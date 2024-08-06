虚空法术在打出圣水优势方面的能力太强，尤其是用它对付4费/5费的远程军队（如神箭游侠、雷电飞龙、弓箭女皇）几乎稳赚不亏。我们调整了虚空法术不同情况下的伤害，降低它反制高费远程军队的效果，同时也让它在面对人海战术时不会太过无力。