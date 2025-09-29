宝箱信息！
欢迎来到《皇室战争》宝箱信息中心，您可以在此了解各种幸运宝箱和皇家宝箱的相关信息。
请注意！宝箱中仅包含您已经解锁的卡牌，以及您当前或更低竞技场等级可用的卡牌。
我们开始吧！
幸运宝箱
根据宝箱可能包含的奖励以及抽取奖励的次数，幸运宝箱可分为以下类型：
主题季幸运宝箱：根据主题季而变化！您可以在下方版块中了解最新的幸运宝箱奖励内容。
魔法幸运宝箱：卡牌、金币、魔法物品、觉醒碎片和装扮，与幸运惊喜相同。（抽取4次）
**普通幸运宝箱：**卡牌和金币（抽取3次）
主题季幸运宝箱
主题季幸运宝箱中的奖励会根据当前主题季而定，提供与主题相关联的奖励。在10月，您可以通过惊魂和魅影幸运宝箱获得各种惊悚风格的奖励！
可能获得的奖励
打开惊魂和魅影幸运宝箱，您有机会获得下列奖励：
两种宝箱中的卡牌
|普通
|史诗
|稀有
|传奇
|英雄
|万箭齐发
|炸弹塔
|骷髅守卫
|骷髅召唤
|刺客头领
|炸弹兵
|火球
|雷电法术
|暗夜女巫
|科学怪哥布林
|亡灵
|地狱之塔
|伤害药水法术
|皇家幽灵
|骷髅帝王
|骷髅兵
|迷你皮卡
|骷髅军团
|骷髅飞龙
|骷髅墓碑
|女巫
觉醒碎片/完整觉醒
|惊魂幸运宝箱
|魅影幸运宝箱
|骷髅军团觉醒碎片
|皇家幽灵觉醒碎片
|骷髅军团完整觉醒
|皇家幽灵完整觉醒
|皇家幽灵觉醒碎片
|皇家幽灵完整觉醒
两种宝箱中的战旗和表情
稀有度几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|5星
|1星惊魂幸运宝箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1星魅影幸运宝箱
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
1-10阶竞技场的奖励几率
| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 39.06% | 28.78% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 21.58% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 12.50% | 14.39% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.20% |
| 表情 | | | | | 7.05% |
| 觉醒碎片 | | | | | |
| 完整觉醒 | | | | | |
11-19阶竞技场的奖励几率
| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 传奇卡 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 英雄卡 | | | | | 4.32% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 表情 | | | | | 7.19% |
| 觉醒碎片 | | | | | 8.64% |
| 完整觉醒 | | | | | 1.44% |
20阶及以上竞技场的奖励几率
| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 普通卡 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 稀有卡 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 史诗卡 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 传奇卡 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 英雄卡 | | | | | 4.32% |
| 战旗 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 表情 | | | | | 7.19% |
| 觉醒碎片 | | | | | 8.64% |
| 完整觉醒 | | | | | 1.44% |
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|普通卡
|1-10阶竞技场
|30
|11-19阶竞技场
|75
|20阶及以上竞技场
|125
|2星
|普通卡
|稀有卡
|1-10阶竞技场
|60
|15
|11-19阶竞技场
|150
|50
|20阶及以上竞技场
|250
|60
|3星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|1-10阶竞技场
|125
|35
|3
|11-19阶竞技场
|375
|100
|10
|20阶及以上竞技场
|500
|125
|12
|4星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|战旗
|1-10阶竞技场
|250
|75
|6
|-
|1
|11-19阶竞技场
|750
|200
|20
|3
|1
|20阶及以上竞技场
|1000
|250
|25
|5
|1
|5星
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|战旗
|表情
|觉醒碎片
|觉醒碎片（完整觉醒）
|1-10阶竞技场
|500
|150
|12
|1
|1
|11-19阶竞技场
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|20阶及以上竞技场
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
魔法幸运宝箱
幸运宝箱有五种可升级的稀有度，从1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。
不同魔法幸运宝箱类型对应的稀有度几率
| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- |
| 1星幸运宝箱 | 31.64% | 43.91% | 20.10% | 4.05% | 0.30% |
| 2星幸运宝箱 | | 33.36% | 45.59% | 20.04% | 1.01% |
| 3星幸运宝箱 | | | 40.96% | 56.97% | 2.07% |
| 4星幸运宝箱 | | | | 96.00% | 4.00% |
| 5星幸运宝箱 | | | | | 100.00% |
每种奖励最终稀有度的几率（16阶及以上竞技场）
| | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 金币 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 普通魔法外卡 | | | 9.00% | 9.00% | |
| 稀有魔法外卡 | | | 8.00% | 8.00% | |
| 史诗魔法外卡 | | | 4.00% | 4.00% | |
| 传奇魔法外卡 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 英雄魔法外卡 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 超凡魔法外卡 | | | | 3.00% | 7.53% |
| 普通卡牌之书 | | | | | 21.51% |
| 稀有卡牌之书 | | | | | 21.51% |
| 史诗卡牌之书 | | | | | 17.20% |
| 传奇卡牌之书 | | | | | 17.20% |
| 任意之书 | | | | | 10.75% |
| 魔法碎片 | | | | 3.00% | |
| 完整觉醒 | | | | | 4.30% |
| 表情 | | | 4.00% | | |
| 战旗 | | 4.00% | | | |
| 随机卡牌 | 70.00% | 66.00% | 44.00% | 42.00% | |
每种奖励类型的竞技场要求
|最低竞技场等级
|可获取的奖励
|1阶竞技场
|金币普通卡稀有卡普通卡牌之书稀有卡牌之书
|4阶竞技场
|战旗表情
|5阶竞技场
|普通魔法外卡稀有魔法外卡
|6阶竞技场
|史诗卡史诗魔法外卡史诗卡牌之书
|7阶竞技场
|魔法碎片
|11阶竞技场
|传奇卡传奇魔法外卡传奇卡牌之书任意之书完整觉醒
|15阶竞技场
|超凡魔法外卡
|16阶竞技场
|英雄卡英雄魔法外卡
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1阶竞技场
|200
|10
|2
|2阶竞技场
|250
|11
|2
|3阶竞技场
|300
|12
|3
|4阶竞技场
|350
|13
|3
|5阶竞技场
|400
|15
|4
|6阶竞技场
|425
|16
|4
|1
|7阶竞技场
|450
|17
|4
|1
|8阶竞技场
|475
|18
|4
|1
|9阶竞技场
|500
|19
|5
|2
|10阶竞技场
|525
|20
|5
|2
|11阶竞技场
|550
|21
|5
|2
|12阶竞技场
|560
|21
|5
|2
|13阶竞技场
|570
|22
|5
|2
|14阶竞技场
|580
|23
|5
|2
|15阶竞技场
|590
|24
|6
|2
|16阶竞技场
|600
|25
|6
|2
|17阶竞技场
|612
|26
|6
|2
|18阶竞技场
|624
|26
|6
|2
|19阶竞技场
|636
|27
|6
|2
|20阶竞技场
|648
|27
|6
|2
|21阶竞技场
|660
|28
|7
|2
|22阶竞技场
|672
|28
|7
|2
|23阶竞技场
|684
|29
|7
|2
|24阶竞技场
|696
|29
|7
|2
|赛季竞技场
|708
|29
|7
|2
|2星
|金币
|战旗
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|250
|12
|3
|2阶竞技场
|350
|15
|3
|3阶竞技场
|500
|20
|4
|4阶竞技场
|600
|1
|25
|5
|5阶竞技场
|800
|1
|30
|8
|6阶竞技场
|920
|1
|35
|9
|2
|7阶竞技场
|1050
|1
|40
|10
|2
|8阶竞技场
|1200
|1
|46
|11
|2
|9阶竞技场
|1350
|1
|52
|12
|3
|10阶竞技场
|1500
|1
|58
|14
|3
|11阶竞技场
|1650
|1
|65
|16
|4
|1
|12阶竞技场
|1800
|1
|70
|18
|4
|1
|13阶竞技场
|1950
|1
|75
|20
|4
|1
|14阶竞技场
|2100
|1
|80
|22
|5
|1
|15阶竞技场
|2300
|1
|90
|24
|5
|1
|16阶竞技场
|2500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|17阶竞技场
|2550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|18阶竞技场
|2600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|19阶竞技场
|2650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|20阶竞技场
|2700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|21阶竞技场
|2750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|22阶竞技场
|2800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|23阶竞技场
|2850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|24阶竞技场
|2900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|赛季竞技场
|2950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3星
|金币
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史诗魔法外卡
|传奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|表情
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|320
|14
|4
|2阶竞技场
