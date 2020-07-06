全新遊戲模式

治療全場 無所不在

我們終於知道該如何處理那些庫存的舊治療法術了——把它們全部倒在競技場中，讓整個競技場充滿治療法術的效果！該模式不能使用建築類卡牌，但是所有皇家塔和軍隊類卡牌將能持續恢復生命值。



巨人狂暴 勇往直前

玩家的牌組將有一張強力的巨人，他突襲了狂暴伐木工的狂暴法術藏匿處。這個巨人會傷害高，對塔也有強大破壞力！