1 нояб. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Чемпионский сезон: описание и награды

Круши вражеские башни, зарабатывай короны и открывай награды!

Приобрети Pass Royale, чтобы разблокировать уникальные награды и привилегии сезона.

НАГРАДЫ PASS ROYALE

  • Уникальный скин для башни «Король скелетов» и эмодзи со стрелой, пронзившей три короны.

  • 1 книга книг (добавляет столько карт, сколько нужно для улучшения карты до следующего уровня).

  • 1 волшебная монета (позволяет улучшить карту бесплатно).

  • 2 ключа от сундука (мгновенно открывают любой сундук в ячейке).

  • 1 легендарная карта-джокер.

  • Эпические карты-джокеры.

  • Редкие карты-джокеры.

  • Обычные карты-джокеры.

  • 40 000 золотых.

  • 4 токена для торговли.

  • Бонусный банк (вмещает до 25 000 золотых).

Владельцы Pass Royale также получают право неограниченного участия в особых испытаниях, уникальный ЗОЛОТОЙ ШРИФТ для имени игрока и возможность ставить сундуки в очередь на открывание!

БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ

Нет Pass Royale? Ты можешь заработать следующие БЕСПЛАТНЫЕ награды:

  • 1

    редкую

    книгу карт.

  • 1

    джокерский сундук

    .

  • 10 эпических карт-джокеров.

  • 20 редких карт-джокеров.

  • 50 обычных карт-джокеров;

  • 2 ключа от сундука.

  • 33 коронных сундука (содержат кристаллы и карты любой редкости).

  • 1 ЛЕГЕНДАРНУЮ КАРТУ-ДЖОКЕРА.

Вышеуказанные награды доступны игрокам начиная с 7-й арены. ВЛАДЕЛЬЦЫ PASS ROYALE ТАКЖЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ!

Награды для игроков на аренах с 4-й по 6-ю можно увидеть в игре!

