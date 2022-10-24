Что будет с трофеями?
С появлением легендарного пути лиги перестанут быть связаны с путем к славе, и вам, наверное, интересно, что произойдет с вашими трофеями и рекордом в сезоне после выхода обновления.
КОГДА ВЫЙДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
26 октября (День обновления) мы в последний раз сбросим трофеи всех игроков в текущих лигах.
Это будет похоже на обычный сброс сезона, поэтому вы снова сможете получать награды, начиная с 5000 трофеев и далее.
Но на этот раз вместо текущего количества трофеев будет учитываться максимальное количество ваших трофеев, а количество трофеев после сброса будет ограничено 6600 трофеями.
Вы сохраните все свои предыдущие значки и достижения, но текущий сезон не будет учитываться. То есть, если вы являетесь игроком №1 в Лигах на момент обновления 26 октября, это не будет учитываться, и вы не получите значок достижения "Номер 1".
Это связано с тем, что это не полный сезон.
Ваше рекордное количество трофеев и лучшее место в сезоне (если есть) будут отображаться в новом разделе прошлых рекордов в вашем профиле.
Вам сразу же будет доступен легендарный путь и сезон, который будет содержать все награды, но продлится меньше обычного (только 12 дней).
КОГДА НАЧНЕТСЯ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ СЕЗОН
7 ноября начнется первый полный рейтинговый сезон в Легендарном Пути, но сброса трофеев уже не будет.
Вы сможете продолжить продвижение по пути к славе!
На легендарном пути все игроки попадут в первую лигу («Искатель I») и получат множитель побед, который будет зависеть от места, занятого в прошлом сезоне.Кроме того, топ игроки получат соответствующие значки и достижения в соответствии с их финишем на легендарном пути в тизерном сезоне.
Более подробную информацию о легендарном пути и множителе побед можно найти в статье об обновлении здесь!