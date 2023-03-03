Анонс обновления: переработка Pass Royale
Мы уже рассказывали о наших планах на следующие два обновления, так что давайте подробнее поговорим об одной из новых функций, которая появится в игре после обновления этого месяца.
PASS ROYALE
С момента введения Pass Royale в 2019 году (неужели прошло уже столько времени?) он почти не менялся, поэтому в следующем обновлении его ждет заслуженная переработка.
Pass Royale разделится на три уровня с одинаковым количеством наградных рубежей, но разными наградами!
Теперь Pass Royale будет включать БЕСПЛАТНЫЙ, ЗОЛОТОЙ и АЛМАЗНЫЙ уровни (названия не окончательные).
Наша цель — сделать так, чтобы приобретать Pass Royale было выгоднее. Мы также добавим на БЕСПЛАТНЫЙ уровень сезонные токены (нашу новую валюту), что позволит игрокам получать нужные им награды.
БОЛЬШЕ КОРОН
Короны по-прежнему остаются основным способом зарабатывания наград в Pass Royale, но теперь в каждом бою вы сможете заработать до ШЕСТИ корон!
Каждая из ваших королевских башен, уцелевшая к концу боя, принесет вам одну корону!
И вы по-прежнему будете получать по короне за каждую разрушенную королевскую башню противника.
Стерли соперника в порошок? Получите награду!
БОЛЬШЕ НАГРАДНЫХ РУБЕЖЕЙ
Мы добавляем в Pass Royale значительно больше рубежей наград. Они заменят бонусный банк с золотом и позволят игрокам намного дольше использовать Pass Royale, открывая больше наград.
РАЗНООБРАЗНЫЕ НАГРАДЫ
Теперь в Pass Royale вы сможете открыть самые разные награды: от новых боевых знамен до привычных волшебных предметов и премиальных элементов оформления!
Самым большим изменением станет введение сезонных токенов, которые можно будет тратить в новом сезонном магазине, покупая именно то, что вам нужно, а не надеяться, что вам повезет с содержимым очередного сундука.
Мы расскажем об этом подробнее в следующем анонсе обновления!
Функция находится в разработке, и ее финальная версия может отличаться от приведенного здесь описания.