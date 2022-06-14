Вы помните гобларвара!? Да, да, гоблин, который хотел выдать себя за варвара, но был пойман с поличным красным королем. Помните?
После первой неудачной попытки это скользкое создание задумало отомстить! Его план? Собрать целую армию гоблинов, чтобы взять штурмом замок Красного Короля!
Помогите армии гоблинов!
Начиная с 14 июня, играйте картами гоблинов в сражениях или в режиме диско, чтобы повысить ранг армии гоблинов и получить долю сокровищ, которые они найдут!
Прогресс всех игроков во время этого события будет отслеживаться и ежедневно обновляться в новостях Clash Royale. Когда цель будет достигнута и достаточное количество гоблинов присоединится к армии, рейд продолжится, и все игроки получат долю сокровищ, найденных в замке!
Часть 1: Штурм замка (14 июня)
Миссия: играя с гоблинами-гигантами и гоблинами-копейщиками, достигните 250 000 000 развертываний (вместе взятых).
Награды: 1 x Ящик с Золотом и 1 x Увесистый Ящик с Золотом.
Часть 2: Штурм тронного зала (20 июня).
Миссия: Играя с гоблинским буром и гоблином с дротиками, достигните общего числа 300 000 000 развертываний.
Награды: Мы не знаем, какие сокровища спрятаны в тронном зале... Но говорят, что это нечто такое, чего еще никто не видел!
Подготовьте свои колоды с картами гоблинов и приготовьтесь штурмовать замок вместе с армией гоблинов!
Если вам нужны идеи или вдохновение, вот несколько колод, которые вы можете использовать:
До встречи на арене... Или во время штурма замка!