|500
|20
|6
|3阶竞技场
|800
|30
|8
|4阶竞技场
|1100
|1
|40
|10
|5阶竞技场
|1600
|35
|10
|1
|60
|15
|6阶竞技场
|2000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|7阶竞技场
|2500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|8阶竞技场
|3000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|9阶竞技场
|3600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|10阶竞技场
|4500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|11阶竞技场
|5400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|12阶竞技场
|6000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|13阶竞技场
|7000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|14阶竞技场
|8000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|15阶竞技场
|9000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|16阶竞技场
|10000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|17阶竞技场
|10200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|18阶竞技场
|10400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|19阶竞技场
|10600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|20阶竞技场
|10800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|21阶竞技场
|11000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|22阶竞技场
|11200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|23阶竞技场
|11400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|24阶竞技场
|11600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|赛季竞技场
|11800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4星
|金币
|普通魔法外卡
|稀有魔法外卡
|史诗魔法外卡
|传奇魔法外卡
|英雄魔法外卡
|超凡魔法外卡
|魔法碎片
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|400
|13-18
|4-5
|2阶竞技场
|700
|25-34
|6-9
|3阶竞技场
|1200
|42-57
|9岁-12岁
|4阶竞技场
|2000
|68-92
|14-19
|5阶竞技场
|3200
|55
|15
|102-138
|21-28
|6阶竞技场
|5000
|70
|18
|3
|153-207
|38-51
|3-4
|7阶竞技场
|7000
|85
|22
|4
|1
|212-287
|59-80
|5-6
|8阶竞技场
|9500
|100
|28
|6
|1
|297-402
|80-109
|6-9
|9阶竞技场
|12000
|120
|35
|7
|1
|382-517
|102-138
|8-11
|10阶竞技场
|14500
|150
|42
|9
|1
|467-632
|123-166
|11-14
|11阶竞技场
|17500
|180
|50
|10
|2
|1
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|12阶竞技场
|20000
|220
|70
|12
|2
|1
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|13阶竞技场
|25000
|270
|90
|14
|3
|1
|850-1150
|212-287
|25-34
|5-6
|14阶竞技场
|30000
|320
|110
|18
|3
|1
|1020-1380
|255-345
|34-46
|5-6
|15阶竞技场
|35000
|380
|135
|23
|3
|10000
|1
|1190-1610
|297-402
|44-59
|5 - 8
|16阶竞技场
|40000
|450
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1360-1840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|17阶竞技场
|40800
|465
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1387-1876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|18阶竞技场
|41600
|465
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1414-1913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|19阶竞技场
|42400
|480
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1441-1950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|20阶竞技场
|43200
|480
