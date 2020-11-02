主題季第17季：古王祕寶
一起來了解主題季第17季的內容，其中包含平衡性調整、全新競技場，通行券獎勵！
主題季第17季獎勵
贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！
共70階獎勵可供解鎖！
35階皇室通行券獎勵
35階免費獎勵
專屬皇家塔造型和表情
皇家塔造型：幽靈寶庫
專屬表情：超級騎士表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第17季中獲取！
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全新競技場 - 皇家陵墓
一窺皇家城堡的深處，在皇家幽靈的寶藏中展開戰鬥！那就是大家所有金幣的去處...
平衡性調整（預計11月3日實裝）
精銳野蠻人
移動速度：從極快降低至快
生命值：提升14%
傷害：提升5.5%
攻擊速度：從1.7秒降低至1.5秒
「攻擊力、生命值都是一般野蠻人的2倍，但速度不再是他們的2倍了！」
精銳野蠻人已經很長時間名不副實了！
本次調整是為了削弱精銳野蠻人最讓人頭疼的地方——「極快」的移動速度，為了更好進行平衡，我們也對應提升他們的其他能力值，讓他們在和其他高傷害近戰單位對抗時也擁有足夠的競爭力。
迷你皮卡
攻擊速度：從1.8秒提升至1.7秒
騎士人氣攀升，但迷你皮卡卻有點受冷落。
現在25%的牌組都帶著騎士，迷你皮卡這樣的高輸出單位本應該很容易剋制那些牌組，結果因為上次的削弱，迷你皮卡的表現並不盡如人意。
提升攻擊速度不會影響迷你皮卡消滅對應等級的卡牌所需的攻擊次數，也不會讓迷你皮卡太容易攻擊到塔，但本次調整可以提升其整體傷害，更快解決肉盾單位。
骷髏召喚
召喚的骷髏會更靠近邊緣
骷髏召喚是遊戲內勝率最高的核心卡牌！它如此強大是因為召喚出來的骷髏會直接出現在目標正上方，讓人措手不及。
本次調整，我們降低了骷髏出現位置的隨機性，現在它召喚出的骷髏會更靠近範圍邊緣處，讓防守方有更多時間反應。
骷髏墓碑
生命值：提升4%
這座骷髏小屋可以說是最差的召喚型防守建築，這次我們打算略微提升它的生命值，讓它可以不那麼容易被摧毀。
調整後，骷髏墓碑建築本身的生命值提升至440，這也是骷髏飛龍等較微脆弱卡牌的標準數值。
閃電法師
傷害：降低3.5%
自上線起，閃電法師一直都是遊戲內最強的軍隊類卡牌之一。
他可以不斷釋放閃電擊暈敵軍而且傷害也很高，讓人疲於對付，所以我們決定略微削弱他的傷害。
調整後，閃電法術的兩條電弧無法再秒殺落單的亡靈，像亡靈大軍這樣群體類卡牌可以更容易對付閃電法師（亡靈大軍確實需要這樣間接的加強。）
電磁炮
首次出手速度增加0.5秒
電磁炮在職業賽場擁有超高勝率，同時也讓休閒玩家很頭疼！
由於當前版本電磁炮的高使用率，玩家牌組中必須要帶有暈眩或冰凍效果的卡牌，那限制玩家的牌組配置。們想要降低她每次移動後的開砲速度，並持續觀察該調整會對遊戲環境產生的影響。
現在電磁炮移動後需要等1秒後才能攻擊目標。
全新表情
多款超級騎士表情，可於皇室通行券、商店，以及超級騎士狂暴挑戰中分別獲取。