Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.
Итак, приступим!
СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Счастливые сундуки различаются содержимым и количеством нажатий для улучшения:
сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Свежую информацию о текущих наградах из счастливых сундуков можно узнать в следующем разделе этой статьи;
волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, волшебные предметы, фрагменты эволюции и элементы оформления — прямо как в призах-сюрпризах! Вам будет доступно четыре нажатия для улучшения таких сундуков;
обычные счастливые сундуки: в них можно найти карты и золото. У вас будет три нажатия для улучшения.
СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
В сезонных счастливых сундуках находятся награды, тематика которых зависит от сезона. В октябре вы сможете получить кучу жутких наград из призрачных и фантомных счастливых сундуков.
Возможные награды
Призрачные и фантомные сундуки могут содержать следующие награды:
Карты, доступные в обоих сундуках
|Обычные
|Эпические
|Редкие
|Легендарные
|Чемпионские
|Стрелы
|Башня-бомбежка
|Стражи
|Кладбище
|Главная бандитка
|Подрывник
|Огненный шар
|Молния
|Ночная ведьма
|Гоблинштейн
|Миньоны
|Адская башня
|Яд
|Королевский призрак
|Король скелетов
|Скелеты
|Мини-П.Е.К.К.А.
|Армия скелетов
|Костяные драконы
|Надгробие
|Ведьма
Фрагменты эволюции / Полные эволюции
|Призрачный счастливый сундук
|Фантомный счастливый сундук
|Фрагмент эволюции армии скелетов
|Фрагмент эволюции королевского призрака
|Полная эволюция армии скелетов
|Полная эволюция королевского призрака
|Фрагмент эволюции королевского призрака
|Полная эволюция королевского призрака
Знамена и эмодзи, доступные в обоих сундуках
Шансы получения определенной редкости
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|5 звезд
|1-звездный призрачный счастливый сундук
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|1-звездный фантомный счастливый сундук
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Эмодзи | | | | | 7,05 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | |
| Полная эволюция | | | | | |
Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,32 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Эмодзи | | | | | 7,19 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 8,64 % |
| Полная эволюция | | | | | 1,44 % |
Вероятность получения наград с 20-й арены и выше
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,32 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Эмодзи | | | | | 7,19 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 8,64 % |
| Полная эволюция | | | | | 1,44 % |
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Обычные карты
|Арена 1–10
|30
|Арена 11–19
|75
|Арена 20 и выше
|125
|2 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Арена 1–10
|60
|15
|Арена 11–19
|150
|50
|Арена 20 и выше
|250
|60
|3 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Арена 1–10
|125
|35
|3
|Арена 11–19
|375
|100
|10
|Арена 20 и выше
|500
|125
|12
|4 звезды
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Знамя
|Арена 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Арена 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Арена 20 и выше
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 звезд
|Обычные карты
|Редкие карты
|Эпические карты
|Легендарные карты
|Карты чемпионов
|Знамя
|Эмодзи
|Фрагмент эволюции
|Фрагмент эволюции (полная эволюция)
|Арена 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Арена 11–19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Арена 20 и выше
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |
Шансы получения наград для итоговой редкости (16-я арена и выше)
| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Обычные карты-джокеры | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Редкие карты-джокеры | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Эпические карты-джокеры | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Легендарные карты-джокеры | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Чемпионские карты-джокеры | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Элитные карты-джокеры | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Обычная книга карт | | | | | 21,51 % |
