7 янв. 2022 г.
Blog – Clash Royale

Испытание арены возвращается!

Время поупражняться в составлении колод!

ЧТО ЭТО?

В испытании арены игрок составляет колоду из карт, которые можно разблокировать на определенной арене или аренах более низкого уровня. Очень похоже на путь к славе!

КАК ОНО ПРОХОДИТ?

Испытание начинается с 1-й арены, и колода составляется из доступных на этой арене карт. Чтобы открыть следующую арену, необходимо одержать 3 победы.

На первых 3 аренах испытание идет в легком режиме! Это значит, что поражения не засчитываются.

Начиная с 4-й арены начинают действовать обычные правила: первая попытка бесплатна, но после 3 поражений ты выбываешь! Попробовать пройти испытание снова можно за 10 кристаллов (или бесплатно при наличии Pass Royale).

КАКИЕ НАГРАДЫ ТАМ ЕСТЬ?

  • 50 000 золотых;

  • 30 кристаллов;

  • 200 обычных карт-джокеров;

  • 100 редких карт-джокеров;

  • 30 эпических карт-джокеров;

  • 1 легендарная карта-джокер;

  • 3 ключа от сундука;

  • 6 токенов для торговли;

  • 3 золотых сундука;

  • 4 сундука с молнией;

  • 1 огромный сундук;

  • 1 магический сундук;

  • 1 джокерский сундук;

  • Эмодзи «Верхом на ракете»!

Испытание начнется в 8:00 UTC 8 января и закончится в 8:00 UTC 29 января.

Мы понимаем, что активным и опытным игрокам это может показаться слишком долгим сроком, но поскольку для прохождения испытания требуется 45 побед, мы решили продлить его, чтобы у всех была возможность пройти его.

Удачи в испытании, и до встречи на арене!

Команда Clash Royale