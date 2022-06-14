Вы помните гобларвара!? Да, да, гоблин, который хотел выдать себя за варвара, но был пойман с поличным красным королем. Помните?

После первой неудачной попытки это скользкое создание задумало отомстить! Его план? Собрать целую армию гоблинов, чтобы взять штурмом замок Красного Короля!