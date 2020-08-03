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2020年8月3日
Blog – Clash Royale

主題季第14季：全面備戰

迎接部落戰2

部落戰2雖然不在本月主題季開始時就推出，但預計會在本次主題季的期間推出，故準備了各項挑戰與獎勵，一起全面備戰！

主題季第14季獎勵

贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！

  • 共70階獎勵可供解鎖！

  • 35階皇室通行券獎勵

  • 35階免費獎勵

專屬皇家塔造型和表情

  • 皇家塔造型：超級盔甲皇家塔

  • 專屬表情：弓箭手閃亮表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第14季中獲取！

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查看更多資訊……

傳奇競技場

備戰當然要回到最經典的傳奇競技場啦！

全新挑戰

推出5項挑戰有不同的核心卡牌，希望藉由這些挑戰以及獎勵，能讓大家提前做好準備！

  • 高傷極限流組牌挑戰

  • 橋頭衝鋒流組牌挑戰

  • 地面推進流組牌挑戰

  • 弩炮與空軍組牌挑戰

  • 偷塔直傷流組牌挑戰

再次提醒，部落戰2不會在主題季開始時推出，而是在本主題季期間推出。

賞金総額30,000ドルをかけたこの戦いに参加する準備はできていますか？

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クラッシュ・ロワイヤル eスポーツチーム

平衡性調整（預計8月4日實裝

巨石投手

  • 視野範圍：降低20%

  • 彈道射程：提高25%

  • 生命值：提高8%

萬箭齊發

巨型雪球

火球

冰凍法術

雷電法術

毒藥法術

火箭

復仇滾木

電擊法術

  • 對皇家塔傷害從基礎傷害35%降低至30%

掘地礦工

  • 對皇家塔傷害從基礎傷害35%降低至30%

皇家衛隊

  • 傷害：提升8%

復仇滾木

  • 彈道射程：降低9%

蝙蝠

  • 攻擊速度：從1.1秒降低至1.3秒（每秒傷害降低）

皇家快遞

  • 移除擊退效果

  • 皇家新兵的傷害：提升8% (和皇家衛隊的調整一致)

以上調整將在8月4日實裝！

讀起來太累？

那就看看主題季第14季的介紹影片吧！