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2025年4月6日
Blog – Clash Royale

刺客传说主题季！

全新英雄：刺客头领

技能 - 逃生手榴弹：暂时隐形并向后传送！

刺客头领会向目标发动突袭，并且过程中会处于无敌状态。一旦局势紧张，她随时准备掏出手榴弹。

全新觉醒卡牌：飞斧屠夫

那不是斧头……这才是斧头！

**觉醒蓄能：**1

觉醒飞斧屠夫的斧头会对近距离的敌人造成更多伤害，并将他们击退。

活动

集皇冠活动：3月31日-4月6日

收集皇冠，推进活动奖励进度！

  • 普通幸运惊喜x2

  • 稀有幸运惊喜

  • 史诗幸运惊喜

  • 史诗卡牌之书

刺客头领活动：4月10日-15日

收集皇冠，解锁全新英雄“刺客头领”以及其他奖励！

  • 普通幸运惊喜x2

  • 稀有幸运惊喜

  • 普通魔法外卡x100

  • 表情

  • 刺客头领x2

集皇冠活动：4月15日-20日

  • 普通幸运惊喜x4

  • 稀有幸运惊喜

  • 普通魔法外卡x100

  • 稀有魔法外卡x50

  • 大雪球觉醒碎片x3

  • 战旗背景和装饰

社区活动 - 像头领一样突袭 ：将在4月21日开始

加入团伙，窃取红国王的皇冠！通过对战收集的皇冠越多，整个社区能获得的奖励就越多！

  • 普通幸运惊喜x5

  • 稀有幸运惊喜

  • 史诗幸运惊喜

  • 普通魔法外卡x100

  • 稀有魔法外卡x50

  • 传奇魔法外卡

  • 战旗背景和装饰

  • 皇家塔皮肤

集皇冠活动：5月1日-4日

  • 普通幸运惊喜x5

  • 稀有幸运惊喜x2

  • 普通魔法外卡x100

  • 史诗魔法外卡x10

达到7阶及更高竞技场的玩家，都可参与社区活动和集皇冠活动。11阶及更高竞技场的玩家可参加刺客头领活动。

活动开始后，大家可以在主界面直接查看活动奖励的获取进度。

游戏模式和挑战

觉醒飞斧屠夫选卡：4月7日-14日

经典选卡模式搭配卡牌觉醒！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！

⚔️挑战：4月11日-14日

🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）

刺客头领闪击：4月14日-21日

使用刺客头领，制霸竞技场！

⚔️挑战：4月18日-21日

🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）

掠影风暴：4月21日-28日

刺客无处不在——突袭、掠夺、掀起风暴！

⚔️挑战：4月25日-28日

🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）

七倍圣水：4月28日-5月5日

七倍圣水，激战升温！别忘了带上自己的觉醒卡牌哦！

⚔️挑战：5月2日-5日

🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队