Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
29 сент. 2025 г.
Blog – Clash Royale

Сундуки — информация

Добро пожаловать в информационный центр, посвященный счастливым и королевским сундукам.

Внимание! В сундуках могут находиться только уже разблокированные карты либо те, что доступны на вашей арене и ниже.

Итак, приступим!

СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Счастливые сундуки различаются содержимым и количеством нажатий для улучшения:

  • сезонные счастливые сундуки: содержимое меняется в зависимости от темы сезона. Свежую информацию о текущих наградах из счастливых сундуков можно узнать в следующем разделе этой статьи;

  • волшебные счастливые сундуки: в них можно найти карты, золото, волшебные предметы, фрагменты эволюции и элементы оформления — прямо как в призах-сюрпризах! Вам будет доступно четыре нажатия для улучшения таких сундуков;

  • обычные счастливые сундуки: в них можно найти карты и золото. У вас будет три нажатия для улучшения.

СЕЗОННЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

В сезонных счастливых сундуках находятся награды, тематика которых зависит от сезона. В октябре вы сможете получить кучу жутких наград из призрачных и фантомных счастливых сундуков.

Возможные награды

Призрачные и фантомные сундуки могут содержать следующие награды:

Карты, доступные в обоих сундуках

ОбычныеЭпическиеРедкиеЛегендарныеЧемпионские
СтрелыБашня-бомбежкаСтражиКладбищеГлавная бандитка
ПодрывникОгненный шарМолнияНочная ведьмаГоблинштейн
МиньоныАдская башняЯдКоролевский призракКороль скелетов
СкелетыМини-П.Е.К.К.А.Армия скелетов
Костяные драконыНадгробиеВедьма

Фрагменты эволюции / Полные эволюции

Призрачный счастливый сундукФантомный счастливый сундук
Фрагмент эволюции армии скелетовФрагмент эволюции королевского призрака
Полная эволюция армии скелетовПолная эволюция королевского призрака
Фрагмент эволюции королевского призрака
Полная эволюция королевского призрака

Знамена и эмодзи, доступные в обоих сундуках

Шансы получения определенной редкости

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
1-звездный призрачный счастливый сундук6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
1-звездный фантомный счастливый сундук6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Вероятность получения наград с 1-й по 10-ю арену

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Эмодзи | | | | | 7,05 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | |
| Полная эволюция | | | | | |

Вероятность получения наград с 11-й по 19-ю арену

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,32 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Эмодзи | | | | | 7,19 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 8,64 % |
| Полная эволюция | | | | | 1,44 % |

Вероятность получения наград с 20-й арены и выше

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ----------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Обычные карты | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Редкие карты | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Эпические карты | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Легендарные карты | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Карты чемпионов | | | | | 4,32 % |
| Знамена | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Эмодзи | | | | | 7,19 % |
| Фрагмент эволюции | | | | | 8,64 % |
| Полная эволюция | | | | | 1,44 % |

Количество наград по редкости и типу

1 звездаОбычные карты
Арена 1–1030
Арена 11–1975
Арена 20 и выше125
2 звездыОбычные картыРедкие карты
Арена 1–106015
Арена 11–1915050
Арена 20 и выше25060
3 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические карты
Арена 1–10125353
Арена 11–1937510010
Арена 20 и выше50012512
4 звездыОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыЗнамя
Арена 1–10250756-1
Арена 11–197502002031
Арена 20 и выше10002502551
5 звездОбычные картыРедкие картыЭпические картыЛегендарные картыКарты чемпионовЗнамяЭмодзиФрагмент эволюцииФрагмент эволюции (полная эволюция)
Арена 1–105001501211
Арена 11–19150040040651116
Арена 20 и выше2000500501051116

ВОЛШЕБНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Волшебные счастливые сундуки бывают пяти видов редкости: от 1 ⭐ до 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого типа волшебных счастливых сундуков

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | -------- |
| 1-звездный счастливый сундук | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| 2-звездный счастливый сундук | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| 3-звездный счастливый сундук | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| 4-звездный счастливый сундук | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| 5-звездный счастливый сундук | | | | | 100,00 % |