| Редкая книга карт | | | | | 21,51 % |
| Эпическая книга карт | | | | | 17,20 % |
| Легендарная книга карт | | | | | 17,20 % |
| Книга книг | | | | | 10,75 % |
| Фрагмент-джокер | | | | 3,00 % | |
| Полная эволюция | | | | | 4,30 % |
| Эмодзи | | | 4,00 % | | |
| Знамена | | 4,00 % | | | |
| Случайные карты | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |
Требования к арене для получения каждого типа наград
|Минимальная арена
|Награды
|Арена 1
|ЗолотоОбычные картыРедкие картыОбычная книга картРедкая книга карт
|Арена 4
|ЗнаменаЭмодзи
|Арена 5
|Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
|Арена 6
|Эпические картыЭпические карты-джокерыЭпическая книга карт
|Арена 7
|Фрагменты-джокеры
|Арена 11
|Легендарные картыЛегендарные карты-джокерыЛегендарная книга картКнига книгПолные эволюции
|Арена 15
|Элитные карты-джокеры
|Арена 16
|Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|200
|10
|2
|Арена 2
|250
|11
|2
|Арена 3
|300
|12
|3
|Арена 4
|350
|13
|3
|Арена 5
|400
|15
|4
|Арена 6
|425
|16
|4
|1
|Арена 7
|450
|17
|4
|1
|Арена 8
|475
|18
|4
|1
|Арена 9
|500
|19
|5
|2
|Арена 10
|525
|20
|5
|2
|Арена 11
|550
|21
|5
|2
|Арена 12
|560
|21
|5
|2
|Арена 13
|570
|22
|5
|2
|Арена 14
|580
|23
|5
|2
|Арена 15
|590
|24
|6
|2
|Арена 16
|600
|25
|6
|2
|Арена 17
|612
|26
|6
|2
|Арена 18
|624
|26
|6
|2
|Арена 19
|636
|27
|6
|2
|Арена 20
|648
|27
|6
|2
|Арена 21
|660
|28
|7
|2
|Арена 22
|672
|28
|7
|2
|Арена 23
|684
|29
|7
|2
|Арена 24
|696
|29
|7
|2
|Сезонные арены
|708
|29
|7
|2
|2 звезды
|Золото
|Знамена
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|250
|12
|3
|Арена 2
|350
|15
|3
|Арена 3
|500
|20
|4
|Арена 4
|600
|1
|25
|5
|Арена 5
|800
|1
|30
|8
|Арена 6
|920
|1
|35
|9
|2
|Арена 7
|1050
|1
|40
|10
|2
|Арена 8
|1200
|1
|46
|11
|2
|Арена 9
|1350
|1
|52
|12
|3
|Арена 10
|1500
|1
|58
|14
|3
|Арена 11
|1650
|1
|65
|16
|4
|1
|Арена 12
|1800
|1
|70
|18
|4
|1
|Арена 13
|1950
|1
|75
|20
|4
|1
|Арена 14
|2100
|1
|80
|22
|5
|1
|Арена 15
|2300
|1
|90
|24
|5
|1
|Арена 16
|2500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|Арена 17
|2550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|Арена 18
|2600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|Арена 19
|2650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|Арена 20
|2700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|Арена 21
|2750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|Арена 22
|2800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|Арена 23
|2850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|Арена 24
|2900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|Сезонные арены
|2950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3 звезды
|Золото
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Эмодзи
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|320
|14
|4
|Арена 2
|500
|20
|6
|Арена 3
|800
|30
|8
|Арена 4
|1100
|1
|40
|10
|Арена 5
|1600
|35
|10
|1
|60
|15
|Арена 6
|2000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|Арена 7
|2500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|Арена 8
|3000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|Арена 9
|3600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|Арена 10
|4500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|Арена 11
|5400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|Арена 12
|6000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|Арена 13
|7000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|Арена 14
|8000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|Арена 15
|9000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|Арена 16
|10 000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|Арена 17
|10 200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|Арена 18
|10 400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|Арена 19
|10 600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|Арена 20
