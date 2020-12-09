曾經有個版本，各種軍隊建築大行其道，於是我們對它們的生命值進行集體削弱，但由於野蠻人小屋當時表現不佳，我們對其手下留情，沒有削得太狠。

而這反而導致……它現在太強了！所以這次我們對其生命值進行削弱，讓它的防禦效果不再那麼有效。