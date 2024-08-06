八月平衡性调整！
万箭齐发
💥对皇家塔伤害 ：
从111降低至93（-16%）
充分发挥万箭齐发的效果，同时顺便“蹭”一下敌方皇家塔的做法很常见，而且操作难度也不高。因此，我们在本次调整中降低了它对皇家塔的伤害，使其对战局走向的影响变小。
觉醒哥布林钻机
移除了第二次破土而出时额外召唤的哥布林
由于每次使用觉醒哥布林钻机时，几乎都能对皇家塔造成伤害，所以速转觉醒钻机卡组相当流行。我们移除了觉醒哥布林钻机额外召唤的一个哥布林，以鼓励大家调整卡组，更多使用其他卡牌来造成伤害。
法师
❤️生命值：
从720提升至754（+5%）
**🛡️护盾生命值（觉醒）：**从296降低至190（-36%）
觉醒法师在防守上太过强力，要对付他的护盾，往往需要花不少圣水部署高费法术卡牌。现在，电击法术等低费法术将可摧毁他的护盾。同时，我们提升了法师的基础生命值，这能让他撑过伤害药水法术。因此，像电击法术+伤害药水法术这样的组合将无法直接处理掉觉醒法师。
加农炮战车
⏱️战车状态下的攻击速度:
从1秒加快至0.9秒（10%）
加农炮战车的使用率长期以来都不算高，因此我们将这张卡牌两种状态下的攻击速度调整为一样快，以便让它更有竞争力。
闪电法师
🟢 登场伤害溅射范围 ：
从2.5扩大至3（+20%）
本次调整将使闪电法师的登场伤害溅射范围和寒冰法师保持一致，借此提高他登场效果的泛用性和强度。
哥布林机甲
**🚀火箭攻击速度：**从4秒加快至3.5秒（13%）
哥布林机甲被削弱生命值之后，想要让它的火箭发挥作用实在太难。我们加强了它的火箭攻击速度，让哥布林机甲能找回一些以前的优异表现。
猎人
❤️生命值：
从838提升至884（+6%）
猎人在面对近战军队时太过脆弱，需要提升生命值，以符合其近距离交战的定位。
寒冰法师
🟢 攻击溅射范围：
从1扩大至1.5（+50%）
寒冰法师攻击的溅射效果对他至关重要，在搭配飓风法术使用时更是如此。本次调整我们扩大了他的攻击溅射范围，以让他有更稳定的表现。
虚空法术
💥伤害（1个目标）：
从544降低至472（-13%）
💥伤害
（5+目标）：
从48提升至76（+58%）
虚空法术在打出圣水优势方面的能力太强，尤其是用它对付4费/5费的远程军队（如神箭游侠、雷电飞龙、弓箭女皇）几乎稳赚不亏。我们调整了虚空法术不同情况下的伤害，降低它反制高费远程军队的效果，同时也让它在面对人海战术时不会太过无力。
骷髅飞龙
❤️生命值：
从563降低至560（约1%）
在调整前，比起15级的法师，11级的法师需要多攻击一次才能摧毁同级的骷髅飞龙。这一对抗情况的不一致需要进行调整。调整后，法师摧毁同级骷髅飞龙所需的攻击次数都是两次。