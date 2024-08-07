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2024年8月7日
Blog – Clash Royale

8月金币狂欢节！

快来参加8月金币狂欢节！8月5日至12日，金币将洒遍皇室国度！3个活动同时进行？升级折扣、额外金币和里程碑奖励？一场名副其实的金币狂欢！

以下是具体内容：

皇室狠惠！

整整一周，所有卡牌升级的金币费用减半

淘金大作战！

想获得额外金币？那就快来摧毁皇家塔吧！

根据竞技场等级，最多可赢取12万金币

活动期间每天可获得的金币详情如下：

  • **1-4阶竞技场：**5,000金币

  • **5-7阶竞技场：**10,000金币

  • **8-10阶竞技场：**15,000金币

  • **11阶竞技场及以上：**20,000金币

里程碑活动！

花费金币，获取奖励。就这么简单！

以下是里程碑和奖励详情：

  • **5,000金币：**1个黄金宝箱

  • **10,000金币：**500张随机普通卡牌

  • **20,000金币：**5把宝箱钥匙

  • **50,000金币：**100张随机稀有卡牌

  • **100,000金币：**1个魔法宝箱

  • **200,000金币：**50张随机史诗卡牌

  • **300,000金币：**1个巨型宝箱

  • **450,000金币：**3张传奇魔法外卡

  • **600,000金币：**皇室外卡宝箱

  • **750,000金币：**1个传奇国王宝箱（如果您在10阶竞技场或以下，则会获得国王宝箱）

准备好迎接这场金币狂欢了吗？快来参加对战吧！

我们竞技场上见！
《部落冲突:皇室战争》游戏团队