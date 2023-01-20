Новая функция безопасности станет доступна в вашей учетной записи Supercell ID уже в ближайшие недели. Активировав ее, вы сможете обезопасить свою учетную запись от фишинга и злонамеренных попыток получить к ней доступ. Учетная запись будет защищена за счет того, что для ее восстановления потребуется ввести либо код, отправленный на ваш номер телефона, либо код восстановления.

Активация защиты учетной записи

Для использования новой функции защиты учетной записи вам потребуется следующее:



Рабочий номер телефона, на который вы можете получать СМС.



Надежное место для хранения кодов восстановления на случай, если вы потеряете доступ к своему телефону.



Чтобы активировать функцию «Защита учетной записи», откройте меню настроек игры и коснитесь «Supercell ID». Затем следуйте инструкциям на экране. После активации защиты учетной записи ее уже нельзя будет отключить.



Резервные коды восстановления

Что делать, если вы потеряли доступ к телефону, привязанному к вашей учетной записи Supercell ID? Мы понимаем, что иногда приходится менять свой мобильный телефон по разным причинам, будь то случайная поломка, потеря или покупка нового устройства. При активации функции «Защита учетной записи» вы сможете сгенерировать код восстановления.



Этот код пригодится вам, если вы потеряете доступ к мобильному телефону или по какой-то причине не сможете получить код подтверждения по СМС. В таком случае можно будет использовать этот код восстановления. Мы настоятельно рекомендуем сохранить его в надежном месте.



Каждый код восстановления можно использовать лишь один раз, но вы всегда можете сгенерировать новый.

