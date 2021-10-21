Спустя 5 с лишним лет, 103 карты и несчетное количество боев пришло его время.
СО СЛЕДУЮЩИМ ОБНОВЛЕНИЕМ В ИГРЕ НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИТСЯ 14-Й УРОВЕНЬ КОРОЛЯ!
ПОРА ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!
В 2021 году разработчики Clash Royale сосредоточили усилия на усовершенствовании продвижения в игре, и следующее обновление будет еще одним шагом в этом направлении.
С появлением 14-го уровня количество очков здоровья и урон башен короля и принцесс увеличится, а карты можно будет улучшить еще больше.
УСКОРЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ!
Кроме того, чтобы помочь игрокам повышать уровень быстрее, чем когда-либо, мы снизили стоимость улучшения карт и уровня короля на уровнях с 11-го по 13-й.
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!
Slash Royale уже идет, а значит, получить необходимое золото теперь намного легче!
«Я на 13-м уровне, пропадет ли мой опыт, если я улучшу карты сейчас?»
Ничего подобного!
Весь опыт, накопленный за счет улучшения и жертвования карт на 13-м уровне короля, зачтется игрокам.
Это значит, что некоторые игроки получат короля 14-го уровня, как только выйдет обновление.
Неплохо, правда?
НАВЕРНЯКА ЕСТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Да, есть!
В обновлении будут и другие вещи, помимо 14-го уровня, но с нас взяли клятву пока не рассказывать о них.
Мы поделимся информацией, как только сможем!
