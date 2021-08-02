26-й сезон: описание и награды
Круши вражеские башни, зарабатывай короны и открывай награды!
Приобрети Pass Royale, чтобы разблокировать уникальные награды и привилегии 26-го сезона.
НАГРАДЫ PASS ROYALE
Уникальный рыбацкий скин для башни и эмодзи тающего ледяного колдуна.
1 книга книг (добавляет столько карт, сколько нужно для улучшения карты до следующего уровня).
1 волшебная монета (позволяет улучшить карту бесплатно).
2 ключа от сундука (мгновенно открывают любой сундук в ячейке).
1 легендарная карта-джокер.
Эпические карты-джокеры.
Редкие карты-джокеры.
Обычные карты-джокеры.
40 000 золотых.
4 токена для торговли.
Бонусный банк (вмещает до 25 000 золотых).
Владельцы Pass Royale также получают право неограниченного участия в особых испытаниях, уникальный ЗОЛОТОЙ ШРИФТ для имени игрока и возможность ставить сундуки в очередь на открывание!
БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ
Нет Pass Royale? Ты можешь заработать следующие БЕСПЛАТНЫЕ награды:
1
обычную
книгу карт.
10 эпических карт-джокеров.
20 редких карт-джокеров.
100 обычных карт-джокеров.
2 ключа от сундука.
25 коронных сундуков (содержат кристаллы и карты любой редкости).
1 ЛЕГЕНДАРНУЮ КАРТУ-ДЖОКЕРА.
Вышеуказанные награды доступны игрокам начиная с 7-й арены. ВЛАДЕЛЬЦЫ PASS ROYALE ТАКЖЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ!
Награды для игроков на аренах с 4-й по 6-ю можно увидеть в игре!