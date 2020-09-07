Zwei reguläre Splits mit Finals, bei denen die besten 2 Teams aus jedem Split zum großen Finale im Januar 2024 eingeladen werden! Alles beginnt mit den Online Qualifikationsturnieren, an denen alle Teams teilnehmen können. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, um einen Teil des Preisgeldes von 10.000 € im Wettbewerb zu spielen!



Das Turnier findet in drei Phasen statt:

Split 1 "National Series Red”

Split 2 "National Series Blue”

Finals "National Series Gold”

Jeder Split besteht aus 8 Teams: 4 werden von der Organisation eingeladen und die anderen vier durch Qualifier. Die beiden besten Teams eines jeden Splits spielen im Finale.



Das Format von Split 1 und 2 wird aus zwei Phasen bestehen: