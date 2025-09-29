Skip to content
2025年9月29日
Blog – Clash Royale

宝箱信息！

欢迎来到《皇室战争》宝箱信息中心，您可以在此了解各种幸运宝箱和皇家宝箱的相关信息。

请注意！宝箱中仅包含您已经解锁的卡牌，以及您当前或更低竞技场等级可用的卡牌。

我们开始吧！

幸运宝箱

根据宝箱可能包含的奖励以及抽取奖励的次数，幸运宝箱可分为以下类型：

  • 主题季幸运宝箱：根据主题季而变化！您可以在下方版块中了解最新的幸运宝箱奖励内容。

  • 魔法幸运宝箱：卡牌、金币、魔法物品、觉醒碎片和装扮，与幸运惊喜相同。（抽取4次）

  • **普通幸运宝箱：**卡牌和金币（抽取3次）

主题季幸运宝箱

主题季幸运宝箱中的奖励会根据当前主题季而定，提供与主题相关联的奖励。在10月，您可以通过惊魂和魅影幸运宝箱获得各种惊悚风格的奖励！

可能获得的奖励

打开惊魂和魅影幸运宝箱，您有机会获得下列奖励：

两种宝箱中的卡牌

普通史诗稀有传奇英雄
万箭齐发炸弹塔骷髅守卫骷髅召唤刺客头领
炸弹兵火球雷电法术暗夜女巫科学怪哥布林
亡灵地狱之塔伤害药水法术皇家幽灵骷髅帝王
骷髅兵迷你皮卡骷髅军团
骷髅飞龙骷髅墓碑女巫

觉醒碎片/完整觉醒

惊魂幸运宝箱魅影幸运宝箱
骷髅军团觉醒碎片皇家幽灵觉醒碎片
骷髅军团完整觉醒皇家幽灵完整觉醒
皇家幽灵觉醒碎片
皇家幽灵完整觉醒

两种宝箱中的战旗和表情

稀有度几率

起始稀有度1星2星3星4星5星
1星惊魂幸运宝箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1星魅影幸运宝箱6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

1-10阶竞技场的奖励几率

| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 39.06% | 28.78% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 21.58% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 12.50% | 14.39% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.20% |
| 表情 | | | | | 7.05% |
| 觉醒碎片 | | | | | |
| 完整觉醒 | | | | | |

11-19阶竞技场的奖励几率

| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 传奇卡 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 英雄卡 | | | | | 4.32% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 表情 | | | | | 7.19% |
| 觉醒碎片 | | | | | 8.64% |
| 完整觉醒 | | | | | 1.44% |

20阶及以上竞技场的奖励几率

| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 传奇卡 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 英雄卡 | | | | | 4.32% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 表情 | | | | | 7.19% |
| 觉醒碎片 | | | | | 8.64% |
| 完整觉醒 | | | | | 1.44% |

每种稀有度和类型的奖励数量

1星普通卡
1-10阶竞技场30
11-19阶竞技场75
20阶及以上竞技场125
2星普通卡稀有卡
1-10阶竞技场6015
11-19阶竞技场15050
20阶及以上竞技场25060
3星普通卡稀有卡史诗卡
1-10阶竞技场125353
11-19阶竞技场37510010
20阶及以上竞技场50012512
4星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡战旗
1-10阶竞技场250756-1
11-19阶竞技场7502002031
20阶及以上竞技场10002502551
5星普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡战旗表情觉醒碎片觉醒碎片（完整觉醒）
1-10阶竞技场5001501211
11-19阶竞技场150040040651116
20阶及以上竞技场2000500501051116

魔法幸运宝箱

幸运宝箱有五种可升级的稀有度，从1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。

不同魔法幸运宝箱类型对应的稀有度几率

| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- |
| 1星幸运宝箱 | 31.64% | 43.91% | 20.10% | 4.05% | 0.30% |
| 2星幸运宝箱 | | 33.36% | 45.59% | 20.04% | 1.01% |
| 3星幸运宝箱 | | | 40.96% | 56.97% | 2.07% |
| 4星幸运宝箱 | | | | 96.00% | 4.00% |
| 5星幸运宝箱 | | | | | 100.00% |

每种奖励最终稀有度的几率（16阶及以上竞技场）

| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 金币 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 普通魔法外卡 | | | 9.00% | 9.00% | |
| 稀有魔法外卡 | | | 8.00% | 8.00% | |
| 史诗魔法外卡 | | | 4.00% | 4.00% | |
| 传奇魔法外卡 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 英雄魔法外卡 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 超凡魔法外卡 | | | | 3.00% | 7.53% |
| 普通卡牌之书 | | | | | 21.51% |
| 稀有卡牌之书 | | | | | 21.51% |
| 史诗卡牌之书 | | | | | 17.20% |
| 传奇卡牌之书 | | | | | 17.20% |
| 任意之书 | | | | | 10.75% |
| 魔法碎片 | | | | 3.00% | |
| 完整觉醒 | | | | | 4.30% |
| 表情 | | | 4.00% | | |
| 战旗 | | 4.00% | | | |
| 随机卡牌 | 70.00% | 66.00% | 44.00% | 42.00% | |

