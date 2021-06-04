Вышло летнее обновление! Встречайте невероятные изменения баланса и новую карту!
СПИСОК КАРТ
НОВАЯ КАРТА:
гоблинский бур.
Огненный дух,
Печь,
Элитные варвары,
Разбойники,
Гигантский скелет,
Пушка,
Повозка с пушкой,
Голем,
Ледяной колдун.
Читайте об изменениях баланса (и их причинах) ниже!
НОВАЯ КАРТА: ГОБЛИНСКИЙ БУР
Открывается на 13-й арене.
Стоимость: 4 капли эликсира.
Время жизни: 9 секунд (выпускает гоблина каждые 3 секунды).
Выпускает трех гоблинов при разрушении.
Наносит небольшой урон и немного отбрасывает врагов при появлении.
Последнее достижение гоблинской инженерной мысли! Пробурите тоннель под ареной и выпустите гоблинов рядом с башней противника.
Можно открыть в испытаниях в течение всего сезона!
ОГНЕННЫЙ ДУХ
Стоимость: уменьшена с 2 до 1 капли эликсира.
Количество воинов: уменьшено с 3 до 1 воина.
Урон: увеличен на 6 %.
Здоровье: увеличено на 109 %.
Дальность прыжка: увеличена на 25 %.
Радиус урона: увеличен на 47 %.
ПЕЧЬ
Теперь выпускает одного огненного духа с обновленными характеристиками.
2 дополнительные волны — теперь каждые 7 секунд.
Время жизни: уменьшено на 2 %.
В настоящее время и огненные духи, и печь — это слабые карты, которые мало используются.
Мы решили собрать силу всех духов воедино и установить новую стоимость в 1 каплю эликсира, а также сделать карту более жизнеспособной за счет мощи ее рассеянного урона (как у огненного шара) на большой области. Конечно же, эти изменения затронут и печь, которая теперь будет выпускать по одному духу за раз. Готовьтесь к жарким объятиям!
ЭЛИТНЫЕ ВАРВАРЫ
Поле обзора: увеличено на 9 %.
Это может показаться улучшением на первый взгляд, но в действительности это нерф.
Нередко бывает так, что один из элитных варваров, выпущенных в центре арены, отвлекается на что-то, пока другой продолжает идти к башне, что может расстраивать и сбивать с толку защищающегося игрока. Благодаря изменению обоих варваров станет легче отвлечь и нейтрализовать.
РАЗБОЙНИКИ
Первая атака разбойницы: ускорится с 1 сек. до 0,8 сек.
Разбойники — достаточно сильная, но невостребованная в настоящее время карта, так что небольшое усиление должно подогреть интерес к этой троице. Раньше разбойницам было нужно слишком много времени, чтобы начать стрелять жвачкой из рогаток. Теперь они будут быстры как никогда! Грандиозная битва жвачек начинается!
ГИГАНТСКИЙ СКЕЛЕТ
Урон королевским башням при уничтожении удвоится.
Предыдущий нерф хоть и был необходим, но оказался слишком сильным. Мы надеемся, что это изменение поощрит использование карты для атаки, но не превратит ее в машину для зачистки, какой она была раньше. Получив удвоение урона по королевским башням при уничтожении, гигантский скелет снова превратится в угрозу, которую не получится игнорировать.
ПУШКА
Скорость атаки: увеличена на 10 %.
ПОВОЗКА С ПУШКОЙ
Скорость атаки в разрушенном состоянии: увеличена на 10 %.
И пушка, и повозка с пушкой в настоящее время не очень популярны.
И хоть повозка с пушкой может похвастаться неплохим процентом побед, ее менее мобильную версию стоит немного улучшить. Увеличение скорости атаки пушки сделает ее эффективнее, сохранив мощность повозки в разумных пределах.
ГОЛЕМ
Урон при уничтожении: уменьшен на 28 %.
Против колод с големом играть достаточно сложно, так как они очень сильные.
Благодаря изменению защищаться от натиска голема должно стать проще при использовании воинов с небольшим количеством здоровья, например, орды миньонов или лучниц, так как теперь они смогут пережить урон, который голем наносит при уничтожении.
ЛЕДЯНОЙ КОЛДУН
Здоровье: уменьшено на 3 % (теперь он не переживет попадание огненного шара).
Этого крутого парня знают все.
Дешевый воин, идеально подходящий для обороны, которому нельзя противопоставить заклинание стоимостью на 1 каплю эликсира больше, не лучшим образом вписывается в ритм игры. Он по-прежнему будет прекрасно работать в защите, но теперь у игроков появится еще один способ расправиться с ним с противоположной стороны арены.
Эти изменения вступят в силу с выходом летнего обновления!