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1468-1987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|21阶竞技场
|44000
|495
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1496-2024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|22阶竞技场
|44800
|510
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1523-2060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|23阶竞技场
|45600
|510
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1550-2097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|24阶竞技场
|46400
|515
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1577-2134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|赛季竞技场
|47200
|520
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1577-2134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|5星
|超凡魔法外卡
|普通卡牌之书
|稀有卡牌之书
|史诗卡牌之书
|传奇卡牌之书
|任意之书
|完整觉醒
|1阶竞技场
|1
|1
|2阶竞技场
|1
|1
|3阶竞技场
|1
|1
|4阶竞技场
|1
|1
|5阶竞技场
|1
|1
|6阶竞技场
|1
|1
|1
|7阶竞技场
|1
|1
|1
|8阶竞技场
|1
|1
|1
|9阶竞技场
|1
|1
|1
|10阶竞技场
|1
|1
|1
|11阶竞技场
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|12阶竞技场
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|13阶竞技场
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|14阶竞技场
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|15阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|16阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|17阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|18阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|19阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|20阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|21阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|22阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|23阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|24阶竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|赛季竞技场
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
有几率获得表情
有几率获得战旗
普通幸运宝箱
幸运宝箱有四种可升级的稀有度，从1星⭐到4星⭐⭐⭐⭐⭐。每次升级和每种奖励类型的完整几率可查看下方内容。
普通幸运宝箱掉落几率
|起始稀有度
|1星
|2星
|3星
|4星
|1星普通幸运宝箱
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
普通幸运宝箱奖励几率（1阶及以上竞技场）
|1星
|2星
|3星
|4星
|金币
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|随机卡牌
|37.50%
|50.00%
|66.66%
|75.00%
16阶竞技场的普通幸运宝箱奖励几率示例
|1星
|2星
|3星
|4星
|金币
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|普通卡
|17.02%
|21.88%
|24.63%
|26.26%
|稀有卡
|15.65%
|20.12%
|22.65%
|24.14%
|史诗卡
|4.30%
|6.20%
|13.21%
|16.60%
|传奇卡
|1.72%
|5.89%
|7.39%
|英雄卡
|0.07%
|0.28%
|0.60%
每种稀有度和类型的奖励数量
|1星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1阶竞技场
|200
|10
|2
|2阶竞技场
|250
|11
|2
|3阶竞技场
|300
|12
|3
|4阶竞技场
|350
|13
|3
|5阶竞技场
|400
|15
|4
|6阶竞技场
|425
|16
|4
|1
|7阶竞技场
|450
|17
|4
|1
|8阶竞技场
|475
|18
|4
|1
|9阶竞技场
|500
|19
|5
|2
|10阶竞技场
|525
|20
|5
|2
|11阶竞技场
|550
|21
|5
|2
|12阶竞技场
|560
|21
|5
|2
|13阶竞技场
|570
|22
|5
|2
|14阶竞技场
|580
|23
|5
|2
|15阶竞技场
|590
|24
|6
|2
|16阶竞技场
|600
|25
|6
|2
|17阶竞技场
|612
|26
|6
|2
|18阶竞技场
|624
|26
|6
|2
|19阶竞技场
|636
|27
|6
|2
|20阶竞技场
|648
