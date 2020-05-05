第1輪



首場，Auk迎戰FamousKid。首局Auk鑽第機套牌先下一城，第2局FamousKid天狗扳平比分。決勝局兩人展開礦球內戰，FamousKid最後一波面對氣球選擇不防換路，結果失敗，Auk成功晉級。另一邊，已經連續兩週戰勝KK的guoyuan再次扮演大神剋星，招牌王子礦壓制三槍，皇豬炮車內戰逆勢翻盤，guoyuan再度擊退強敵。



各局勝者牌組

第1輪第1場勝者牌組

第1局： 武神炸彈鑽 （Auk勝出）、第2局： 地獄狗礦 （FamousKid勝出）、第3局： 超騎礦球 （Auk勝出）



第1輪第2場勝者牌組

第1局： 王子毒礦 （guoyuan勝出）、第2局： 皇豬姥姥炮車 （guoyuan勝出）





第2輪

第2輪，Auk和PANDORA正面對決。首局PANDORA最後時刻抓住礦工翻盤Auk，不過Auk立馬在第2局最後時刻反殺PANDORA還以顏色。決勝局，PANDORA絕活炸彈礦對陣Auk的皇巨，但卻在關鍵時刻慢下炸彈塔被皇巨開出致命一槍，Auk 5滴血絕殺PANDORA。另一場，guoyuan迎戰Detect Proudwolf，guoyuan拿出xxx牌組先下一城，Detect Proudwolf不氣餒隨即以天狗牌組壓制，決勝局Detect Proudwolf以迫炮牌組收走勝利。



各局勝者牌組

第2輪第1場勝者牌組

第1局： 皮卡姥姥羊 （PANDORA勝出）、第2局： 大閃皮卡羊 （Auk勝出）、第3局： 皇巨姥姥漁大師 （Auk勝出）



第2輪第2場勝者牌組

第1局： 皇豬衛隊 （guoyuan勝出）、第2局： 地獄骨龍狗礦 （Detect Proudwolf勝出）、第3局： 武神迫炮礦 （Detect Proudwolf勝出）





第3輪

來到第3輪，首局Auk又是鑽地機牌組，echo的三槍面對火球無法發揮。第2局，想抓Auk皇豬的echo又是墓園帶上炸彈塔、火法、黑王和武神AOE拉滿，但Auk一招漁大師拉黑王觸發國王塔直接宣布結束遊戲，Auk向上攀升。同輪另一場，首局ONE-TWO地獄塔位置失誤落敗，第2局拿出絕活超騎礦炸，一度情勢膠著，但關鍵時刻，ONE-TWO抓準火槍存活打亂Detect Proudwolf的節奏，最終超騎跳塔反殺。決勝局，ONE-TWO天狗開局地獄龍吃超騎後直接飛狗反打，挺進下一輪。



各局勝者牌組

第3輪第1場勝者牌組

第1局： 幽靈電塔鑽 （Auk勝出）、第2局： 皇巨獵人漁大師 （Auk勝出）



第3輪第2場勝者牌組

第1局： 皮卡姥姥羊 （Detect Proudwolf勝出）、第2局： 超騎炸彈礦 （ONE-TWO勝出）、第3局： 地獄骨龍狗礦 （ONE-TWO勝出）





第4輪

首場，Auk對陣上週冠軍Coco。首局兩人皮卡羊內戰，Coco多次避雷保住關鍵卡牌，最終算血獲勝。第2局，Coco又是鑽地機雙建築抓住Auk的皇巨，Auk漁大師又將炸彈兵拉進塔助攻對手導致翻槃無望，Coco再度殺入決賽。另一邊，ONE-TWO迎戰Higher，首場超騎羊內戰，Higher在血量節奏都佔優的情況下，卻疑似下錯牌，最終被ONE-TWO蠻羊撞塔翻盤。第2局，ONE-TWO大招複製狗完全壓制HigherXXX，最終由ONE-TWO首度進入決賽。



各局勝者牌組

第4輪第1場勝者牌組

第1局： 皮卡姥姥羊 （Coco勝出）、第2局： 武神電塔鑽 （Coco勝出）



第4輪第2場勝者牌組

第1局： 超騎炮車羊 （ONE-TWO勝出）、第2局： 龍寶複製狗 （ONE-TWO勝出）





決賽

最終決賽在ONE-TWO和Coco之間展開。首局，Coco拿出自閉火箭桶，ONE-TWO則是皇豬炮車。開局，ONE-TWO在Coco扔桶的時候選擇直接以骨龍反攻，一波炮車鎖塔帶走勝利。第2局，Coco換回鑽地機體系，ONE-TWO則是絕活超騎礦炸，ONE-TWO的炸彈礦帶了張哥布林完美針對鑽地機，讓對手無力招架。



第3局，Coco絕活皇巨登場，ONE-TWO則是超騎羊。前期，Coco依靠完美電精打斷地獄龍，建立優勢。但也許是面對賽點壓力過大，隨後Coco在攻防兩端都略顯猶豫，最後白送一個皇巨後，被ONE-TWO超騎反打直接碾壓進塔，ONE-TWO不可思議連贏7局，以超級黑馬的身份加冕本週冠軍！



各局勝者牌組