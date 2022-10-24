26 октября (День обновления) мы в последний раз сбросим трофеи всех игроков в текущих лигах.

Это будет похоже на обычный сброс сезона, поэтому вы снова сможете получать награды, начиная с 5000 трофеев и далее.



Но на этот раз вместо текущего количества трофеев будет учитываться максимальное количество ваших трофеев, а количество трофеев после сброса будет ограничено 6600 трофеями.

Вы сохраните все свои предыдущие значки и достижения, но текущий сезон не будет учитываться. То есть, если вы являетесь игроком №1 в Лигах на момент обновления 26 октября, это не будет учитываться, и вы не получите значок достижения "Номер 1".



Это связано с тем, что это не полный сезон.



Ваше рекордное количество трофеев и лучшее место в сезоне (если есть) будут отображаться в новом разделе прошлых рекордов в вашем профиле.

Вам сразу же будет доступен легендарный путь и сезон, который будет содержать все награды, но продлится меньше обычного (только 12 дней).



