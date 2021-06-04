В настоящее время и огненные духи, и печь — это слабые карты, которые мало используются.

Мы решили собрать силу всех духов воедино и установить новую стоимость в 1 каплю эликсира, а также сделать карту более жизнеспособной за счет мощи ее рассеянного урона (как у огненного шара) на большой области. Конечно же, эти изменения затронут и печь, которая теперь будет выпускать по одному духу за раз. Готовьтесь к жарким объятиям!