|27
|6
|2
|21阶竞技场
|660
|28
|7
|2
|22阶竞技场
|672
|28
|7
|2
|23阶竞技场
|684
|29
|7
|2
|24阶竞技场
|696
|29
|7
|2
|25阶及以上竞技场
|708
|29
|7
|2
|2星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|250
|12
|3
|2阶竞技场
|350
|15
|3
|3阶竞技场
|500
|20
|4
|4阶竞技场
|600
|25
|5
|5阶竞技场
|800
|30
|8
|6阶竞技场
|920
|35
|9
|2
|7阶竞技场
|1050
|40
|10
|2
|8阶竞技场
|1200
|46
|11
|2
|9阶竞技场
|1350
|52
|12
|3
|10阶竞技场
|1500
|58
|14
|3
|11阶竞技场
|1650
|65
|16
|4
|1
|12阶竞技场
|1800
|70
|18
|4
|1
|13阶竞技场
|1950
|75
|20
|4
|1
|14阶竞技场
|2100
|80
|22
|5
|1
|15阶竞技场
|2300
|90
|24
|5
|1
|16阶竞技场
|2500
|100
|25
|6
|1
|1
|17阶竞技场
|2550
|102
|26
|6
|1
|1
|18阶竞技场
|2600
|104
|26
|6
|1
|1
|19阶竞技场
|2650
|106
|27
|6
|1
|1
|20阶竞技场
|2700
|108
|27
|6
|1
|1
|21阶竞技场
|2750
|110
|28
|7
|1
|1
|22阶竞技场
|2800
|112
|28
|7
|1
|1
|23阶竞技场
|2850
|114
|29
|7
|1
|1
|24阶竞技场
|2900
|116
|29
|7
|1
|1
|25阶及以上竞技场
|2950
|118
|29
|7
|1
|1
|3星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|320
|14
|4
|2阶竞技场
|500
|20
|6
|3阶竞技场
|800
|30
|8
|4阶竞技场
|1100
|40
|10
|5阶竞技场
|1600
|60
|15
|6阶竞技场
|2000
|80
|20
|3
|7阶竞技场
|2500
|105
|25
|4
|8阶竞技场
|3000
|130
|30
|5
|9阶竞技场
|3600
|150
|38
|6
|10阶竞技场
|4500
|175
|46
|7
|11阶竞技场
|5400
|200
|55
|8
|2
|12阶竞技场
|6000
|230
|60
|9
|2
|13阶竞技场
|7000
|260
|70
|10
|2
|14阶竞技场
|8000
|300
|80
|12
|3
|15阶竞技场
|9000
|360
|90
|14
|3
|16阶竞技场
|10000
|400
|100
|16
|3
|2
|17阶竞技场
|10200
|408
|102
|16
|3
|2
|18阶竞技场
|10400
|416
|104
|17
|3
|2
|19阶竞技场
|10600
|424
|106
|17
|3
|2
|20阶竞技场
|10800
|432
|108
|17
|3
|2
|21阶竞技场
|11000
|440
|110
|18
|3
|2
|22阶竞技场
|11200
|448
|112
|18
|3
|2
|23阶竞技场
|11400
|456
|114
|18
|3
|2
|24阶竞技场
|11600
|464
|116
|19
|3
|2
|25阶及以上竞技场
|11800
|472
|118
|19
|3
|2
|4星
|金币
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡
|随机英雄卡
|1阶竞技场
|400
|13-18
|4-5
|2阶竞技场
|700
|25-34
|6-9
|3阶竞技场
|1200
|42-57
|9岁-12岁
|4阶竞技场
|2000
|68-92
|14-19
|5阶竞技场
|3200
|102-138
|21-28
|6阶竞技场
|5000
|153-207
|38-51
|3-4
|7阶竞技场
|7000
|212-287
|59-80
|5-6
|8阶竞技场
|9500
|297-402
|80-109
|6-9
|9阶竞技场
|12000
|382-517
|102-138
|8-11
|10阶竞技场
|14500
|467-632
|123-166
|11-14
|11阶竞技场
|17500
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|12阶竞技场
|20000
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|13阶竞技场
|25000
|850-1150
|212-287
|25-34
|5-6
|14阶竞技场
|30000
|1020-1380
|255-345
|34-46
|5-6
|15阶竞技场
|35000
|1190-1610
|297-402
|44-59
|5 - 8
|16阶竞技场
|40000
|1360-1840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|17阶竞技场
|40800
|1387-1876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|18阶竞技场
|41600
|1414-1913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|19阶竞技场
|42400
|1441-1950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|20阶竞技场
|43200
|1468-1987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|21阶竞技场
|44000
|1496-2024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|22阶竞技场
|44800
|1523-2060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|23阶竞技场
|45600
