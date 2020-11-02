「攻擊力、生命值都是一般野蠻人的2倍，但速度不再是他們的2倍了！」

精銳野蠻人已經很長時間名不副實了！

本次調整是為了削弱精銳野蠻人最讓人頭疼的地方——「極快」的移動速度，為了更好進行平衡，我們也對應提升他們的其他能力值，讓他們在和其他高傷害近戰單位對抗時也擁有足夠的競爭力。