный магазин и новую валюту понятнее.

ПОЧЕМУ МЫ ИХ ВЕРНУЛИ

После этого изменения мы получили множество отзывов о том, как невозможность зарабатывать короны и сундуки в событиях сказалась на продвижении в игре.

Учитывая, что для нового Pass Royale также нужно больше корон, это было не самым разумным решением.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Анимация пока не идеальна, и мы планируем и дальше улучшать то, как все выглядит и работает.

Мы также обдумываем некоторые масштабные изменения (представьте себе мир без очереди открывания сундуков!), но еще ничего не решено. Планирование и реализация займет какое-то время, а пока что вы сможете зарабатывать короны и сундуки вышеописанным способом сразу после выхода обновления.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale

P.S.

Мы не пытаемся угробить 2 на 2!