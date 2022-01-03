Уникальный скин для башни и эмодзи золотого рыцаря.



1 книга книг (добавляет столько карт, сколько нужно для улучшения карты до следующего уровня).



1 волшебная монета (позволяет улучшить карту бесплатно).



2 ключа от сундука (мгновенно открывают любой сундук в ячейке).



1 легендарная карта-джокер.



Эпические карты-джокеры.



Редкие карты-джокеры.



Обычные карты-джокеры.



40 000 золотых.



4 токена для торговли.



Бонусный банк (вмещает до 25 000 золотых).



Владельцы Pass Royale также получают право неограниченного участия в особых испытаниях, уникальный ЗОЛОТОЙ ШРИФТ для имени игрока и возможность ставить сундуки в очередь на открывание!