每种奖励类型的竞技场要求

最低竞技场等级可获取的奖励
1阶竞技场金币普通卡稀有卡普通卡牌之书稀有卡牌之书
4阶竞技场战旗表情
5阶竞技场普通魔法外卡稀有魔法外卡
6阶竞技场史诗卡史诗魔法外卡史诗卡牌之书
7阶竞技场魔法碎片
11阶竞技场传奇卡传奇魔法外卡传奇卡牌之书任意之书完整觉醒
15阶竞技场超凡魔法外卡
16阶竞技场英雄卡英雄魔法外卡

每种稀有度和类型的奖励数量

1星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1阶竞技场200102
2阶竞技场250112
3阶竞技场300123
4阶竞技场350133
5阶竞技场400154
6阶竞技场4251641
7阶竞技场4501741
8阶竞技场4751841
9阶竞技场5001952
10阶竞技场5252052
11阶竞技场5502152
12阶竞技场5602152
13阶竞技场5702252
14阶竞技场5802352
15阶竞技场5902462
16阶竞技场6002562
17阶竞技场6122662
18阶竞技场6242662
19阶竞技场6362762
20阶竞技场6482762
21阶竞技场6602872
22阶竞技场6722872
23阶竞技场6842972
24阶竞技场6962972
赛季竞技场7082972
2星金币战旗随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场250123
2阶竞技场350153
3阶竞技场500204
4阶竞技场6001255
5阶竞技场8001308
6阶竞技场92013592
7阶竞技场1050140102
8阶竞技场1200146112
9阶竞技场1350152123
10阶竞技场1500158143
11阶竞技场16501651641
12阶竞技场18001701841
13阶竞技场19501752041
14阶竞技场21001802251
15阶竞技场23001902451
16阶竞技场2500110025611
17阶竞技场2550110226611
18阶竞技场2600110426611
19阶竞技场2650110627611
20阶竞技场2700110827611
21阶竞技场2750111028711
22阶竞技场2800111228711
23阶竞技场2850111429711
24阶竞技场2900111629711
赛季竞技场2950111829711
3星金币普通魔法外卡稀有魔法外卡史诗魔法外卡传奇魔法外卡英雄魔法外卡表情随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场320144
2阶竞技场500206
3阶竞技场800308
4阶竞技场110014010
5阶竞技场1600351016015
6阶竞技场200042122180203
7阶竞技场2500501421105254
8阶竞技场3000601631130305
9阶竞技场3600701831150386
10阶竞技场4500802041175467
11阶竞技场540090225112005582
12阶竞技场6000100255112306092
13阶竞技场70001102861126070102
14阶竞技场80001203261130080123
15阶竞技场90001353661136090143
16阶竞技场100001504071114001001632
17阶竞技场102001554071114081021632
18阶竞技场104001554071114161041732
19阶竞技场106001604071114241061732
20阶竞技场108001604581114321081732
21阶竞技场110001654581114401101832
22阶竞技场112001704581114481121832
23阶竞技场114001704581114561141832
24阶竞技场116001754581114641161932
赛季竞技场118001754581114721181932
4星金币普通魔法外卡稀有魔法外卡史诗魔法外卡传奇魔法外卡英雄魔法外卡超凡魔法外卡魔法碎片随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场40013-184-5
2阶竞技场70025-346-9
3阶竞技场120042-579岁-12岁
4阶竞技场200068-9214-19
5阶竞技场32005515102-13821-28
6阶竞技场500070183153-20738-513-4
7阶竞技场7000852241212-28759-805-6
8阶竞技场95001002861297-40280-1096-9
9阶竞技场120001203571382-517102-1388-11
10阶竞技场145001504291467-632123-16611-14
11阶竞技场17500180501021552-747144-19513-183-4
12阶竞技场20000220701221680-920170-23018-254-5
13阶竞技场25000270901431850-1150212-28725-345-6
14阶竞技场3000032011018311020-1380255-34534-465-6
15阶竞技场350003801352331000011190-1610297-40244-595 - 8
16阶竞技场4000045016028431000011360-1840340-46054-737-106-9
17阶竞技场4080046516028431000011387-1876346-46955-747-106-9
18阶竞技场4160046516028431000011414-1913353-47856-777-106-9
19阶竞技场4240048016028431000011441-1950360-48757-788-116-9
20阶竞技场4320048018032431000011468-1987367-49658-798-117-10
21阶竞技场4400049518032431000011496-2024374-50659-808-117-10
22阶竞技场4480051018032431000011523-2060380-51561-828-117-10
23阶竞技场4560051018032431000011550-2097387-52462-838-117-10
24阶竞技场4640051518032431000011577-2134394-53362-858-117-10
赛季竞技场4720052018032431000011577-2134394-53362-858-117-10
5星超凡魔法外卡普通卡牌之书稀有卡牌之书史诗卡牌之书传奇卡牌之书任意之书完整觉醒
1阶竞技场11
2阶竞技场11
3阶竞技场11
4阶竞技场11
5阶竞技场11
6阶竞技场111
7阶竞技场111
8阶竞技场111
9阶竞技场111
10阶竞技场111
11阶竞技场111111
12阶竞技场111111
13阶竞技场111111
14阶竞技场111111
15阶竞技场50000111111
16阶竞技场50000111111
17阶竞技场50000111111
18阶竞技场50000111111
19阶竞技场50000111111
20阶竞技场50000111111
21阶竞技场50000111111
22阶竞技场50000111111
23阶竞技场50000111111
24阶竞技场50000111111
赛季竞技场50000111111

