ВКЛАДКА СОБЫТИЙ: КОРОНЫ И СУНДУКИ
ИЗМЕНЕНИЕ ВКЛАДКИ СОБЫТИЙ
С выходом июньского обновления у игроков появится возможность зарабатывать короны и сундуки в событиях.
Вы будете получать короны за сражения в боях событий, а сундуки — за победы в них.
События — это три основных режима игры на вкладке «События».
ПОЧЕМУ МЫ ИХ УБРАЛИ
Нашей целью было отделение ключевого геймплея Clash Royale, то есть пути к славе и легендарного пути, от событий, но, как оказалось, это было ошибкой.
Мы не хотели, чтобы вы ограничивались игрой в событиях только потому, что это помогает продвижению в игре.
Нам казалось, что разделение сезонных токенов и корон сделает новый сезонный магазин и новую валюту понятнее.
ПОЧЕМУ МЫ ИХ ВЕРНУЛИ
После этого изменения мы получили множество отзывов о том, как невозможность зарабатывать короны и сундуки в событиях сказалась на продвижении в игре.
Учитывая, что для нового Pass Royale также нужно больше корон, это было не самым разумным решением.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Анимация пока не идеальна, и мы планируем и дальше улучшать то, как все выглядит и работает.
Мы также обдумываем некоторые масштабные изменения (представьте себе мир без очереди открывания сундуков!), но еще ничего не решено. Планирование и реализация займет какое-то время, а пока что вы сможете зарабатывать короны и сундуки вышеописанным способом сразу после выхода обновления.
P.S.
Мы не пытаемся угробить 2 на 2!