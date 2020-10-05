全新核心卡牌閃耀登場！他夠壯、夠勁,還擁有獨特的反擊機制! 別對閃電巨人出手,否則電療伺候! 敵人每攻擊一次,他都會回敬一發電擊。

不過,他的反擊效果有一定的作用範圍,只有被他腳下「電擊圈」罩住的敵人才會受到反擊。站在電擊圈之外,遠距離攻擊他的敵人,是不會受到反擊的。