|10 800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|Арена 21
|11 000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|Арена 22
|11 200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|Арена 23
|11 400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|Арена 24
|11 600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|Сезонные арены
|11 800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4 звезды
|Золото
|Обычные карты-джокеры
|Редкие карты-джокеры
|Эпические карты-джокеры
|Легендарные карты-джокеры
|Чемпионские карты-джокеры
|Элитные карты-джокеры
|Фрагменты-джокеры
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|400
|13–18
|4–5
|Арена 2
|700
|25–34
|6–9
|Арена 3
|1200
|42–57
|9–12
|Арена 4
|2000
|68–92
|14–19
|Арена 5
|3200
|55
|15
|102–138
|21–28
|Арена 6
|5000
|70
|18
|3
|153–207
|38–51
|3–4
|Арена 7
|7000
|85
|22
|4
|1
|212–287
|59–80
|5–6
|Арена 8
|9500
|100
|28
|6
|1
|297–402
|80–109
|6–9
|Арена 9
|12 000
|120
|35
|7
|1
|382–517
|102–138
|8–11
|Арена 10
|14 500
|150
|42
|9
|1
|467–632
|123–166
|11–14
|Арена 11
|17 500
|180
|50
|10
|2
|1
|552–747
|144–195
|13–18
|3–4
|Арена 12
|20 000
|220
|70
|12
|2
|1
|680–920
|170–230
|18–25
|4–5
|Арена 13
|25 000
|270
|90
|14
|3
|1
|850–1150
|212–287
|25–34
|5–6
|Арена 14
|30 000
|320
|110
|18
|3
|1
|1020–1380
|255–345
|34–46
|5–6
|Арена 15
|35 000
|380
|135
|23
|3
|10 000
|1
|1190–1610
|297–402
|44–59
|5–8
|Арена 16
|40 000
|450
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1360–1840
|340–460
|54–73
|7–10
|6–9
|Арена 17
|40 800
|465
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1387–1876
|346–469
|55–74
|7–10
|6–9
|Арена 18
|41 600
|465
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1414–1913
|353–478
|56–77
|7–10
|6–9
|Арена 19
|42 400
|480
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1441–1950
|360–487
|57–78
|8–11
|6–9
|Арена 20
|43 200
|480
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1468–1987
|367–496
|58–79
|8–11
|7–10
|Арена 21
|44 000
|495
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1496–2024
|374–506
|59–80
|8–11
|7–10
|Арена 22
|44 800
|510
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1523–2060
|380–515
|61–82
|8–11
|7–10
|Арена 23
|45 600
|510
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1550–2097
|387–524
|62–83
|8–11
|7–10
|Арена 24
|46 400
|515
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|Сезонные арены
|47 200
|520
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|5 звезд
|Элитные карты-джокеры
|Обычные книги карт
|Редкие книги карт
|Эпические книги карт
|Легендарные книги карт
|Книга книг
|Полная эволюция
|Арена 1
|1
|1
|Арена 2
|1
|1
|Арена 3
|1
|1
|Арена 4
|1
|1
|Арена 5
|1
|1
|Арена 6
|1
|1
|1
|Арена 7
|1
|1
|1
|Арена 8
|1
|1
|1
|Арена 9
|1
|1
|1
|Арена 10
|1
|1
|1
|Арена 11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 15
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 16
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 17
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 18
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 19
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 20
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 21
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 22
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 23
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Арена 24
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Сезонные арены
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ
Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.
Вероятность для каждого типа обычных счастливых сундуков
|Начальная редкость
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|1-звездный обычный счастливый сундук
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Шансы получения наград из обычных счастливых сундуков (для 1-й арены и выше)
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Случайные карты
|37,50 %
|50,00 %
|66,66 %
|75,00 %
Пример: вероятность получения наград из обычных счастливых сундуков для 16-й арены
|1 звезда
|2 звезды
|3 звезды
|4 звезды
