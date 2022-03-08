Встречайте The Royale Crown Down!
Отпразднуйте 6-летие Clash Royale, приняв участие в самом масштабном событии сообщества за всю историю — Royale Crown Down!
С 12 по 25 марта все игроки смогут присоединиться к событию, выбрав понравившуюся команду под предводительством автора контента!
Участвуйте в 3 внутриигровых испытаниях, чтобы получать очки, достижения, награды и с каждым днем расширять игровое поле.
Глобальная таблица лидеров будет обновляться ежедневно, чтобы вы могли следить за продвижением вашей команды.
ВНУТРИИГРОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Королевский турнир
Начало: 12 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
Окончание: 17 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
Бесплатное участие; одна попытка.
Одержите как можно больше побед, проиграв не больше 5 раз. Поднимитесь к вершине, собирая награды по дороге!
Испытание 2 на 2
Начало: 17 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
Окончание: 21 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
9 побед и максимум 3 поражения.
Бесплатное участие; повторная попытка стоит 50 кристаллов (или бесплатно для владельцев Pass Royale).
Участвуйте в испытании 2 на 2 вместе с другом или случайным союзником! Никаких особых игровых режимов, просто старые добрые бои 2 на 2.
Испытание с бесконечным эликсиром от Legendaray
Начало: 21 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
Окончание: 25 марта, 9:00 UTC (12:00 MSK).
9 побед и максимум 3 поражения.
Бесплатное участие; повторная попытка стоит 50 кристаллов (или бесплатно для владельцев Pass Royale).
Один из самых любимых и хаотичных игровых режимов возвращается в рамках особого испытания! Сможете угнаться за эликсиром?
ВСТРЕЧАЙТЕ КАПИТАНОВ!
ARTUBE CLASH - Команда Мушкетеры
OUAHLEOUFF - Команда Варвары
BENIJU - Команда Всадники на Кабане
SIRTAG -Команда Гоблины
CLASHART - Команда Мини-П.Е.К.К.И
JOJONAS - Команда Всадницы на Баране
GRAX - Команда Дракончики
けんつめし (Kent) - Команда Скелеты
ORANGE JUICE - Команда Лучници
YOSOYRICK - Команда Ведьмы
JUNE - Команда Рыцари
CLASH WITH ASH - Команда Колдуны
НАГРАДЫ ДЛЯ ВСЕХ
Участие в испытаниях позволяет зарабатывать очки для своей команды, а также открывать уникальные достижения и награды, например:
уникальный эмодзи Духа Исцеления за первую победу в Королевском турнире
волшебные монеты, которые капитаны смогут раздать сообществу
а также сник пики грядущего обновления!
ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ
Помимо славы и уважения сообщества Clash Royale, команда-победительница получит уникальную супернаграду, которую мы пока держим в секрете!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРАЗДНОВАНИЮ!
Посетите веб-сайт битвы за корону Royale и зарегистрируйтесь с помощью Supercell ID! После этого игра автоматически будет регистрировать ваши достижения в течение события.
Готовьтесь к битве всей вашей жизни! До встречи на арене!