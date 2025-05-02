2025年5月2日
Blog – Clash Royale
新主题季：不死行军
骷髅们不知疲倦……它们正朝着竞技场步步逼近！
阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：
觉醒女巫登场
不死行军之路
里程碑活动
游戏模式和挑战
全新觉醒卡牌：女巫
女巫自逝者灰烬之中重生！
觉醒女巫每次遇到损失，都会从中汲取力量。每当你召唤出的骷髅兵被消灭时，觉醒女巫就会恢复部分生命值。
不死行军之路
不死行军是一项限时天梯活动，你需要用惊悚风十足的不死军团主题卡牌，构建自己的卡组。
不死行军活动的时间为5月6日至13日。竞技场等级达到11阶，即可参加此活动。
里程碑活动
本次主题季将推出3项里程碑活动，还有一项特别的社区活动：硬骨头大乱斗！各项活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括6块炸弹兵觉醒碎片、稀有卡牌之书，还有3块吹箭哥布林觉醒碎片。
里程碑活动日程安排
5月5日 - 13日 - 硬骨头大乱斗
5月14日 - 19日
5月20日 - 25日
5月26日 - 6月1日
温馨提示：以上日期可能会有所调整，请关注最新消息！
“硬骨头大乱斗”社区活动将于5月5日至13日进行。活动期间，全服玩家消灭的每个骷髅兵，都会计入全服目标的完成进度！大家一起努力，尽可能多地消灭骷髅兵、达成里程碑，人人都能获得额外奖励！
竞技场等级达到7阶，即可参加社区活动和里程碑活动。
活动开始后，大家可以在主界面直接查看活动奖励的获取进度。
游戏模式和挑战
觉醒女巫选卡：5月5日-12日
经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！
⚔️挑战：5月9日-12日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
劲爆墓园：5月12日-19日
不死军团掌控竞技场！
⚔️挑战：5月16日-19日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
魔咒大混乱：5月19日-26日
女巫进入终极形态，变得更强——有人能阻止她吗？
⚔️挑战：5月23日-26日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
暗黑重油：5月26日-6月2日
竞技场上暗黑重油泛滥！战败3场，挑战结束！
⚔️挑战：5月30日-6月2日
🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队