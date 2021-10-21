21 окт. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Приготовься...

Спустя 5 с лишним лет, 103 карты и несчетное количество боев пришло его время.

СО СЛЕДУЮЩИМ ОБНОВЛЕНИЕМ В ИГРЕ НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИТСЯ 14-Й УРОВЕНЬ КОРОЛЯ!

ПОРА ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

В 2021 году разработчики Clash Royale сосредоточили усилия на усовершенствовании продвижения в игре, и следующее обновление будет еще одним шагом в этом направлении.

С появлением 14-го уровня количество очков здоровья и урон башен короля и принцесс увеличится, а карты можно будет улучшить еще больше.

УСКОРЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ!

Кроме того, чтобы помочь игрокам повышать уровень быстрее, чем когда-либо, мы снизили стоимость улучшения карт и уровня короля на уровнях с 11-го по 13-й.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!

Slash Royale уже идет, а значит, получить необходимое золото теперь намного легче!

«Я на 13-м уровне, пропадет ли мой опыт, если я улучшу карты сейчас?»

Ничего подобного!

Весь опыт, накопленный за счет улучшения и жертвования карт на 13-м уровне короля, зачтется игрокам.

Это значит, что некоторые игроки получат короля 14-го уровня, как только выйдет обновление.

Неплохо, правда?

НАВЕРНЯКА ЕСТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ?

Да, есть!

В обновлении будут и другие вещи, помимо 14-го уровня, но с нас взяли клятву пока не рассказывать о них.

Мы поделимся информацией, как только сможем!

УЗНАЙ НОВЫЙ УРОВЕНЬ СВОЕГО КОРОЛЯ!

Рассчитай, сколько очков опыта ты получишь, когда выйдет обновление!

Воспользуйся калькулятором уровня короля от RoyaleAPI ЗДЕСЬ!

До встречи на арене!

Команда Clash Royale