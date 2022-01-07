Испытание начинается с 1-й арены, и колода составляется из доступных на этой арене карт. Чтобы открыть следующую арену, необходимо одержать 3 победы.

На первых 3 аренах испытание идет в легком режиме! Это значит, что поражения не засчитываются.

Начиная с 4-й арены начинают действовать обычные правила: первая попытка бесплатна, но после 3 поражений ты выбываешь! Попробовать пройти испытание снова можно за 10 кристаллов (или бесплатно при наличии Pass Royale).