2020年10月5日
Blog – Clash Royale
主題季第16季：電閃十月
讓這個十月充滿電力！
一起迎接全新主題季─電閃十月吧！
主題季第16季獎勵
贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！
共70階獎勵可供解鎖！
35階皇室通行券獎勵
35階免費獎勵
專屬皇家塔造型和表情
皇家塔造型：電磁要塞
專屬表情：閃電巨人表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第16季中獲取！
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全新卡牌 - 閃電巨人！
全新核心卡牌閃耀登場！他夠壯、夠勁,還擁有獨特的反擊機制! 別對閃電巨人出手,否則電療伺候! 敵人每攻擊一次,他都會回敬一發電擊。
不過,他的反擊效果有一定的作用範圍,只有被他腳下「電擊圈」罩住的敵人才會受到反擊。站在電擊圈之外,遠距離攻擊他的敵人,是不會受到反擊的。
如何解鎖閃電巨人？
參加遊戲內，閃電巨人選卡挑戰
卡牌等級提升
只要解鎖閃電巨人，它的等級將被提升至與您的國王等級相同，持續時間整個主題季第16季！
全新卡牌 - 閃電精靈！
這個暴躁的小傢伙一次攻擊可以連續電擊最多9個敵方目標。 沒錯,就是9個!
如何解鎖閃電精靈？
參加遊戲內，解鎖閃電精靈挑戰
全新競技場 - 電閃山谷
在電力十足的競技場對戰是什麼感覺？
在有著滿滿線圈的場地，要小心別觸電唷！
平衡性調整（預計10月6日實裝）
火槍手、三個火槍手
首次出手速度增加0.3秒
骷髏飛龍
攻擊速度降低12%
治療精靈
治療量降低9%
戰爭天使、皇家幽靈
增加飄浮機制
全新表情
多款閃電巨人表情，可於挑戰或商店中獲取。
祝挑戰者們在新主題季面對各項挑戰一切順利！
我們競技場見！