Шансы получения наград для итоговой редкости (16-я арена и выше)

| | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |
| ------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ----------- | ------- |
| Золото | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Обычные карты-джокеры | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Редкие карты-джокеры | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Эпические карты-джокеры | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Легендарные карты-джокеры | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Чемпионские карты-джокеры | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Элитные карты-джокеры | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Обычная книга карт | | | | | 21,51 % |
| Редкая книга карт | | | | | 21,51 % |
| Эпическая книга карт | | | | | 17,20 % |
| Легендарная книга карт | | | | | 17,20 % |
| Книга книг | | | | | 10,75 % |
| Фрагмент-джокер | | | | 3,00 % | |
| Полная эволюция | | | | | 4,30 % |
| Эмодзи | | | 4,00 % | | |
| Знамена | | 4,00 % | | | |
| Случайные карты | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |

Требования к арене для получения каждого типа наград

Минимальная аренаНаграды
Арена 1ЗолотоОбычные картыРедкие картыОбычная книга картРедкая книга карт
Арена 4ЗнаменаЭмодзи
Арена 5Обычные карты-джокерыРедкие карты-джокеры
Арена 6Эпические картыЭпические карты-джокерыЭпическая книга карт
Арена 7Фрагменты-джокеры
Арена 11Легендарные картыЛегендарные карты-джокерыЛегендарная книга картКнига книгПолные эволюции
Арена 15Элитные карты-джокеры
Арена 16Карты чемпионовЧемпионские карты-джокеры

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 1200102
Арена 2250112
Арена 3300123
Арена 4350133
Арена 5400154
Арена 64251641
Арена 74501741
Арена 84751841
Арена 95001952
Арена 105252052
Арена 115502152
Арена 125602152
Арена 135702252
Арена 145802352
Арена 155902462
Арена 166002562
Арена 176122662
Арена 186242662
Арена 196362762
Арена 206482762
Арена 216602872
Арена 226722872
Арена 236842972
Арена 246962972
Сезонные арены7082972
2 звездыЗолотоЗнаменаСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 1250123
Арена 2350153
Арена 3500204
Арена 46001255
Арена 58001308
Арена 692013592
Арена 71050140102
Арена 81200146112
Арена 91350152123
Арена 101500158143
Арена 1116501651641
Арена 1218001701841
Арена 1319501752041
Арена 1421001802251
Арена 1523001902451
Арена 162500110025611
Арена 172550110226611
Арена 182600110426611
Арена 192650110627611
Арена 202700110827611
Арена 212750111028711
Арена 222800111228711
Арена 232850111429711
Арена 242900111629711
Сезонные арены2950111829711
3 звездыЗолотоОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыЭмодзиСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 1320144
Арена 2500206
Арена 3800308
Арена 4110014010
Арена 51600351016015
Арена 6200042122180203
Арена 72500501421105254
Арена 83000601631130305
Арена 93600701831150386
Арена 104500802041175467
Арена 11540090225112005582
Арена 126000100255112306092
Арена 1370001102861126070102
Арена 1480001203261130080123
Арена 1590001353661136090143
Арена 1610 0001504071114001001632
Арена 1710 2001554071114081021632
Арена 1810 4001554071114161041732
Арена 1910 6001604071114241061732
Арена 2010 8001604581114321081732
Арена 2111 0001654581114401101832
Арена 2211 2001704581114481121832
Арена 2311 4001704581114561141832
Арена 2411 6001754581114641161932
Сезонные арены11 8001754581114721181932
4 звездыЗолотоОбычные карты-джокерыРедкие карты-джокерыЭпические карты-джокерыЛегендарные карты-джокерыЧемпионские карты-джокерыЭлитные карты-джокерыФрагменты-джокерыСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 140013–184–5
Арена 270025–346–9
Арена 3120042–579–12
Арена 4200068–9214–19
Арена 532005515102–13821–28
Арена 6500070183153–20738–513–4
Арена 77000852241212–28759–805–6
Арена 895001002861297–40280–1096–9
Арена 912 0001203571382–517102–1388–11
Арена 1014 5001504291467–632123–16611–14
Арена 1117 500180501021552–747144–19513–183–4
Арена 1220 000220701221680–920170–23018–254–5
Арена 1325 000270901431850–1150212–28725–345–6
Арена 1430 00032011018311020–1380255–34534–465–6
Арена 1535 00038013523310 00011190–1610297–40244–595–8
Арена 1640 000450160284310 00011360–1840340–46054–737–106–9
Арена 1740 800465160284310 00011387–1876346–46955–747–106–9
Арена 1841 600465160284310 00011414–1913353–47856–777–106–9
Арена 1942 400480160284310 00011441–1950360–48757–788–116–9
Арена 2043 200480180324310 00011468–1987367–49658–798–117–10
Арена 2144 000495180324310 00011496–2024374–50659–808–117–10
Арена 2244 800510180324310 00011523–2060380–51561–828–117–10
Арена 2345 600510180324310 00011550–2097387–52462–838–117–10
Арена 2446 400515180324310 00011577–2134394–53362–858–117–10
Сезонные арены47 200520180324310 00011577–2134394–53362–858–117–10
5 звездЭлитные карты-джокерыОбычные книги картРедкие книги картЭпические книги картЛегендарные книги картКнига книгПолная эволюция
Арена 111
Арена 211
Арена 311
Арена 411
Арена 511
Арена 6111
Арена 7111
Арена 8111
Арена 9111
Арена 10111
Арена 11111111
Арена 12111111
Арена 13111111
Арена 14111111
Арена 1550 000111111
Арена 1650 000111111
Арена 1750 000111111
Арена 1850 000111111
Арена 1950 000111111
Арена 2050 000111111
Арена 2150 000111111
Арена 2250 000111111
Арена 2350 000111111
Арена 2450 000111111
Сезонные арены50 000111111

