Эти изменения уже вступили в силу!
СПИСОК КАРТ
Принц
☝️
,
Всадница на баране
☝️
,
Мегарыцарь
☝️
,
Палач
☝️
,
Ледяной голем
☝️
,
Золотой рыцарь
👇
,
Король скелетов
👇
,
Электрогигант
👇
,
Огненный шар
👇
,
Огненный дух
👇
,
Эликсирный голем
🔄
.
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
ПРИНЦ
Переход к штурму ускорен с 3,5 до 3 клеток.
В последнее время принцу приходилось трудно. Мы выдали его пони дополнительную морковку, так что теперь принц будет переходить к штурму на полклетки раньше. Скорость его движения останется прежней.
ВСАДНИЦА НА БАРАНЕ
Переход к штурму ускорен с 3,5 до 3 клеток.
После апрельского ослабления всадница на баране оказалась в незавидном положении. Мы поможем ей так же, как и принцу, только морковки не дадим. Баран ее не любит.
МЕГАРЫЦАРЬ
Задержка прыжка уменьшена
с 1,1 с. до 0,9 с.
Трудные времена настали не только для всадницы на баране — последнее ослабление ударило слишком сильно и по мегарыцарю. Мы по-прежнему считаем, что уменьшение урона при появлении было правильным решением, и поэтому в этот раз сократили время перед прыжком, так что теперь мегарыцаря будет сложнее отвлечь с помощью дешевых воинов.
ПАЛАЧ
Дальность броска увеличена с 6,5 до 7,5 клетки).
У лучшего повара арены один из худших коэффициентов побед в игре. Но теперь он натренировался метать топор подальше! При этом дальность атаки и время полета топора останутся прежними.
ЛЕДЯНОЙ ГОЛЕМ
Эффект замедления после уничтожения продлен на 0,5 с.
Голему живется неплохо, но его редко используют вне классической колоды со средней ценой 2,6 капли эликсира. Мы надеемся, что это небольшое усиление сделает его более привлекательным для других колод и избавит от необходимости постоянно получать тычки в спину от всадника на кабане.
ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ
Здоровье уменьшено на 10 %.
У этой звезды арены все как-то слишком хорошо. После уменьшения здоровья он станет чуточку слабее, так что справиться с ним будет проще.
КОРОЛЬ СКЕЛЕТОВ
Способность «Призыв душ»: максимальное количество скелетов уменьшено с 18 до 16.
Последнее ослабление не стало большой помехой для короля скелетов. Мы снова уменьшаем максимальное количество душ, которые он может собрать.
ЭЛЕКТРОГИГАНТ
Отраженный урон по королевским башням уменьшен на 33 %.
Предыдущее усиление сделало нашего высоковольтного друга слишком мощным, особенно в сочетании с зеркалом. Хоть мы и рады, что зеркалу наконец нашлось место в мете, но электрогиганта надо немного успокоить.
ОГНЕННЫЙ ШАР
Дистанция отбрасывания уменьшена
с 1,8 до 1 клетки.
Огненный шар — очень популярное заклинание, превосходящее остальные благодаря мгновенному урону и способности отбрасывать врагов. Ослабление сделает его менее универсальным и будет мотивировать игроков выбирать и другие заклинания.
ОГНЕННЫЙ ДУХ
Урон
снижен на 9 %.
Сейчас это определенно самый сильный дух. Нужно было немного его ослабить. Он по-прежнему сможет уничтожить гоблинов (простите, гоблины).
ЭЛИКСИРНЫЙ ГОЛЕМ
Теперь каждая часть голема приносит эликсир.
Здоровье голема увеличено на 9 %.
Здоровье големчиков
увеличено на 6 %.
Эликсир выдается следующим образом:
Голем: 1 капля эликсира.
Големчики: 0,5 капли эликсира за каждого (всего 1 капля).
Кляксы: 0,5 капли эликсира за каждую (всего 2 капли).
В сумме по-прежнему 4 капли. Поскольку эликсир за уничтожение будет выдаваться быстрее, то для баланса мы увеличиваем здоровье голема и големчиков.
Мы хотим разорвать связку «эликсирный голем, целительница-воин, электродракон и ярость», чтобы каждая карта была жизнеспособна вне этого сочетания. Переработка эликсирного голема станет первым шагом в этом направлении.