Supercell logo
Back to Clash Royale News
4 июн. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Изменения баланса в летнем обновлении

Вышло летнее обновление! Встречайте невероятные изменения баланса и новую карту!

СПИСОК КАРТ

  • НОВАЯ КАРТА:

    гоблинский бур.

  • Огненный дух,

  • Печь,

  • Элитные варвары,

  • Разбойники,

  • Гигантский скелет,

  • Пушка,

  • Повозка с пушкой,

  • Голем,

  • Ледяной колдун.

Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!

НОВАЯ КАРТА: ГОБЛИНСКИЙ БУР

  • Открывается на 13-й арене.

  • Стоимость: 4 капли эликсира.

  • Время жизни: 9 секунд (выпускает гоблина каждые 3 секунды).

  • Выпускает трех гоблинов при разрушении.

  • Наносит небольшой урон и немного отбрасывает врагов при появлении.

Последнее достижение гоблинской инженерной мысли! Пробурите тоннель под ареной и выпустите гоблинов рядом с башней противника.

Можно открыть в испытаниях в течение всего сезона!

ОГНЕННЫЙ ДУХ

  • Стоимость: уменьшена с 2 до 1 капли эликсира.

  • Количество воинов: уменьшено с 3 до 1 воина.

  • Урон: увеличен на 6 %.

  • Здоровье: увеличено на 109 %.

  • Дальность прыжка: увеличена на 25 %.

  • Радиус урона: увеличен на 47 %.

ПЕЧЬ

  • Теперь выпускает одного огненного духа с обновленными характеристиками.

  • 2 дополнительные волны — теперь каждые 7 секунд.

  • Время жизни: уменьшено на 2 %.

В настоящее время и огненные духи, и печь — это слабые карты, которые мало используются.

Мы решили собрать силу всех духов воедино и установить новую стоимость в 1 каплю эликсира, а также сделать карту более жизнеспособной за счет мощи ее рассеянного урона (как у огненного шара) на большой области. Конечно же, эти изменения затронут и печь, которая теперь будет выпускать по одному духу за раз. Готовьтесь к жарким объятиям!

ЭЛИТНЫЕ ВАРВАРЫ

  • Поле обзора: увеличено на 9 %.

Это может показаться улучшением на первый взгляд, но в действительности это нерф.

Нередко бывает так, что один из элитных варваров, выпущенных в центре арены, отвлекается на что-то, пока другой продолжает идти к башне, что может расстраивать и сбивать с толку защищающегося игрока. Благодаря изменению обоих варваров станет легче отвлечь и нейтрализовать.

РАЗБОЙНИКИ

  • Первая атака разбойницы: ускорится с 1 сек. до 0,8 сек.

Разбойники — достаточно сильная, но невостребованная в настоящее время карта, так что небольшое усиление должно подогреть интерес к этой троице. Раньше разбойницам было нужно слишком много времени, чтобы начать стрелять жвачкой из рогаток. Теперь они будут быстры как никогда! Грандиозная битва жвачек начинается!

ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ

  • Урон королевским башням при уничтожении удвоится.

Предыдущий нерф хоть и был необходим, но оказался слишком сильным. Мы надеемся, что это изменение поощрит использование карты для атаки, но не превратит ее в машину для зачистки, какой она была раньше. Получив удвоение урона по королевским башням при уничтожении, гигантский скелет снова превратится в угрозу, которую не получится игнорировать.

ПУШКА

  • Скорость атаки: увеличена на 10 %.

ПОВОЗКА С ПУШКОЙ

  • Скорость атаки в разрушенном состоянии: увеличена на 10 %.

И пушка, и повозка с пушкой в настоящее время не очень популярны.

И хоть повозка с пушкой может похвастаться неплохим процентом побед, ее менее мобильную версию стоит немного улучшить. Увеличение скорости атаки пушки сделает ее эффективнее, сохранив мощность повозки в разумных пределах.

ГОЛЕМ

  • Урон при уничтожении: уменьшен на 28 %.

Против колод с големом играть достаточно сложно, так как они очень сильные.

Благодаря изменению защищаться от натиска голема должно стать проще при использовании воинов с небольшим количеством здоровья, например, орды миньонов или лучниц, так как теперь они смогут пережить урон, который голем наносит при уничтожении.

ЛЕДЯНОЙ КОЛДУН

  • Здоровье: уменьшено на 3 % (теперь он не переживет попадание огненного шара).

Этого крутого парня знают все.

Дешевый воин, идеально подходящий для обороны, которому нельзя противопоставить заклинание стоимостью на 1 каплю эликсира больше, не лучшим образом вписывается в ритм игры. Он по-прежнему будет прекрасно работать в защите, но теперь у игроков появится еще один способ расправиться с ним с противоположной стороны арены.

Эти изменения вступят в силу с выходом летнего обновления!