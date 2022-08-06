Любой игрок, прошедший испытание с 20 победами в этом году, сможет зарегистрироваться в следующем этапе Лиги Clash Royale во внутриигровом турнирном центре!

Игроки, соревнующиеся в турнирном центре, будут получать и терять рейтинговые очки в зависимости от исхода боя. У них будет возможность провести до 10 боев в течение любого 24-часового периода, а когда отведенное на игру время закончится, лучшие 128 игроков перейдут на 3-й этап.

Подробности о Лиге Clash Royale и последующих этапах можно узнать ЗДЕСЬ (информация на английском языке)!