进入竞技联赛后，根据你的皇室征程进度，你将获得一个初始排名。

接下来，你的排名将根据你在经典皇室对战中的表现决定，机制类似于2对2天梯和传奇征途。不断取得胜利，在排行榜上冲击更高排名，秀出你对经典战术的高超理解！

经典皇室不会进入友谊战的模式循环，所以要趁着这次活动多多体验经典对战哦！