|Золото
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Обычные карты
|17,02 %
|21,88 %
|24,63 %
|26,26 %
|Редкие карты
|15,65 %
|20,12 %
|22,65 %
|24,14 %
|Эпические карты
|4,30 %
|6,20 %
|13,21 %
|16,60 %
|Легендарные карты
|1,72 %
|5,89 %
|7,39 %
|Карты чемпионов
|0,07 %
|0,28 %
|0,60 %
Количество наград по редкости и типу
|1 звезда
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|200
|10
|2
|Арена 2
|250
|11
|2
|Арена 3
|300
|12
|3
|Арена 4
|350
|13
|3
|Арена 5
|400
|15
|4
|Арена 6
|425
|16
|4
|1
|Арена 7
|450
|17
|4
|1
|Арена 8
|475
|18
|4
|1
|Арена 9
|500
|19
|5
|2
|Арена 10
|525
|20
|5
|2
|Арена 11
|550
|21
|5
|2
|Арена 12
|560
|21
|5
|2
|Арена 13
|570
|22
|5
|2
|Арена 14
|580
|23
|5
|2
|Арена 15
|590
|24
|6
|2
|Арена 16
|600
|25
|6
|2
|Арена 17
|612
|26
|6
|2
|Арена 18
|624
|26
|6
|2
|Арена 19
|636
|27
|6
|2
|Арена 20
|648
|27
|6
|2
|Арена 21
|660
|28
|7
|2
|Арена 22
|672
|28
|7
|2
|Арена 23
|684
|29
|7
|2
|Арена 24
|696
|29
|7
|2
|Арена 25 и выше
|708
|29
|7
|2
|2 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|250
|12
|3
|Арена 2
|350
|15
|3
|Арена 3
|500
|20
|4
|Арена 4
|600
|25
|5
|Арена 5
|800
|30
|8
|Арена 6
|920
|35
|9
|2
|Арена 7
|1050
|40
|10
|2
|Арена 8
|1200
|46
|11
|2
|Арена 9
|1350
|52
|12
|3
|Арена 10
|1500
|58
|14
|3
|Арена 11
|1650
|65
|16
|4
|1
|Арена 12
|1800
|70
|18
|4
|1
|Арена 13
|1950
|75
|20
|4
|1
|Арена 14
|2100
|80
|22
|5
|1
|Арена 15
|2300
|90
|24
|5
|1
|Арена 16
|2500
|100
|25
|6
|1
|1
|Арена 17
|2550
|102
|26
|6
|1
|1
|Арена 18
|2600
|104
|26
|6
|1
|1
|Арена 19
|2650
|106
|27
|6
|1
|1
|Арена 20
|2700
|108
|27
|6
|1
|1
|Арена 21
|2750
|110
|28
|7
|1
|1
|Арена 22
|2800
|112
|28
|7
|1
|1
|Арена 23
|2850
|114
|29
|7
|1
|1
|Арена 24
|2900
|116
|29
|7
|1
|1
|Арена 25 и выше
|2950
|118
|29
|7
|1
|1
|3 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|320
|14
|4
|Арена 2
|500
|20
|6
|Арена 3
|800
|30
|8
|Арена 4
|1100
|40
|10
|Арена 5
|1600
|60
|15
|Арена 6
|2000
|80
|20
|3
|Арена 7
|2500
|105
|25
|4
|Арена 8
|3000
|130
|30
|5
|Арена 9
|3600
|150
|38
|6
|Арена 10
|4500
|175
|46
|7
|Арена 11
|5400
|200
|55
|8
|2
|Арена 12
|6000
|230
|60
|9
|2
|Арена 13
|7000
|260
|70
|10
|2
|Арена 14
|8000
|300
|80
|12
|3
|Арена 15
|9000
|360
|90
|14
|3
|Арена 16
|10 000
|400
|100
|16
|3
|2
|Арена 17
|10 200
|408
|102
|16
|3
|2
|Арена 18
|10 400
|416
|104
|17
|3
|2
|Арена 19
|10 600
|424
|106
|17
|3
|2
|Арена 20
|10 800
|432
|108
|17
|3
|2
|Арена 21
|11 000
|440
|110
|18
|3
|2
|Арена 22
|11 200
|448
|112
|18
|3
|2
|Арена 23
|11 400
|456
|114
|18
|3
|2
|Арена 24
|11 600
|464
|116
|19
|3
|2
|Арена 25 и выше
|11 800
|472
|118
|19
|3
|2
|4 звезды
|Золото
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Случайные легендарные карты
|Случайные карты чемпионов
|Арена 1
|400
|13–18
|4–5
|Арена 2
|700
|25–34
|6–9
|Арена 3
|1200
|42–57
|9–12
|Арена 4
|2000
|68–92
|14–19
|Арена 5
|3200
|102–138
|21–28
|Арена 6
|5000
|153–207
|38–51
|3–4
|Арена 7
|7000
|212–287
|59–80
|5–6
|Арена 8
|9500
|297–402
|80–109
|6–9
|Арена 9
|12 000
|382–517
|102–138
|8–11
|Арена 10
|14 500
|467–632
|123–166
|11–14
|Арена 11
|17 500
|552–747
|144–195
|13–18
|3–4
|Арена 12
|20 000
|680–920
|170–230
|18–25
|4–5
|Арена 13
|25 000
|850–1150
|212–287
|25–34
|5–6
|Арена 14
|30 000
|1020–1380
|255–345
|34–46
|5–6
|Арена 15
|35 000
|1190–1610
|297–402
|44–59
|5–8
|Арена 16
|40 000
|1360–1840
|340–460
|54–73
|7–10
|6–9
|Арена 17
|40 800
|1387–1876
|346–469
|55–74
|7–10
|6–9
|Арена 18
|41 600
|1414–1913
|353–478
|56–77
|7–10
|6–9
|Арена 19
|42 400
|1441–1950
|360–487
|57–78
|8–11
|6–9
|Арена 20
|43 200
|1468–1987
|367–496
|58–79
|8–11
|7–10
|Арена 21
|44 000
|1496–2024
|374–506
|59–80
|8–11
|7–10
|Арена 22
|44 800
|1523–2060
|380–515
|61–82
|8–11
|7–10
|Арена 23
|45 600
|1550–2097
|387–524
|62–83
|8–11
|7–10
|Арена 24
|46 400
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
|Арена 25 и выше
|47 200
|1577–2134
|394–533
|62–85
|8–11
|7–10
КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ
Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них можно найти отличные награды, которые зависят от вашей арены.
СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ
Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Замены
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Шанс получить случайную карту чемпиона
|Арена 1
|2
|78
|65
|13
|Арена 2
|2
|83
|69
|14
|Арена 3
|3
|93
|77
|16
|Арена 4
|3
|107
|89
|18
|Арена 5
|4
|112
|93
|19
|Арена 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Арена 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Арена 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Арена 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Арена 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Арена 11
|5
|204
|166
|34
|4
|6,31 %
|Арена 12
|5
|220
|179
|37
|4
|9,78 %
|Арена 13
|6
|235
|191
|39
|5
|12,59 %
|Арена 14
|6
|250
|203
|42
|5
|14,66 %
|Арена 15
|6
|264
|215
|44
|5
|19,19 %
|Арена 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19,55 %
|0,93 %
|Арена 17
|6
|275
|223
|46
|6
|19,91 %
|2,37 %
|Арена 18
|6
|280
|227
|47
|6
|20,28 %
|3,86 %
|Арена 19
|6
|285
|231
|48
|6
|20,64 %
|3,93 %
|Арена 20
|6
|289
|235
|48
|6
|21,00 %
|4,00 %
|Арена 21
|6
|294
|239
|49
|6
|21,36 %
|4,07 %
|Арена 22
|6
|300
|244
|50
|6
|21,72 %
|4,14 %
|Арена 23
|6
|305
|248
|51
|6
|22,09 %
|4,21 %
|Арена 24 и выше
|6
|310
|252
|52
|6
|22,45 %
|4,28 %
СУНДУКИ ФОРТУНЫ
Каждый день в сундуке фортуны будут четыре разные карты. Карты выбираются случайным образом, однако алгоритм старается подобрать те, которые могут быть интересны и полезны вам. При открывании сундука фортуны гарантируется получение двух из четырех представленных карт. В сундуке будет несколько карт, но каждый гарантированно содержит 4 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже. Ежедневно будут представлены карты как минимум двух видов.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Шанс получить случайную карту чемпиона
|Арена 1
|162
|125
|32
|5
|Арена 2
|170
|131
|34
|5
|Арена 3
|178
|138
|35
|5
|Арена 4
|186
|143
|37
|6
|Арена 5
|194
|150
|38
|6
|Арена 6
|202
|156
|40
|6
|Арена 7
|210
|161
|42
|7
|Арена 8
|218
|168
|43
|7
|Арена 9
|226
|174
|45
|7
|Арена 10
|234
|181
|46
|7
|Арена 11
|242
|186
|48
|8
|10 %
|Арена 12
|250
|192
|50
|8
|10 %
|Арена 13
|258
|199
|51
|8
|10 %
|Арена 14
|266
|205
|53
|8
|10 %
|Арена 15
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Арена 16
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Арена 17
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Арена 18 и выше
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
СУНДУКИ КОРОЛЯ (С 1-Й ПО 10-Ю АРЕНУ)
Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Арена 1
|240
|176
|48
|16
|Арена 2
|250
|184
|50
|16
|Арена 3
|260
|191
|52
|17
|Арена 4
|270
|198
|54
|18
|Арена 5
|280
|206
|56
|18
|Арена 6
|290
|213
|58
|19
|Арена 7
|300
|219
|60
|20
|Арена 8
|310
|227
|62
|20
|Арена 9
|320
|234
|64
|21
|Арена 10
|330
|241
|66
|22
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)
В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.
|Арена
|Всего карт
|Случайные обычные карты
|Случайные редкие карты
|Случайные эпические карты
|Шанс получить случайную легендарную карту
|Шанс получить случайную карту чемпиона
|Арена 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Арена 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Арена 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Арена 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Арена 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Арена 16 и выше
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
