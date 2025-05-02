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2025年5月2日
Blog – Clash Royale

新主题季：不死行军

骷髅们不知疲倦……它们正朝着竞技场步步逼近！

阅读本文，了解即将到来的主题季有哪些精彩内容：

  • 觉醒女巫登场

  • 不死行军之路

  • 里程碑活动

  • 游戏模式和挑战

全新觉醒卡牌：女巫

女巫自逝者灰烬之中重生！

觉醒女巫每次遇到损失，都会从中汲取力量。每当你召唤出的骷髅兵被消灭时，觉醒女巫就会恢复部分生命值。

不死行军之路

不死行军是一项限时天梯活动，你需要用惊悚风十足的不死军团主题卡牌，构建自己的卡组。

不死行军活动的时间为5月6日至13日。竞技场等级达到11阶，即可参加此活动。

里程碑活动

本次主题季将推出3项里程碑活动，还有一项特别的社区活动：硬骨头大乱斗！各项活动都有丰厚奖励等你赢取，其中包括6炸弹兵觉醒碎片、稀有卡牌之书，还有3块吹箭哥布林觉醒碎片

里程碑活动日程安排

  • 5月5日 - 13日 - 硬骨头大乱斗

  • 5月14日 - 19日

  • 5月20日 - 25日

  • 5月26日 - 6月1日

温馨提示：以上日期可能会有所调整，请关注最新消息！

“硬骨头大乱斗”社区活动将于5月5日至13日进行。活动期间，全服玩家消灭的每个骷髅兵，都会计入全服目标的完成进度！大家一起努力，尽可能多地消灭骷髅兵、达成里程碑，人人都能获得额外奖励！

竞技场等级达到7阶，即可参加社区活动和里程碑活动。

活动开始后，大家可以在主界面直接查看活动奖励的获取进度。

游戏模式和挑战

觉醒女巫选卡：5月5日-12日

经典选卡模式搭配觉醒卡牌！使用觉醒卡牌配置卡组，释放超强战力！

  • ⚔️挑战：5月9日-12日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

劲爆墓园：5月12日-19日

不死军团掌控竞技场！

  • ⚔️挑战：5月16日-19日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

魔咒大混乱：5月19日-26日

女巫进入终极形态，变得更强——有人能阻止她吗？

  • ⚔️挑战：5月23日-26日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

暗黑重油：5月26日-6月2日

竞技场上暗黑重油泛滥！战败3场，挑战结束！

  • ⚔️挑战：5月30日-6月2日

  • 🏆奖励：皇室战旗（背景和装饰）+表情

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队