22 сент. 2022 г.
КАК ПОСМОТРЕТЬ ФИНАЛ CLASH ROYALE?

Всем привет!

Мы хотим подарить вам билет на мировой финал Лиги Clash Royale!

Это событие будет транслироваться в прямом эфире в центре Clash Fest, интерактивные функции которого позволят вам заработать невероятные награды!

ССЫЛКА -> event.clashroyale.com (информация на английском языке)

Чем больше активности вы будете проявлять во время трансляции, тем больше наград сможете получить! Это относится как к Clash Royale, так и к Clash of Clans!

Какие награды можно будет заработать? Взгляните сами 

Даты и время события:

ВАЖНО!

Чтобы принять участие и заработать награды, необходимо сделать следующее:

1) Зарегистрироваться с Supercell ID [подробнее].

2) Присоединиться к прямой трансляции и проявлять активность, зарабатывая очки, необходимые для получения наград.

Подключитесь к Supercell ID прямо сейчас, чтобы подготовиться к началу!

Внимание!

Доставка награды в игровую учетную запись может занять до 1 часа после ее получения.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОСМОТР — ЭТО КРУТО!

Мы подготовили несколько классных площадок, где вы сможете вживую насладиться просмотром финала вместе с другими зрителями.

Если вы хотите получить заряд незабываемых эмоций, обязательно загляните на ближайшую к вам площадку.

ЗДЕСЬ можно найти всю информацию о площадках для совместного просмотра.

Желаем удачи финалистам!

И с нетерпением ждем встречи с вами во время совместного просмотра!

Увидимся на арене!