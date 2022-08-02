Задержка прыжка уменьшена с 1,1 с. до 0,9 с.

Трудные времена настали не только для всадницы на баране — последнее ослабление ударило слишком сильно и по мегарыцарю. Мы по-прежнему считаем, что уменьшение урона при появлении было правильным решением, и поэтому в этот раз сократили время перед прыжком, так что теперь мегарыцаря будет сложнее отвлечь с помощью дешевых воинов.