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2020年7月6日
Blog – Clash Royale

主題季第13季：海灘熱鬥

迎接夏日風情！

戴上墨鏡，換上花襯衫，到海灘上選個好位置，享受熱情盛夏，展開火熱對戰！

主題季第13季獎勵

贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！

  • 共70階獎勵可供解鎖！

  • 35階皇室通行券獎勵

  • 35階免費獎勵

專屬皇家塔造型和表情

  • 皇家塔造型：熱帶風情塔

  • 專屬表情：皮卡超人表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第13季中獲取！

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查看更多資訊……

全新競技場

荒島沙灘已經被整理乾凈，變成避暑聖地。喝著冰飲，吹著海風，痛擊敵人，享受夏天的沁涼酷爽！

20勝挑戰

我們與No Tilt合作，帶來精彩的20勝挑戰！更多詳情請待後續消息！

全新遊戲模式

  • 治療全場 無所不在

我們終於知道該如何處理那些庫存的舊治療法術了——把它們全部倒在競技場中，讓整個競技場充滿治療法術的效果！該模式不能使用建築類卡牌，但是所有皇家塔和軍隊類卡牌將能持續恢復生命值。

  • 巨人狂暴 勇往直前

玩家的牌組將有一張強力的巨人，他突襲了狂暴伐木工的狂暴法術藏匿處。這個巨人會傷害高，對塔也有強大破壞力！

平衡性調整（預計7月7日實裝

漁大師

  • 遠程攻擊準備時間：

    縮短13%

  • 攻擊速度：

    提高13%

骷髏飛龍

  • 傷害：

    降低6%

電擊車小隊

  • 傷害：

    提高14%

  • 攻擊速度：

    降低5%

煙火射手

  • 退後距離：

    降低25%

以上調整將在7月7日實裝！

讀起來太累？

那就看看主題季第13季的介紹影片吧！