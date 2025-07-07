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2025年7月7日
Blog – Clash Royale

全新主题季：女王的新衣！

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 全新卡牌：精灵女王

  • 全新觉醒卡牌：骷髅气球

  • 里程碑活动

  • 游戏模式和挑战

全新传奇卡牌

精灵女王

一张卡牌，两种形态！

花费3圣水可将精灵女王作为强力地面部队部署，也可以花费6圣水让她乘着精灵飞龙驰骋竞技场。

全新觉醒卡牌

骷髅气球

双倍气球，双倍麻烦！

觉醒骷髅气球的飞桶掉落时，会造成死亡附加伤害并召唤骷髅兵。受到一定伤害后，会提前掉落一个飞桶。

里程碑活动

这个主题季将包含4个里程碑活动。各个活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括3块猎人觉醒碎片、1本普通卡牌之书，还有超赞个性装扮和其他惊喜！记得留意我们的社交媒体账号，第一时间获取本次主题季活动的更多资讯。

*竞技场等级达到7阶，即可参加上述里程碑活动。

游戏模式和挑战

骷髅气球觉醒选卡：7月7日-14日

经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！

  • ⚔️挑战：7月11日-14日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

精灵女王：7月14日-21日

使用全新卡牌“精灵女王”称霸竞技场！

  • ⚔️挑战：7月18日-21日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

突然死亡模式：7月21日-28日

对战开始后立即进入突然死亡模式，率先摧毁敌方一座皇家塔即可赢得对战！

  • ⚔️挑战：7月25日-28日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

哥布林派对火箭：7月:28日-8月4日

在这个限时模式中，使用特殊卡牌“哥布林派对火箭”点燃竞技场！

  • ⚔️挑战：8月1日-4日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队