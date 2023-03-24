Изменение цены Pass Royale
Как мы недавно сообщили в анонсе обновления Pass Royale, с выходом обновления в конце этого месяца мы внесем некоторые изменения в Pass Royale.
Поскольку в игре теперь существует три разные версии Pass Royale, мы обновили цены, чтобы они отражали это изменение.
Начиная с 3 апреля будут действовать следующие цены:
БЕСПЛАТНЫЙ пропуск останется бесплатным.
ЗОЛОТОЙ пропуск — 5,99 долл. США.
АЛМАЗНЫЙ пропуск — 11,99 долл. США.
УЛУЧШЕНИЕ золотого пропуска до алмазного пропуска: 6,99 долл. США.
Новые пропуска появятся в игре с началом нового сезона 3 апреля, так что если вы хотите воспользоваться преимуществами текущего Pass Royale, сделайте это до конца этого сезона!
Почему меняется цена?
Решение об изменении цены принималось с учетом мировой инфляции и других экономических факторов. Цена Pass Royale не менялась с момента его появления в 2019 году (не считая обязательного повышения цен со стороны магазинов приложений, на которое мы никак не можем влиять).
Появление волшебных предметов существенно увеличило ценность Pass Royale. Поскольку некоторые волшебные предметы можно было получить с помощью Pass Royale, то другие предметы (книги, карты-джокеры) вне Pass Royale должны были стать дороже, чтобы игровая экономика оставалась сбалансированной.
Изменение содержимого Pass Royale позволит нам предлагать игрокам отдельные волшебные предметы (такие как книги) по более выгодной цене вне Pass Royale, например в сезонном или обычном магазине.
Изменения бесплатного пропуска
Ценность бесплатного пропуска (то есть бесплатного уровня Pass Royale) близка к прежней, но добавление сезонных токенов делает его ценнее благодаря появлению сезонного магазина. Чтобы узнать больше, посмотрите наш анонс обновления с сезонными токенами!
Награды
Ниже перечислены награды для всех новых пропусков, которые станут доступны игрокам в новом сезоне начиная с 3 апреля!
Бесплатный пропуск
1
; ящик с золотом,
35
; коронных сундуков,
2500
; сезонных токенов.
Золотой пропуск
(также включает награды бесплатного пропуска)
500
; обычных карт-джокеров,
100
; редких карт-джокеров,
50
; эпических карт-джокеров,
10
; легендарных карт-джокеров,
10
; увесистых ящиков с золотом,
5000
; сезонных токенов,
1
; скин для башни,
1
; эмодзи,
9
; ключей от сундука.
Также включает следующие привилегии:
золотое имя,
автоматическое открывание сундуков,
подарок клану,
неограниченное участие в особых испытаниях с лимитом на количество поражений.
Алмазный пропуск
(также включает награды бесплатного и золотого пропусков)
500
; кристаллов,
7500
; сезонных токенов,
10
; переполненных ящиков с золотом,
2
; огромных сундука,
2
; магических сундука,
1
; джокерский сундук,
1
; карта чемпиона,
1
; анимированное боевое знамя.
Включает все привилегии золотого пропуска.
Улучшает обычный подарок клану до премиального подарка клану.
Эти изменения вступят в силу 3 апреля!
Перечисленные функции все еще находятся в разработке и могут измениться.