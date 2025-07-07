2025年7月7日
Blog – Clash Royale
全新主题季：女王的新衣！
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
全新卡牌：精灵女王
全新觉醒卡牌：骷髅气球
里程碑活动
游戏模式和挑战
全新传奇卡牌
精灵女王
一张卡牌，两种形态！
花费3圣水可将精灵女王作为强力地面部队部署，也可以花费6圣水让她乘着精灵飞龙驰骋竞技场。
全新觉醒卡牌
骷髅气球
双倍气球，双倍麻烦！
觉醒骷髅气球的飞桶掉落时，会造成死亡附加伤害并召唤骷髅兵。受到一定伤害后，会提前掉落一个飞桶。
里程碑活动
这个主题季将包含4个里程碑活动。各个活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括3块猎人觉醒碎片、1本普通卡牌之书，还有超赞个性装扮和其他惊喜！记得留意我们的社交媒体账号，第一时间获取本次主题季活动的更多资讯。
*竞技场等级达到7阶，即可参加上述里程碑活动。
游戏模式和挑战
骷髅气球觉醒选卡：7月7日-14日
经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！
⚔️挑战：7月11日-14日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
精灵女王：7月14日-21日
使用全新卡牌“精灵女王”称霸竞技场！
⚔️挑战：7月18日-21日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
突然死亡模式：7月21日-28日
对战开始后立即进入突然死亡模式，率先摧毁敌方一座皇家塔即可赢得对战！
⚔️挑战：7月25日-28日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
哥布林派对火箭：7月:28日-8月4日
在这个限时模式中，使用特殊卡牌“哥布林派对火箭”点燃竞技场！
⚔️挑战：8月1日-4日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队