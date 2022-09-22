КАК ПОСМОТРЕТЬ ФИНАЛ CLASH ROYALE?
Всем привет!
Мы хотим подарить вам билет на мировой финал Лиги Clash Royale!
Это событие будет транслироваться в прямом эфире в центре Clash Fest, интерактивные функции которого позволят вам заработать невероятные награды!
ССЫЛКА -> event.clashroyale.com (информация на английском языке)
Чем больше активности вы будете проявлять во время трансляции, тем больше наград сможете получить! Это относится как к Clash Royale, так и к Clash of Clans!
Какие награды можно будет заработать? Взгляните сами
Даты и время события:
ВАЖНО!
Чтобы принять участие и заработать награды, необходимо сделать следующее:
1) Зарегистрироваться с Supercell ID [подробнее].
2) Присоединиться к прямой трансляции и проявлять активность, зарабатывая очки, необходимые для получения наград.
Подключитесь к Supercell ID прямо сейчас, чтобы подготовиться к началу!
Внимание!
Доставка награды в игровую учетную запись может занять до 1 часа после ее получения.
СОВМЕСТНЫЙ ПРОСМОТР — ЭТО КРУТО!
Мы подготовили несколько классных площадок, где вы сможете вживую насладиться просмотром финала вместе с другими зрителями.
Если вы хотите получить заряд незабываемых эмоций, обязательно загляните на ближайшую к вам площадку.
ЗДЕСЬ можно найти всю информацию о площадках для совместного просмотра.
Желаем удачи финалистам!
И с нетерпением ждем встречи с вами во время совместного просмотра!
Увидимся на арене!