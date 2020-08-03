全新挑戰

推出5項挑戰有不同的核心卡牌，希望藉由這些挑戰以及獎勵，能讓大家提前做好準備！

高傷極限流組牌挑戰

橋頭衝鋒流組牌挑戰

地面推進流組牌挑戰

弩炮與空軍組牌挑戰

偷塔直傷流組牌挑戰

再次提醒，部落戰2不會在主題季開始時推出，而是在本主題季期間推出。