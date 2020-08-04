Dedsafio Legends : 세계 최고의 선수들과 함께하세요!



2022년의 대미를 장식할 멋진 대회가 도전자 여러분을 기다리고 있습니다. ElDed 가 주최하고 세계 최고의 선수들이 함께하는 Dedsafio Legends 대회를 소개합니다!

세계 최고의 선수들 사이에서 도전자 여러분의 실력을 보여줄 준비가 되셨나요? 그럼 11월 19일(토)부터 진행되는 Dedsafio Legends의 오픈 토너먼트에 자유롭게 참가하고 마음껏 뽐내보세요.



2022 클래시 로얄 리그에 출전한 세계 최고의 선수들이 각 팀의 주장을 맡게 되며 4명의 선수로 구성된 8개 팀이 치열한 경쟁을 펼칠 예정입니다.



팀은 4명의 선수로 구성됩니다!



- 선수 1: 팀 주장 (세계 최고의 선수 TOP 8)

- 선수 2: 오픈 예선전을 통과한 선수(오픈 예선전-1차)

- 선수 3: 초대 선수 (커뮤니티에서 선정)

- 선수 4: 주장의 초대 (주장이 선택한 선수)





각 팀의 주장은 2022 클래시 로얄 리그 순위를 바탕으로 드래프트 방식에 따라 선수 2와 선수 3을 순서대로 선발하게 됩니다.



누가 주장인가요?

2022 클래시 로얄 파이널 리그의 상위 8명이 선정되었습니다:

-Mohamed Light

-Pompeyo(Morten 선수의 불참으로)

-Samuel Bassotto

-Mugi

-Sandbox

-Airsufer

-Chef keef

-vitor75

