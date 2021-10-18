18 окт. 2021 г.
ДА НАЧНЕТСЯ SLASH ROYALE!

Король сошел с ума!

С 18 по 26 октября будет проходить событие, подобного которому еще не было в истории Clash Royale:

SLASH ROYALE!

ВСЕ РАСХОДЫ УРЕЗАНЫ ВДВОЕ!

Да, все верно!

В течение следующих 9 дней улучшение любой карты будет стоить вдвое меньше золота, чем обычно!

То же самое относится к повышению звездного уровня.

Класс!

ВЕЛИКАЯ ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА!

Нужно золото, чтобы улучшить карты? Отлично!

Готовься к великой золотой лихорадке, в ходе которой можно будет заработать до 200 000 золотых в зависимости от уровня арены!

ЗОЛОТО В ПОДАРОК КАЖДЫЙ ДЕНЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

И это еще не все!

В ходе события Slash Royale в магазине ежедневно будут появляться подарки дня на общую сумму до 50 000 золотых!

У тебя также будет возможность заработать до 50 000 золотых в золотом испытании с зеркалом (с 18 по 21 октября) и до 25 000 золотых на бесплатном уровне глобального турнира с тройным эликсиром (с 22 по 26 октября).

Это значит, что в течение 10 дней SLASH ROYALE можно будет заработать больше 300 000 золотых!

Просто безумие!

ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА

У игроков наконец появится возможность приобретать сразу несколько акций с книгами, так что их можно будет применять одну за другой, улучшая еще больше карт.

Почему все это происходит?

Говорят, это тайна, покрытая мраком... Или нет?


Команда Clash Royale