有几率获得表情

有几率获得战旗

普通幸运宝箱

幸运宝箱有四种可升级的稀有度，从1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。

普通幸运宝箱掉落几率

起始稀有度1星2星3星4星
1星普通幸运宝箱31.44%45.71%18.53%4.32%

普通幸运宝箱奖励几率（1阶及以上竞技场）

1星2星3星4星
金币62.50%50.00%33.33%25.00%
随机卡牌37.50%50.00%66.66%75.00%

16阶竞技场的普通幸运宝箱奖励几率示例

1星2星3星4星
金币62.50%50.00%33.33%25.00%
普通卡17.02%21.88%24.63%26.26%
稀有卡15.65%20.12%22.65%24.14%
史诗卡4.30%6.20%13.21%16.60%
传奇卡1.72%5.89%7.39%
英雄卡0.07%0.28%0.60%

每种稀有度和类型的奖励数量

1星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1阶竞技场200102
2阶竞技场250112
3阶竞技场300123
4阶竞技场350133
5阶竞技场400154
6阶竞技场4251641
7阶竞技场4501741
8阶竞技场4751841
9阶竞技场5001952
10阶竞技场5252052
11阶竞技场5502152
12阶竞技场5602152
13阶竞技场5702252
14阶竞技场5802352
15阶竞技场5902462
16阶竞技场6002562
17阶竞技场6122662
18阶竞技场6242662
19阶竞技场6362762
20阶竞技场6482762
21阶竞技场6602872
22阶竞技场6722872
23阶竞技场6842972
24阶竞技场6962972
25阶及以上竞技场7082972
2星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场250123
2阶竞技场350153
3阶竞技场500204
4阶竞技场600255
5阶竞技场800308
6阶竞技场9203592
7阶竞技场105040102
8阶竞技场120046112
9阶竞技场135052123
10阶竞技场150058143
11阶竞技场1650651641
12阶竞技场1800701841
13阶竞技场1950752041
14阶竞技场2100802251
15阶竞技场2300902451
16阶竞技场250010025611
17阶竞技场255010226611
18阶竞技场260010426611
19阶竞技场265010627611
20阶竞技场270010827611
21阶竞技场275011028711
22阶竞技场280011228711
23阶竞技场285011429711
24阶竞技场290011629711
25阶及以上竞技场295011829711
3星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场320144
2阶竞技场500206
3阶竞技场800308
4阶竞技场11004010
5阶竞技场16006015
6阶竞技场200080203
7阶竞技场2500105254
8阶竞技场3000130305
9阶竞技场3600150386
10阶竞技场4500175467
11阶竞技场54002005582
12阶竞技场60002306092
13阶竞技场700026070102
14阶竞技场800030080123
15阶竞技场900036090143
16阶竞技场100004001001632
17阶竞技场102004081021632
18阶竞技场104004161041732
19阶竞技场106004241061732
20阶竞技场108004321081732
21阶竞技场110004401101832
22阶竞技场112004481121832
23阶竞技场114004561141832
24阶竞技场116004641161932
25阶及以上竞技场118004721181932
4星金币随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡随机英雄卡
1阶竞技场40013-184-5
2阶竞技场70025-346-9
3阶竞技场120042-579岁-12岁
4阶竞技场200068-9214-19
5阶竞技场3200102-13821-28
6阶竞技场5000153-20738-513-4
7阶竞技场7000212-28759-805-6
8阶竞技场9500297-40280-1096-9
9阶竞技场12000382-517102-1388-11
10阶竞技场14500467-632123-16611-14
11阶竞技场17500552-747144-19513-183-4
12阶竞技场20000680-920170-23018-254-5
13阶竞技场25000850-1150212-28725-345-6
14阶竞技场300001020-1380255-34534-465-6
15阶竞技场350001190-1610297-40244-595 - 8
16阶竞技场400001360-1840340-46054-737-106-9
17阶竞技场408001387-1876346-46955-747-106-9
18阶竞技场416001414-1913353-47856-777-106-9
19阶竞技场424001441-1950360-48757-788-116-9
20阶竞技场432001468-1987367-49658-798-117-10
21阶竞技场440001496-2024374-50659-808-117-10
22阶竞技场448001523-2060380-51561-828-117-10
23阶竞技场456001550-2097387-52462-838-117-10
24阶竞技场464001577-2134394-53362-858-117-10
25阶及以上竞技场472001577-2134394-53362-858-117-10

