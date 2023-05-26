СТОИМОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ ДО 15-ГО УРОВНЯ
Сколько золота нужно для улучшения до 15-го уровня?
Нисколько. Ноль. Вообще нисколечко. Совсем.
Для улучшения до 15-го уровня НЕ НУЖНО ЗОЛОТО!
Мы получили ваши отзывы и приняли их к сведению. На 14-м уровне стало сложнее улучшать карты до максимального уровня из-за того, что на это уходит много золота.
Так как же улучшить карту до 15-го уровня? С помощью элитных карт-джокеров.
ЭЛИТНЫЙ УРОВЕНЬ (15-й или максимальный уровень)
Максимального уровня больше нет. Встречайте ЭЛИТНЫЙ уровень!
Теперь самый высокий уровень, которого карта может достичь, называется элитным. Можно, конечно, продолжать называть его максимальным... Но это не так круто звучит.
Когда карта достигает 14-го уровня, все лишние карты того же типа начинают превращаться в элитные карты-джокеры. Их можно использовать, чтобы приблизить улучшение любой карты 14-го уровня до элитного уровня.
Если вкратце: максимальный уровень теперь называется элитным.
В ЧЕМ ПОДВОХ?
С появлением элитных карт исчезнет компенсация в виде золота за карты, получаемые после достижения картой максимального уровня.
ЗАТО...
ИГРОКАМ ДОСТУПНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА
Чтобы сбалансировать исчезновение этой компенсации, мы увеличиваем количество доступного в игре золота более чем в 3 раза по сравнению с тем, что было до обновления.
SLASH ROYALE ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Улучшение ВСЕХ карт стоит на 50 % меньше золота!
Мы проведем еще одно событие Slash Royale, чтобы подготовить вас к появлению элитного уровня.
Slash Royale пройдет с 5 по 18 июня.
Достигнуть элитного уровня непросто. Это самый высокий уровень из всех возможных, так что элитные карты будут лишь у немногих игроков. На то они и элитные!
В связи с этим на легендарном пути максимальный уровень карт будет ограничен 14-м уровнем в течение примерно шести месяцев после введения элитного уровня.
При этом в войнах кланов и на пути к славе элитный уровень будет доступен для использования сразу же.
В режимах вкладки событий по-прежнему будет действовать ограничение до 11-го уровня.
ЭЛИТНЫЙ УРОВЕНЬ И ЭВОЛЮЦИЯ КАРТ
Эволюция карт НЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА элитным уровнем. Вам не нужен будет элитный уровень, чтобы воспользоваться функцией эволюции карт.
Более подробная информация станет доступна позднее.
Эта функция находится в разработке, и ее финальная версия может отличаться от приведенного здесь описания.