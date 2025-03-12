2025年3月12日
Blog – Clash Royale
经典皇室闪亮登场！
重温2017年的《皇室战争》！
3月12日至26日，让我们一起回到过去，体验皇家幽灵刚刚飘到竞技场时的《皇室战争》！用80张经典卡牌配置卡组，攀登经典天梯，为专属奖励而战！
像开服老玩家一样对战
想不想体验一下，早期《皇室战争》玩家是怎样对战的？现在大家有机会玩到在皇家塔部队、觉醒卡牌和英雄推出之前的老版本啦！
攀登经典天梯
经典天梯一共有30级梯阶可以攀登。每次对战胜利，都能让你离巅峰更进一步，并且可以赢取金币和主题季代币奖励！踏上最后一级梯阶，可解锁一款专属经典皇室表情！
战败不会让你往回退，所以大家可以放心对战！这次征程的主旨就是怀旧！
为荣誉而战
进入竞技联赛后，根据你的皇室征程进度，你将获得一个初始排名。
接下来，你的排名将根据你在经典皇室对战中的表现决定，机制类似于2对2天梯和传奇征途。不断取得胜利，在排行榜上冲击更高排名，秀出你对经典战术的高超理解！
经典皇室不会进入友谊战的模式循环，所以要趁着这次活动多多体验经典对战哦！
专属勋章
3月26日之后，根据你在经典皇室模式中的进度，你将获得勋章：
在经典天梯中至少获胜一次的勋章。
进入竞技联赛的勋章。
经典皇室主题季商店
经典皇室活动期间，我们将在主题季商店中推出独特的战旗和表情。记得在活动结束前，用掉剩下的主题季代币！