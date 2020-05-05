主題季第11季平衡性調整（已實裝）
主題季第11季即將到來，還有什麼時候比現在更適合進行11項平衡性調整呢？本次平衡性調整的目的在於對遊戲環境重新洗牌，為此，我們對戰爭天使、迷你皮卡和旋風法術等卡牌都進行了調整！具體更新狀況請以遊戲內實裝為準。
旋風法術
第2天戰況
經過首日挑戰賽的洗牌，十大天王根據名次在天王金字塔以冒泡賽形式向上展開對決。
皇家快遞
第1輪
首場，Auk迎戰FamousKid。首局Auk鑽第機套牌先下一城，第2局FamousKid天狗扳平比分。決勝局兩人展開礦球內戰，FamousKid最後一波面對氣球選擇不防換路，結果失敗，Auk成功晉級。另一邊，已經連續兩週戰勝KK的guoyuan再次扮演大神剋星，招牌王子礦壓制三槍，皇豬炮車內戰逆勢翻盤，guoyuan再度擊退強敵。
各局勝者牌組
第1輪第1場勝者牌組
第1輪第2場勝者牌組
第2輪
第2輪，Auk和PANDORA正面對決。首局PANDORA最後時刻抓住礦工翻盤Auk，不過Auk立馬在第2局最後時刻反殺PANDORA還以顏色。決勝局，PANDORA絕活炸彈礦對陣Auk的皇巨，但卻在關鍵時刻慢下炸彈塔被皇巨開出致命一槍，Auk 5滴血絕殺PANDORA。另一場，guoyuan迎戰Detect Proudwolf，guoyuan拿出xxx牌組先下一城，Detect Proudwolf不氣餒隨即以天狗牌組壓制，決勝局Detect Proudwolf以迫炮牌組收走勝利。
各局勝者牌組
第2輪第1場勝者牌組
第2輪第2場勝者牌組
第3輪
來到第3輪，首局Auk又是鑽地機牌組，echo的三槍面對火球無法發揮。第2局，想抓Auk皇豬的echo又是墓園帶上炸彈塔、火法、黑王和武神AOE拉滿，但Auk一招漁大師拉黑王觸發國王塔直接宣布結束遊戲，Auk向上攀升。同輪另一場，首局ONE-TWO地獄塔位置失誤落敗，第2局拿出絕活超騎礦炸，一度情勢膠著，但關鍵時刻，ONE-TWO抓準火槍存活打亂Detect Proudwolf的節奏，最終超騎跳塔反殺。決勝局，ONE-TWO天狗開局地獄龍吃超騎後直接飛狗反打，挺進下一輪。
各局勝者牌組
第3輪第1場勝者牌組
第3輪第2場勝者牌組
第4輪
首場，Auk對陣上週冠軍Coco。首局兩人皮卡羊內戰，Coco多次避雷保住關鍵卡牌，最終算血獲勝。第2局，Coco又是鑽地機雙建築抓住Auk的皇巨，Auk漁大師又將炸彈兵拉進塔助攻對手導致翻槃無望，Coco再度殺入決賽。另一邊，ONE-TWO迎戰Higher，首場超騎羊內戰，Higher在血量節奏都佔優的情況下，卻疑似下錯牌，最終被ONE-TWO蠻羊撞塔翻盤。第2局，ONE-TWO大招複製狗完全壓制HigherXXX，最終由ONE-TWO首度進入決賽。
各局勝者牌組
決賽
最終決賽在ONE-TWO和Coco之間展開。首局，Coco拿出自閉火箭桶，ONE-TWO則是皇豬炮車。開局，ONE-TWO在Coco扔桶的時候選擇直接以骨龍反攻，一波炮車鎖塔帶走勝利。第2局，Coco換回鑽地機體系，ONE-TWO則是絕活超騎礦炸，ONE-TWO的炸彈礦帶了張哥布林完美針對鑽地機，讓對手無力招架。
第3局，Coco絕活皇巨登場，ONE-TWO則是超騎羊。前期，Coco依靠完美電精打斷地獄龍，建立優勢。但也許是面對賽點壓力過大，隨後Coco在攻防兩端都略顯猶豫，最後白送一個皇巨後，被ONE-TWO超騎反打直接碾壓進塔，ONE-TWO不可思議連贏7局，以超級黑馬的身份加冕本週冠軍！
各局勝者牌組
飛龍寶寶
ONE-TWO與Coco分別拿下冠亞軍，因此兩人不必在被本週六被挑戰者指名，緊跟在後的則是Auk、Higher、echo、Detect Proudwolf等，在倒數一週的挑戰中為自己累積積分。
神箭射手
本週將進行最後一週的金字塔積分賽，因此目前總積分榜前幾名大致已可確定，而ONE-TWO由於本週奪冠也擠進榜中，究竟會由哪10位選手擠進天王爭霸個人賽，相信大家都想知道答案。
戰爭天使
而各大賽區的積分前三，東南亞賽區，Panda積分難以動搖，已可確認參賽，然而第2和第3、第4的積分差距較小，又均在天王積分榜中，故很有可能變動，且若有東南亞挑戰者拿到冠軍，則排名也會更動。
日本賽區若無意外，則大致底定，中國大陸賽區最後一個名額由於ONE-TWO下週免被挑戰，在金字塔冒泡賽中至少拿到第三，已可將取代當前第3的XYD參賽。另外，韓國賽區除了Coco穩坐第一外，第2和第3的位置則要看本週挑戰者是否能夠突破難關，爭取高分。
迷你皮卡
本週六，最後一週挑戰賽即將展開，哪位高手能把握最後機會衝擊天王金字塔？本週日的金字塔冒泡賽過後，排名又將如何變動？請記得本週六日鎖定日文賽事頻道觀看直播！也別忘了持續留意賽事新聞唷！
哥布林牢籠
硬漢哥布林傷害：提升6%
地震法術
傷害：提升11%
對建築傷害：降低25%
烈焰熔爐
哥布林小屋
生命值：減少35%
野蠻人小屋
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