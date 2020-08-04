主題季第14季平衡性調整（已實裝）
Dedsafio Legends : 세계 최고의 선수들과 함께하세요!
2022년의 대미를 장식할 멋진 대회가 도전자 여러분을 기다리고 있습니다. ElDed 가 주최하고 세계 최고의 선수들이 함께하는 Dedsafio Legends 대회를 소개합니다!
세계 최고의 선수들 사이에서 도전자 여러분의 실력을 보여줄 준비가 되셨나요? 그럼 11월 19일(토)부터 진행되는 Dedsafio Legends의 오픈 토너먼트에 자유롭게 참가하고 마음껏 뽐내보세요.
2022 클래시 로얄 리그에 출전한 세계 최고의 선수들이 각 팀의 주장을 맡게 되며 4명의 선수로 구성된 8개 팀이 치열한 경쟁을 펼칠 예정입니다.
팀은 4명의 선수로 구성됩니다!
- 선수 1: 팀 주장 (세계 최고의 선수 TOP 8)
- 선수 2: 오픈 예선전을 통과한 선수(오픈 예선전-1차)
- 선수 3: 초대 선수 (커뮤니티에서 선정)
- 선수 4: 주장의 초대 (주장이 선택한 선수)
각 팀의 주장은 2022 클래시 로얄 리그 순위를 바탕으로 드래프트 방식에 따라 선수 2와 선수 3을 순서대로 선발하게 됩니다.
누가 주장인가요?
2022 클래시 로얄 파이널 리그의 상위 8명이 선정되었습니다:
-Mugi
巨石投手
Dedsafio Legends 대회는 총 3단계로 나뉘어 진행됩니다:
● 오픈 예선전 - 11월 19일(토)~21일(월): 게임 내 토너먼트를 통해 총 1,000명의 플레이어가 4번의 경기를 치를 예정이며 상위 16명의 플레이어는 싱글 엘리미네이션 경기를 펼치게 됩니다. 싱글 엘리미네이션 경기의 상위 2명의 플레이어는 2단계로 진출할 수 있습니다.
● 그룹 스테이지 - 11월 24일(목)~12월 2일(금): 8개 팀이 A조와 B조로 나뉘어 경기를 치를 예정이며 상위 3개 팀이 플레이오프에 진출할 수 있습니다. 각 그룹의 1위 팀은 준결승에서 플레이오프를
시작하게 됩니다.
● 플레이오프 - 12월 3일(토)~4일(일): 상위 6개 팀은 첫 번째 Dedsafio Legends의 챔피언이 되기 위해
단일 경기를 통해 대결할 예정입니다.
마지막으로... 토너먼트 상위 6개 팀에게는 총 상금 $30,000가 주어집니다!
Dedsafio Legends 대회 규정집은 여기에서 확인할 수 있습니다.
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클래시 로얄 이스포츠 팀
該調整是為了提升巨石投手的進攻能力，同時維持其在防守端的潛力。調整後，巨石投手只要走過橋頭，其彈道射程就能覆蓋對手的公主塔。但當他的目標是敵方軍隊時，他需要走得比以前更近才會出手攻擊。
萬箭齊發
巨型雪球
火球
冰凍法術
雷電法術
毒藥法術
火箭
復仇滾木
電擊法術
對皇家塔造成的傷害從基礎傷害的35%降低至30%
法術一直以來都是遊戲中最受歡迎和最高效的卡牌種類。
雖然我們希望法術卡牌在遊戲中保持合理的使用率，但當它們被用於直接攻擊敵方皇家塔時，可能同時殺傷敵方部隊和皇家塔，這樣它們帶來的價值就有點太高了。
再加上當前META中存在某些相對單調的「速轉法術」牌組，我們決定略微降低法術對皇家塔傷害。
掘地礦工
對皇家塔造成的傷害從基礎傷害的35%降低至30%
掘地礦工經常被用來磨塔，所以之前對他進行過一次削弱，以使其與之前的法術對塔傷害調整保持一致。
相同的概念，這次掘地礦工也一起進行了調整。
皇家衛隊
傷害：提升8%
調整後，這些笨拙的新兵一次攻擊就可以消滅一個哥布林投矛手啦！
蝙蝠
攻擊速度：從1.1秒降低至1.3秒（每秒傷害降低）
低費、迅速、高傷害。由於只需2費，且能產生巨大的收益，蝙蝠的使用率一直居高不下，因此我們決定略微降低其輸出能力。
復仇滾木
彈道射程：降低9%
和蝙蝠一樣，復仇滾木在挑戰模式中的使用率也一直是遙遙領先。我們不希望大幅調整遊戲中兩張傳奇法術卡牌之一，所以稍微增加了它的使用難度。
如果現在還想讓復仇滾木滾到對手的皇家塔，需要頂著可施放區域的邊線來施放。
以上平衡性調整均已實裝。
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讓我們競技場見！