Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
6 авг. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Испытание с 20 победами вернулось!

Готовься!

Самое сложное испытание вернулось — на этот раз в качестве официального этапа на пути к мировому финалу Clash Royale!

Сможешь одержать 20 побед, проиграв менее 3 раз?

Любой игрок, прошедший испытание с 20 победами в этом году, сможет зарегистрироваться в следующем этапе Лиги Clash Royale во внутриигровом турнирном центре!

Игроки, соревнующиеся в турнирном центре, будут получать и терять рейтинговые очки в зависимости от исхода боя. У них будет возможность провести до 10 боев в течение любого 24-часового периода, а когда отведенное на игру время закончится, лучшие 128 игроков перейдут на 3-й этап.

Подробности о Лиге Clash Royale и последующих этапах можно узнать ЗДЕСЬ (информация на английском языке)!

КОГДА?

Испытание начнется в субботу 6 августа и продлится 5 дней:

  • Начало:

    6 августа в 08:00 UTC.

  • Конец:

    11 августа в 08:00 UTC.

КАК ИГРАТЬ?

Просто перейди на вкладку «События»!

  • У каждого игрока есть

    3 бесплатные попытки.

  • 3 поражения

    — и ты выбываешь.

  • Вернуться в испытание можно, заплатив

    10 кристаллов.

  • Обладатели

    Pass Royale

    могут бесплатно участвовать в

    испытании с 20 победами

    неограниченное количество раз.

  • Прогресс в испытании

    сбрасывается

    с каждой новой попыткой (до 0 побед / 0 поражений).

  • В испытании можно выиграть

    1 эпический сундук

    ,

    1 легендарный сундук короля

    и до

    215 000 золотых!

ВЫИГРАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЗНАЧОК!

Если одержишь 17 побед или более, то получишь значок испытания с 20 победами в CRL 2022! Ты сможешь прикрепить его к боевому знамени в профиле игрока, чтобы похвастаться перед другими своим мастерством.

Удачи в испытании, и до встречи на арене!

Команда Clash Royale