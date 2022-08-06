Испытание с 20 победами вернулось!
Готовься!
Самое сложное испытание вернулось — на этот раз в качестве официального этапа на пути к мировому финалу Clash Royale!
Сможешь одержать 20 побед, проиграв менее 3 раз?
Любой игрок, прошедший испытание с 20 победами в этом году, сможет зарегистрироваться в следующем этапе Лиги Clash Royale во внутриигровом турнирном центре!
Игроки, соревнующиеся в турнирном центре, будут получать и терять рейтинговые очки в зависимости от исхода боя. У них будет возможность провести до 10 боев в течение любого 24-часового периода, а когда отведенное на игру время закончится, лучшие 128 игроков перейдут на 3-й этап.
Подробности о Лиге Clash Royale и последующих этапах можно узнать ЗДЕСЬ (информация на английском языке)!
КОГДА?
Испытание начнется в субботу 6 августа и продлится 5 дней:
Начало:
6 августа в 08:00 UTC.
Конец:
11 августа в 08:00 UTC.
КАК ИГРАТЬ?
Просто перейди на вкладку «События»!
У каждого игрока есть
3 бесплатные попытки.
3 поражения
— и ты выбываешь.
Вернуться в испытание можно, заплатив
10 кристаллов.
Обладатели
Pass Royale
могут бесплатно участвовать в
испытании с 20 победами
неограниченное количество раз.
Прогресс в испытании
сбрасывается
с каждой новой попыткой (до 0 побед / 0 поражений).
В испытании можно выиграть
1 эпический сундук
,
1 легендарный сундук короля
и до
215 000 золотых!
ВЫИГРАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЗНАЧОК!
Если одержишь 17 побед или более, то получишь значок испытания с 20 победами в CRL 2022! Ты сможешь прикрепить его к боевому знамени в профиле игрока, чтобы похвастаться перед другими своим мастерством.
Удачи в испытании, и до встречи на арене!
Команда Clash Royale