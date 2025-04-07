2025年4月6日
Blog – Clash Royale
刺客传说主题季！
全新英雄：刺客头领
技能 - 逃生手榴弹：暂时隐形并向后传送！
刺客头领会向目标发动突袭，并且过程中会处于无敌状态。一旦局势紧张，她随时准备掏出手榴弹。
全新觉醒卡牌：飞斧屠夫
那不是斧头……这才是斧头！
**觉醒蓄能：**1
觉醒飞斧屠夫的斧头会对近距离的敌人造成更多伤害，并将他们击退。
活动
集皇冠活动：3月31日-4月6日
收集皇冠，推进活动奖励进度！
普通幸运惊喜x2
稀有幸运惊喜
史诗幸运惊喜
史诗卡牌之书
刺客头领活动：4月10日-15日
收集皇冠，解锁全新英雄“刺客头领”以及其他奖励！
普通幸运惊喜x2
稀有幸运惊喜
普通魔法外卡x100
表情
刺客头领x2
集皇冠活动：4月15日-20日
普通幸运惊喜x4
稀有幸运惊喜
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
大雪球觉醒碎片x3
战旗背景和装饰
社区活动 - 像头领一样突袭 ：将在4月21日开始
加入团伙，窃取红国王的皇冠！通过对战收集的皇冠越多，整个社区能获得的奖励就越多！
普通幸运惊喜x5
稀有幸运惊喜
史诗幸运惊喜
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
传奇魔法外卡
战旗背景和装饰
皇家塔皮肤
集皇冠活动：5月1日-4日
普通幸运惊喜x5
稀有幸运惊喜x2
普通魔法外卡x100
史诗魔法外卡x10
达到7阶及更高竞技场的玩家，都可参与社区活动和集皇冠活动。11阶及更高竞技场的玩家可参加刺客头领活动。
活动开始后，大家可以在主界面直接查看活动奖励的获取进度。
游戏模式和挑战
觉醒飞斧屠夫选卡：4月7日-14日
经典选卡模式搭配卡牌觉醒！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！
⚔️挑战：4月11日-14日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）
刺客头领闪击：4月14日-21日
使用刺客头领，制霸竞技场！
⚔️挑战：4月18日-21日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）
掠影风暴：4月21日-28日
刺客无处不在——突袭、掠夺、掀起风暴！
⚔️挑战：4月25日-28日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）
七倍圣水：4月28日-5月5日
七倍圣水，激战升温！别忘了带上自己的觉醒卡牌哦！
⚔️挑战：5月2日-5日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队