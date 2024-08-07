2024年8月7日
Blog – Clash Royale
8月金币狂欢节！
快来参加8月金币狂欢节！8月5日至12日，金币将洒遍皇室国度！3个活动同时进行？升级折扣、额外金币和里程碑奖励？一场名副其实的金币狂欢！
以下是具体内容：
皇室狠惠！
整整一周，所有卡牌升级的金币费用减半！
淘金大作战！
想获得额外金币？那就快来摧毁皇家塔吧！
根据竞技场等级，最多可赢取12万金币！
活动期间每天可获得的金币详情如下：
**1-4阶竞技场：**5,000金币
**5-7阶竞技场：**10,000金币
**8-10阶竞技场：**15,000金币
**11阶竞技场及以上：**20,000金币
里程碑活动！
花费金币，获取奖励。就这么简单！
以下是里程碑和奖励详情：
**5,000金币：**1个黄金宝箱
**10,000金币：**500张随机普通卡牌
**20,000金币：**5把宝箱钥匙
**50,000金币：**100张随机稀有卡牌
**100,000金币：**1个魔法宝箱
**200,000金币：**50张随机史诗卡牌
**300,000金币：**1个巨型宝箱
**450,000金币：**3张传奇魔法外卡
**600,000金币：**皇室外卡宝箱
**750,000金币：**1个传奇国王宝箱（如果您在10阶竞技场或以下，则会获得国王宝箱）
准备好迎接这场金币狂欢了吗？快来参加对战吧！
我们竞技场上见！
《部落冲突:皇室战争》游戏团队