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2020年10月5日
Blog – Clash Royale

主題季第16季：電閃十月

讓這個十月充滿電力！

一起迎接全新主題季─電閃十月吧！

主題季第16季獎勵

贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！

  • 共70階獎勵可供解鎖！

  • 35階皇室通行券獎勵

  • 35階免費獎勵

專屬皇家塔造型和表情

  • 皇家塔造型：電磁要塞

  • 專屬表情：閃電巨人表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第16季中獲取！

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查看更多資訊…

全新卡牌 - 閃電巨人！

全新核心卡牌閃耀登場！他夠壯、夠勁,還擁有獨特的反擊機制! 別對閃電巨人出手,否則電療伺候! 敵人每攻擊一次,他都會回敬一發電擊。

不過,他的反擊效果有一定的作用範圍,只有被他腳下「電擊圈」罩住的敵人才會受到反擊。站在電擊圈之外,遠距離攻擊他的敵人,是不會受到反擊的。

如何解鎖閃電巨人？

參加遊戲內，閃電巨人選卡挑戰

卡牌等級提升

只要解鎖閃電巨人，它的等級將被提升至與您的國王等級相同，持續時間整個主題季第16季！

全新卡牌 - 閃電精靈！

這個暴躁的小傢伙一次攻擊可以連續電擊最多9個敵方目標。 沒錯,就是9個!

如何解鎖閃電精靈？

參加遊戲內，解鎖閃電精靈挑戰

全新競技場 - 電閃山谷

在電力十足的競技場對戰是什麼感覺？

在有著滿滿線圈的場地，要小心別觸電唷！

平衡性調整（預計10月6日實裝

火槍手、三個火槍手

  • 首次出手速度增加0.3秒

骷髏飛龍

  • 攻擊速度降低12%

治療精靈

  • 治療量降低9%

戰爭天使、皇家幽靈

  • 增加飄浮機制

全新表情

多款閃電巨人表情，可於挑戰或商店中獲取。

祝挑戰者們在新主題季面對各項挑戰一切順利！

我們競技場見！