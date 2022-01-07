Испытание арены возвращается!
Время поупражняться в составлении колод!
ЧТО ЭТО?
В испытании арены игрок составляет колоду из карт, которые можно разблокировать на определенной арене или аренах более низкого уровня. Очень похоже на путь к славе!
КАК ОНО ПРОХОДИТ?
Испытание начинается с 1-й арены, и колода составляется из доступных на этой арене карт. Чтобы открыть следующую арену, необходимо одержать 3 победы.
На первых 3 аренах испытание идет в легком режиме! Это значит, что поражения не засчитываются.
Начиная с 4-й арены начинают действовать обычные правила: первая попытка бесплатна, но после 3 поражений ты выбываешь! Попробовать пройти испытание снова можно за 10 кристаллов (или бесплатно при наличии Pass Royale).
КАКИЕ НАГРАДЫ ТАМ ЕСТЬ?
50 000 золотых;
30 кристаллов;
200 обычных карт-джокеров;
100 редких карт-джокеров;
30 эпических карт-джокеров;
1 легендарная карта-джокер;
3 ключа от сундука;
6 токенов для торговли;
3 золотых сундука;
4 сундука с молнией;
1 огромный сундук;
1 магический сундук;
1 джокерский сундук;
Эмодзи «Верхом на ракете»!
Испытание начнется в 8:00 UTC 8 января и закончится в 8:00 UTC 29 января.
Мы понимаем, что активным и опытным игрокам это может показаться слишком долгим сроком, но поскольку для прохождения испытания требуется 45 побед, мы решили продлить его, чтобы у всех была возможность пройти его.
Удачи в испытании, и до встречи на арене!
Команда Clash Royale