|1550-2097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|24阶竞技场
|46400
|1577-2134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|25阶及以上竞技场
|47200
|1577-2134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
皇家宝箱
您可以在商店中花费宝石购买皇家宝箱，其中必定能开出一系列丰厚奖励，具体内容与您的竞技场等级有关。
雷电宝箱
打开雷电宝箱的时候，您可以使用“换卡机会”更换不想要的卡牌。更换后的卡牌数量和稀有度会与之前保持一致。替代卡牌将从所有已解锁的卡牌中选择，每张卡牌被选中的几率相同。竞技场等级越高，雷电宝箱的换卡机会越多！您可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含3种不同卡牌。
|竞技场
|换卡机会
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡的几率
|随机英雄卡的几率
|1阶竞技场
|2
|78
|65
|13
|2阶竞技场
|2
|83
|69
|14
|3阶竞技场
|3
|93
|77
|16
|4阶竞技场
|3
|107
|89
|18
|5阶竞技场
|4
|112
|93
|19
|6阶竞技场
|4
|131
|106
|22
|3
|7阶竞技场
|4
|145
|118
|24
|3
|8阶竞技场
|4
|160
|130
|27
|3
|9阶竞技场
|5
|175
|142
|29
|4
|10阶竞技场
|5
|190
|154
|32
|4
|11阶竞技场
|5
|204
|166
|34
|4
|6.31%
|12阶竞技场
|5
|220
|179
|37
|4
|9.78%
|13阶竞技场
|6
|235
|191
|39
|5
|12.59%
|14阶竞技场
|6
|250
|203
|42
|5
|14.66%
|15阶竞技场
|6
|264
|215
|44
|5
|19.19%
|16阶竞技场
|6
|269
|219
|45
|5
|19.55%
|0.93%
|17阶竞技场
|6
|275
|223
|46
|6
|19.91%
|2.37%
|18阶竞技场
|6
|280
|227
|47
|6
|20.28%
|3.86%
|19阶竞技场
|6
|285
|231
|48
|6
|20.64%
|3.93%
|20阶竞技场
|6
|289
|235
|48
|6
|21.00%
|4.00%
|21阶竞技场
|6
|294
|239
|49
|6
|21.36%
|4.07%
|22阶竞技场
|6
|300
|244
|50
|6
|21.72%
|4.14%
|23阶竞技场
|6
|305
|248
|51
|6
|22.09%
|4.21%
|24阶及以上竞技场
|6
|310
|252
|52
|6
|22.45%
|4.28%
好运宝箱
每天好运宝箱下方都会列出4个不同的卡包。好运宝箱中的卡牌是随机的，但系统会尽量提供你可能会感兴趣或是对你来说有用的卡包。每个好运宝箱至少包含所列卡包中的两个。你可从每个宝箱中开出多张卡牌，根据下方表格中显示的几率，必定能获得4种不同的卡牌。其中两种或以上为每日所列卡包中的卡牌。
|竞技场
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡的几率
|随机英雄卡的几率
|1阶竞技场
|162
|125
|32
|5
|2阶竞技场
|170
|131
|34
|5
|3阶竞技场
|178
|138
|35
|5
|4阶竞技场
|186
|143
|37
|6
|5阶竞技场
|194
|150
|38
|6
|6阶竞技场
|202
|156
|40
|6
|7阶竞技场
|210
|161
|42
|7
|8阶竞技场
|218
|168
|43
|7
|9阶竞技场
|226
|174
|45
|7
|10阶竞技场
|234
|181
|46
|7
|11阶竞技场
|242
|186
|48
|8
|10%
|12阶竞技场
|250
|192
|50
|8
|10%
|13阶竞技场
|258
|199
|51
|8
|10%
|14阶竞技场
|266
|205
|53
|8
|10%
|15阶竞技场
|274
|211
|54
|9
|10%
|16阶竞技场
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|17阶竞技场
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|18阶及以上竞技场
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
国王宝箱（1-10阶竞技场）
您可以从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌。
|竞技场
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|1阶竞技场
|240
|176
|48
|16
|2阶竞技场
|250
|184
|50
|16
|3阶竞技场
|260
|191
|52
|17
|4阶竞技场
|270
|198
|54
|18
|5阶竞技场
|280
|206
|56
|18
|6阶竞技场
|290
|213
|58
|19
|7阶竞技场
|300
|219
|60
|20
|8阶竞技场
|310
|227
|62
|20
|9阶竞技场
|320
|234
|64
|21
|10阶竞技场
|330
|241
|66
|22
传奇国王宝箱（11阶及以上竞技场）
每个传奇国王宝箱必定包含1张传奇卡，且该宝箱使用独特的“选卡”机制，每次选卡您可从两种卡牌中选择您更喜欢的一种。您可从每个宝箱中开出不同数量的卡牌，但根据下方表格中显示的几率，每个宝箱至少包含7种不同卡牌。
|竞技场
|卡牌总数
|随机普通卡
|随机稀有卡
|随机史诗卡
|随机传奇卡的几率
|随机英雄卡的几率
|11阶竞技场
|340
|249
|68
|22
|100%
|12阶竞技场
|350
|256
|70
|23
|100%
|13阶竞技场
|360
|264
|72
|24
|100%
|14阶竞技场
|370
|272
|74
|24
|100%
|15阶竞技场
|380
|279
|76
|25
|100%
|16阶及以上竞技场
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队