ВОЗМОЖНЫЕ ЭМОДЗИ

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАМЕНА

ОБЫЧНЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ СУНДУКИ

Обычные счастливые сундуки бывают четырех видов редкости: от 1 ⭐ до 4 ⭐⭐⭐⭐ звезд, при этом их можно улучшать. Ниже приведена полная информация о вероятности улучшения и получения наград для каждого вида.

Вероятность для каждого типа обычных счастливых сундуков

Начальная редкость1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
1-звездный обычный счастливый сундук31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Шансы получения наград из обычных счастливых сундуков (для 1-й арены и выше)

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Случайные карты37,50 %50,00 %66,66 %75,00 %

Пример: вероятность получения наград из обычных счастливых сундуков для 16-й арены

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды
Золото62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Обычные карты17,02 %21,88 %24,63 %26,26 %
Редкие карты15,65 %20,12 %22,65 %24,14 %
Эпические карты4,30 %6,20 %13,21 %16,60 %
Легендарные карты1,72 %5,89 %7,39 %
Карты чемпионов0,07 %0,28 %0,60 %

Количество наград по редкости и типу

1 звездаЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 1200102
Арена 2250112
Арена 3300123
Арена 4350133
Арена 5400154
Арена 64251641
Арена 74501741
Арена 84751841
Арена 95001952
Арена 105252052
Арена 115502152
Арена 125602152
Арена 135702252
Арена 145802352
Арена 155902462
Арена 166002562
Арена 176122662
Арена 186242662
Арена 196362762
Арена 206482762
Арена 216602872
Арена 226722872
Арена 236842972
Арена 246962972
Арена 25 и выше7082972
2 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 1250123
Арена 2350153
Арена 3500204
Арена 4600255
Арена 5800308
Арена 69203592
Арена 7105040102
Арена 8120046112
Арена 9135052123
Арена 10150058143
Арена 111650651641
Арена 121800701841
Арена 131950752041
Арена 142100802251
Арена 152300902451
Арена 16250010025611
Арена 17255010226611
Арена 18260010426611
Арена 19265010627611
Арена 20270010827611
Арена 21275011028711
Арена 22280011228711
Арена 23285011429711
Арена 24290011629711
Арена 25 и выше295011829711
3 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 1320144
Арена 2500206
Арена 3800308
Арена 411004010
Арена 516006015
Арена 6200080203
Арена 72500105254
Арена 83000130305
Арена 93600150386
Арена 104500175467
Арена 1154002005582
Арена 1260002306092
Арена 13700026070102
Арена 14800030080123
Арена 15900036090143
Арена 1610 0004001001632
Арена 1710 2004081021632
Арена 1810 4004161041732
Арена 1910 6004241061732
Арена 2010 8004321081732
Арена 2111 0004401101832
Арена 2211 2004481121832
Арена 2311 4004561141832
Арена 2411 6004641161932
Арена 25 и выше11 8004721181932
4 звездыЗолотоСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыСлучайные легендарные картыСлучайные карты чемпионов
Арена 140013–184–5
Арена 270025–346–9
Арена 3120042–579–12
Арена 4200068–9214–19
Арена 53200102–13821–28
Арена 65000153–20738–513–4
Арена 77000212–28759–805–6
Арена 89500297–40280–1096–9
Арена 912 000382–517102–1388–11
Арена 1014 500467–632123–16611–14
Арена 1117 500552–747144–19513–183–4
Арена 1220 000680–920170–23018–254–5
Арена 1325 000850–1150212–28725–345–6
Арена 1430 0001020–1380255–34534–465–6
Арена 1535 0001190–1610297–40244–595–8
Арена 1640 0001360–1840340–46054–737–106–9
Арена 1740 8001387–1876346–46955–747–106–9
Арена 1841 6001414–1913353–47856–777–106–9
Арена 1942 4001441–1950360–48757–788–116–9
Арена 2043 2001468–1987367–49658–798–117–10
Арена 2144 0001496–2024374–50659–808–117–10
Арена 2244 8001523–2060380–51561–828–117–10
Арена 2345 6001550–2097387–52462–838–117–10
Арена 2446 4001577–2134394–53362–858–117–10
Арена 25 и выше47 2001577–2134394–53362–858–117–10

