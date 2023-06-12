КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛИТНЫЙ УРОВЕНЬ (15-й уровень)
Улучшение до элитного уровня отличается от улучшений с 1-го по 14-й уровень, для которых требуется золото и копии карт.
Чтобы достичь элитного уровня, нужны всего лишь...
ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ
Это новый волшебный предмет, который можно получить за лишние копии карт 14-го уровня.
Чтобы улучшить карту с 14-го до 15-го уровня, нужно 50 000 элитных карт-джокеров. И никакого золота!
ЧТО-ТО КАК-ТО МНОГО…
Это действительно много! Мы вовсе не ожидаем, что все сразу смогут открыть элитный уровень. Именно поэтому мы не делали никакой контент доступным только для 15-го уровня (типа эволюции карт).
Продвижение до 15-го уровня задумывалось как пассивное по сути действие, для успешного завершения которого нужно скорее время, чем ресурсы.
Чем больше ваших карт достигнет 14-го уровня, тем больше элитных карт-джокеров вы будете зарабатывать, так что число 50 000 перестанет казаться таким устрашающим по мере повышения уровня вашей коллекции карт.
ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛСЯ ПРИНЦИП УЛУЧШЕНИЯ КАРТ?
Когда мы объявили о 15-м уровне в феврале (информация на английском языке), то собирались оставить принцип улучшения без изменений, то есть с использованием золота и карт (как и тогда, когда мы добавили 14-й уровень).
Это вызвало резкую критику, в основном в связи с большим количеством золота, необходимым для улучшения до максимального уровня.
Мы внесли коррективы и остановились на новом, более пассивном способе улучшения карт. Он занимает больше времени, зато не завязан на везении и не требует копить горы золота.
НЕ ХОЧЕТСЯ ЖДАТЬ?
Элитный уровень задуман как пассивный способ продвижения, похожий в этом отношении на мастерство.
Если вы хотите использовать волшебные предметы для улучшения карт до элитного уровня, то вы сможете это сделать! Однако они принесут намного больше пользы, если использовать их для улучшения до 14-го уровня.
Накопилось много золота? Вы можете купить в магазине копии своих карт 14-го уровня, чтобы получить элитные карты-джокеры.
КОНВЕРТАЦИЯ КАРТ
Карты 14-го уровня (лишние копии)
обычная карта = 1 элитная карта-джокера,
редкая карта = 5 элитных карт-джокеров,
эпическая карта = 20 элитных карт-джокеров,
легендарная карта = 1500 элитных карт-джокеров,
карта чемпиона = 4000 элитных карт-джокеров.
Волшебные предметы
обычная карта-джокер = 1 элитная карта-джокер,
редкая карта-джокер = 5 элитных карт-джокеров,
эпическая карта-джокер = 20 элитных карт-джокеров,
легендарная карта-джокер = 1500 элитных карт-джокеров,
чемпионская карта-джокер = 4000 элитных карт-джокеров,
любая книга карт = 5000 элитных карт-джокеров.
У вас может быть максимум 400 000 элитных карт-джокеров.
Выше приведена информация о конвертации в элитные карты-джокеры и о том, как их заработать!
ОБНОВЛЕНИЕ ВЫЙДЕТ 19 ИЮНЯ
И эволюция карт, и элитный уровень появятся в игре после выхода следующего обновления. Они пока еще не доступны!