主題季第15季：怒河爭鋒
Zwei reguläre Splits mit Finals, bei denen die besten 2 Teams aus jedem Split zum großen Finale im Januar 2024 eingeladen werden! Alles beginnt mit den Online Qualifikationsturnieren, an denen alle Teams teilnehmen können. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, um einen Teil des Preisgeldes von 10.000 € im Wettbewerb zu spielen!
Das Turnier findet in drei Phasen statt:
Split 1
"National Series Red”
Split 2
"National Series Blue”
Finals
"National Series Gold”
Jeder Split besteht aus 8 Teams: 4 werden von der Organisation eingeladen und die anderen vier durch Qualifier. Die beiden besten Teams eines jeden Splits spielen im Finale.
Das Format von Split 1 und 2 wird aus zwei Phasen bestehen:
Gruppenphase
in der die 8 Mannschaften einmal gegeneinander spielen.
Playoffs
die 6 besten Teams der Gruppenphase treten in einer Einzelausscheidung gegeneinander an.
Zeitplan
SPLIT 1
Qualifier: 1. bis 9. Mai
Gruppenphase: 5. Juni bis 18. Juli
Playoffs: 28. bis 30. Juli
SPLIT 2
Qualifier: 11. bis 19. September
Gruppenphase: 16. Oktober bis 28. November
Playoffs: 8. bis 10. Dezember
FINAL STAGE
Halbfinale: 13. Januar 2024
Finale: 14. Januar 2024
Wie man teilnimmt:
Du kannst dein Team jetzt für Split 1 anmelden:
Qualifier 1 - 1. Mai 18:00 CEST
Qualifier 2 - 2. Mai 18:00 CEST
Qualifier 3 - 8. Mai 18:00 CEST
Qualifier 4 - 9. Mai 18:00 CEST
平衡性調整
治療精靈
治療範圍：半徑縮小12.5%（覆蓋面積縮小23%）
很高興看到治療法術在脫胎換骨後那麼受歡迎、效果那麼好！但是1費的治療精靈能帶來的價值實在有點高。所以我們略為削減治療精靈的治療範圍（沒有削減治療量），此調整將增加其使用難度，並讓其更容易被克制。
烈焰精靈
濺射範圍：半徑提升13%
烈焰精靈已經很久沒有受到照顧啦！我們本想將當前的烈焰精靈卡牌改為召喚1個烈焰精靈，和其他精靈卡牌（冰雪精靈、治療精靈）一樣。但如果改動烈焰精靈，烈焰熔爐也會有所影響，問題就變得較為複雜。於是在我們嘗試平衡的過程中，決定還是保留烈焰精靈召喚的精靈個數，但提升了烈焰精靈的濺射範圍，讓烈焰精靈和烈焰熔爐更加實用。
電擊車小隊
首次攻擊出手速度：提升18%
上一次對電擊車小隊的調整並不足以讓電擊車小隊重新獲得青睞，所以我們再次對其進行小幅度增強。現在它們的首次攻擊出手更快，可以更好應對衝過來的敵人了。
炸彈兵
攻擊速度：提高5%
炸彈兵是一張資深的支援型卡牌，但最近一段時間以來，他被其他更有力的部隊遮住能見度。於是我們小幅度增加他的輸出能力，讓他更具競爭力。
以上調整預計將於9月9日實裝
¡2 Splits regulares con finales, que llevarán a los 2 mejores equipos de cada Split a una Gran Final en enero de 2024! Todo comienza con la fase de clasificatorios, abierta a todos los equipos, ¡qué garantiza la oportunidad de competir por una parte del premio de 10 000 euros!
El torneo se jugará en tres fases:
- Split 1 "National Series Red"
- Split 2 "National Series Blue"
- Finales "National Series Gold"
Cada Split estará compuesto por 8 equipos: cuatro invitados por la organización y los otros cuatro procedentes de los clasificatorios. Los 2 primeros clasificados de cada Split jugarán en las finales.
El formato de los Split 1 y 2 constará de dos fases:
- Fase de grupos en la que los 8 equipos jugarán una vez entre sí.
- Fase de playoff en la que los 6 mejores equipos de la fase de grupos jugarán en un bracket de eliminación simple.