КОРОЛЕВСКИЕ СУНДУКИ

Королевские сундуки можно купить в магазине за кристаллы. В них можно найти отличные награды, которые зависят от вашей арены.

СУНДУКИ С МОЛНИЕЙ

Откройте сундук с молнией и замените карты, которые вам не нужны. Вы получите новые карты в том же количестве и той же редкости. В качестве замены с равной вероятностью может быть выбрана любая из разблокированных карт. На аренах более высоких уровней сундуки с молнией позволяют заменить больше карт! Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит 3 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаЗаменыВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную картуШанс получить случайную карту чемпиона
Арена 12786513
Арена 22836914
Арена 33937716
Арена 431078918
Арена 541129319
Арена 64131106223
Арена 74145118243
Арена 84160130273
Арена 95175142294
Арена 105190154324
Арена 1152041663446,31 %
Арена 1252201793749,78 %
Арена 13623519139512,59 %
Арена 14625020342514,66 %
Арена 15626421544519,19 %
Арена 16626921945519,55 %0,93 %
Арена 17627522346619,91 %2,37 %
Арена 18628022747620,28 %3,86 %
Арена 19628523148620,64 %3,93 %
Арена 20628923548621,00 %4,00 %
Арена 21629423949621,36 %4,07 %
Арена 22630024450621,72 %4,14 %
Арена 23630524851622,09 %4,21 %
Арена 24 и выше631025252622,45 %4,28 %

СУНДУКИ ФОРТУНЫ

Каждый день в сундуке фортуны будут четыре разные карты. Карты выбираются случайным образом, однако алгоритм старается подобрать те, которые могут быть интересны и полезны вам. При открывании сундука фортуны гарантируется получение двух из четырех представленных карт. В сундуке будет несколько карт, но каждый гарантированно содержит 4 разные карты в соответствии с вероятностью, указанной ниже. Ежедневно будут представлены карты как минимум двух видов.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную картуШанс получить случайную карту чемпиона
Арена 1162125325
Арена 2170131345
Арена 3178138355
Арена 4186143376
Арена 5194150386
Арена 6202156406
Арена 7210161427
Арена 8218168437
Арена 9226174457
Арена 10234181467
Арена 1124218648810 %
Арена 1225019250810 %
Арена 1325819951810 %
Арена 1426620553810 %
Арена 1527421154910 %
Арена 1627421154910 %10 %
Арена 1727421154910 %10 %
Арена 18 и выше27421154910 %10 %

СУНДУКИ КОРОЛЯ (С 1-Й ПО 10-Ю АРЕНУ)

Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические карты
Арена 12401764816
Арена 22501845016
Арена 32601915217
Арена 42701985418
Арена 52802065618
Арена 62902135819
Арена 73002196020
Арена 83102276220
Арена 93202346421
Арена 103302416622

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СУНДУК КОРОЛЯ (С 11-Й АРЕНЫ И ВЫШЕ)

В каждом легендарном сундуке короля гарантированно есть легендарная карта. Этот сундук отличается уникальной механикой выбора карт и позволяет выбирать между двумя картами. Количество карт в сундуках может быть разным, но каждый гарантированно содержит семь разных карт в соответствии с вероятностью, указанной ниже.

АренаВсего картСлучайные обычные картыСлучайные редкие картыСлучайные эпические картыШанс получить случайную легендарную картуШанс получить случайную карту чемпиона
Арена 113402496822100 %
Арена 123502567023100 %
Арена 133602647224100 %
Арена 143702727424100 %
Арена 153802797625100 %
Арена 16 и выше3802797625100 %100 %

До встречи на арене!
Команда Clash Royale