8 мар. 2022 г.
Встречайте The Royale Crown Down!

Отпразднуйте 6-летие Clash Royale, приняв участие в самом масштабном событии сообщества за всю историю — Royale Crown Down!

С 12 по 25 марта все игроки смогут присоединиться к событию, выбрав понравившуюся команду под предводительством автора контента!

Участвуйте в 3 внутриигровых испытаниях, чтобы получать очки, достижения, награды и с каждым днем расширять игровое поле.

Глобальная таблица лидеров будет обновляться ежедневно, чтобы вы могли следить за продвижением вашей команды.

ВНУТРИИГРОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Королевский турнир

  • Начало: 12 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • Окончание: 17 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • Бесплатное участие; одна попытка.

Одержите как можно больше побед, проиграв не больше 5 раз. Поднимитесь к вершине, собирая награды по дороге!

Испытание 2 на 2

  • Начало: 17 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • Окончание: 21 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • 9 побед и максимум 3 поражения.

  • Бесплатное участие; повторная попытка стоит 50 кристаллов (или бесплатно для владельцев Pass Royale).

Участвуйте в испытании 2 на 2 вместе с другом или случайным союзником! Никаких особых игровых режимов, просто старые добрые бои 2 на 2.

Испытание с бесконечным эликсиром от Legendaray

  • Начало: 21 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • Окончание: 25 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).

  • 9 побед и максимум 3 поражения.

  • Бесплатное участие; повторная попытка стоит 50 кристаллов (или бесплатно для владельцев Pass Royale).

Один из самых любимых и хаотичных игровых режимов возвращается в рамках особого испытания! Сможете угнаться за эликсиром?

ВСТРЕЧАЙТЕ КАПИТАНОВ!

ARTUBE CLASH - Команда Мушкетеры

OUAHLEOUFF - Команда Варвары

BENIJU - Команда Всадники на Кабане

SIRTAG -Команда Гоблины

CLASHART - Команда Мини-П.Е.К.К.И

JOJONAS - Команда Всадницы на Баране

GRAX - Команда Дракончики

けんつめし (Kent) - Команда Скелеты

ORANGE JUICE - Команда Лучници

YOSOYRICK - Команда Ведьмы

JUNE - Команда Рыцари

CLASH WITH ASH - Команда Колдуны

НАГРАДЫ ДЛЯ ВСЕХ

Участие в испытаниях позволяет зарабатывать очки для своей команды, а также открывать уникальные достижения и награды, например:

  • уникальный эмодзи Духа Исцеления за первую победу в Королевском турнире

  • волшебные монеты, которые капитаны смогут раздать сообществу

  • а также сник пики грядущего обновления!

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ

Помимо славы и уважения сообщества Clash Royale, команда-победительница получит уникальную супернаграду, которую мы пока держим в секрете!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРАЗДНОВАНИЮ!

Посетите веб-сайт битвы за корону Royale и зарегистрируйтесь с помощью Supercell ID! После этого игра автоматически будет регистрировать ваши достижения в течение события.

Готовьтесь к битве всей вашей жизни! До встречи на арене!