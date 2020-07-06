2020年7月6日
Blog – Clash Royale
主題季第13季：海灘熱鬥
迎接夏日風情！
戴上墨鏡，換上花襯衫，到海灘上選個好位置，享受熱情盛夏，展開火熱對戰！
主題季第13季獎勵
贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！
共70階獎勵可供解鎖！
35階皇室通行券獎勵
35階免費獎勵
專屬皇家塔造型和表情
皇家塔造型：熱帶風情塔
專屬表情：皮卡超人表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第13季中獲取！
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全新競技場
荒島沙灘已經被整理乾凈，變成避暑聖地。喝著冰飲，吹著海風，痛擊敵人，享受夏天的沁涼酷爽！
20勝挑戰
我們與No Tilt合作，帶來精彩的20勝挑戰！更多詳情請待後續消息！
全新遊戲模式
治療全場 無所不在
我們終於知道該如何處理那些庫存的舊治療法術了——把它們全部倒在競技場中，讓整個競技場充滿治療法術的效果！該模式不能使用建築類卡牌，但是所有皇家塔和軍隊類卡牌將能持續恢復生命值。
巨人狂暴 勇往直前
玩家的牌組將有一張強力的巨人，他突襲了狂暴伐木工的狂暴法術藏匿處。這個巨人會傷害高，對塔也有強大破壞力！
平衡性調整（預計7月7日實裝）
漁大師
遠程攻擊準備時間：
縮短13%
攻擊速度：
提高13%
骷髏飛龍
傷害：
降低6%
電擊車小隊
傷害：
提高14%
攻擊速度：
降低5%
煙火射手
退後距離：
降低25%
以上調整將在7月7日實裝！
讀起來太累？
那就看看主題季第13季的介紹影片吧！