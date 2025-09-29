Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.