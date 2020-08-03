2020年8月3日
Blog – Clash Royale
主題季第14季：全面備戰
迎接部落戰2
部落戰2雖然不在本月主題季開始時就推出，但預計會在本次主題季的期間推出，故準備了各項挑戰與獎勵，一起全面備戰！
主題季第14季獎勵
贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！
共70階獎勵可供解鎖！
35階皇室通行券獎勵
35階免費獎勵
專屬皇家塔造型和表情
皇家塔造型：超級盔甲皇家塔
專屬表情：弓箭手閃亮表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第14季中獲取！
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傳奇競技場
備戰當然要回到最經典的傳奇競技場啦！
全新挑戰
推出5項挑戰有不同的核心卡牌，希望藉由這些挑戰以及獎勵，能讓大家提前做好準備！
高傷極限流組牌挑戰
橋頭衝鋒流組牌挑戰
地面推進流組牌挑戰
弩炮與空軍組牌挑戰
偷塔直傷流組牌挑戰
再次提醒，部落戰2不會在主題季開始時推出，而是在本主題季期間推出。
賞金総額30,000ドルをかけたこの戦いに参加する準備はできていますか？
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クラッシュ・ロワイヤル eスポーツチーム
平衡性調整（預計8月4日實裝）
巨石投手
視野範圍：降低20%
彈道射程：提高25%
生命值：提高8%
萬箭齊發
巨型雪球
火球
冰凍法術
雷電法術
毒藥法術
火箭
復仇滾木
電擊法術
對皇家塔傷害從基礎傷害35%降低至30%
掘地礦工
對皇家塔傷害從基礎傷害35%降低至30%
皇家衛隊
傷害：提升8%
復仇滾木
彈道射程：降低9%
蝙蝠
攻擊速度：從1.1秒降低至1.3秒（每秒傷害降低）
皇家快遞
移除擊退效果
皇家新兵的傷害：提升8% (和皇家衛隊的調整一致)
以上調整將在8月4日實裝！
讀起來太累？
那就看看主題季第14季的介紹影片吧！