皇家宝箱

您可以在商店中花费宝石购买皇家宝箱，其中必定能开出一系列丰厚奖励，具体内容与您的竞技场等级有关。

雷电宝箱

打开雷电宝箱的时候，您可以使用“换卡机会”更换不想要的卡牌。更换后的卡牌数量和稀有度会与之前保持一致。替代卡牌将从所有已解锁的卡牌中选择，每张卡牌被选中的几率相同。竞技场等级越高，雷电宝箱的换卡机会越多！您可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含3种不同卡牌

竞技场换卡机会卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡的几率随机英雄卡的几率
1阶竞技场2786513
2阶竞技场2836914
3阶竞技场3937716
4阶竞技场31078918
5阶竞技场41129319
6阶竞技场4131106223
7阶竞技场4145118243
8阶竞技场4160130273
9阶竞技场5175142294
10阶竞技场5190154324
11阶竞技场52041663446.31%
12阶竞技场52201793749.78%
13阶竞技场623519139512.59%
14阶竞技场625020342514.66%
15阶竞技场626421544519.19%
16阶竞技场626921945519.55%0.93%
17阶竞技场627522346619.91%2.37%
18阶竞技场628022747620.28%3.86%
19阶竞技场628523148620.64%3.93%
20阶竞技场628923548621.00%4.00%
21阶竞技场629423949621.36%4.07%
22阶竞技场630024450621.72%4.14%
23阶竞技场630524851622.09%4.21%
24阶及以上竞技场631025252622.45%4.28%

好运宝箱

每天好运宝箱下方都会列出4个不同的卡包。好运宝箱中的卡牌是随机的，但系统会尽量提供你可能会感兴趣或是对你来说有用的卡包。每个好运宝箱至少包含所列卡包中的两个。你可从每个宝箱中开出多张卡牌，根据下方表格中显示的几率，必定能获得4种不同的卡牌。其中两种或以上为每日所列卡包中的卡牌。

竞技场卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡的几率随机英雄卡的几率
1阶竞技场162125325
2阶竞技场170131345
3阶竞技场178138355
4阶竞技场186143376
5阶竞技场194150386
6阶竞技场202156406
7阶竞技场210161427
8阶竞技场218168437
9阶竞技场226174457
10阶竞技场234181467
11阶竞技场24218648810%
12阶竞技场25019250810%
13阶竞技场25819951810%
14阶竞技场26620553810%
15阶竞技场27421154910%
16阶竞技场27421154910%10%
17阶竞技场27421154910%10%
18阶及以上竞技场27421154910%10%

国王宝箱（1-10阶竞技场）

您可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌

竞技场卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡
1阶竞技场2401764816
2阶竞技场2501845016
3阶竞技场2601915217
4阶竞技场2701985418
5阶竞技场2802065618
6阶竞技场2902135819
7阶竞技场3002196020
8阶竞技场3102276220
9阶竞技场3202346421
10阶竞技场3302416622

传奇国王宝箱（11阶及以上竞技场）

每个传奇国王宝箱必定包含1张传奇卡，且该宝箱使用独特的“选卡”机制，每次选卡您可从两种卡牌中选择您更喜欢的一种。您可从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌

竞技场卡牌总数随机普通卡随机稀有卡随机史诗卡随机传奇卡的几率随机英雄卡的几率
11阶竞技场3402496822100%
12阶竞技场3502567023100%
13阶竞技场3602647224100%
14阶竞技场3702727424100%
15阶竞技场3802797625100%
16阶及以上竞技场3802797625100%100%

