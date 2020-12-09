主題季第18季平衡性調整
挑戰者們，大家好！
主題季第18季的平衡性調整已在今天（12月9日）實裝！
本次平衡性調整的內容較往常更加豐富，另外，我們將在2021年的卡牌平衡中沿用這次的調整方式。
X連弩
重製
持續時間：40秒 > 30秒（減少）
攻擊速度：0.25秒 > 0.3秒 （變慢）
傷害：提高30%
生命值：降低4%
X連弩是遊戲中表現最極端的卡牌之一。我們想透過重製來削弱其作為防禦建築的能力，但維持其殺傷力。現在，X連弩的攻擊能力更上一層樓，消滅敵人所需的射擊次數更少！但其代價是，X連弩現在更加脆弱，在競技場上存在的時間也大幅縮短。
骷髏守衛
攻擊速度：提升10%（1.1秒 > 1.0秒）
生命值（不包括護盾）：減少32%（和骷髏兵一致）
調整後，骷髏守衛的生命值和攻擊速度都將和骷髏兵一致。為了彌補生命值的損失，這些小傢伙的傷害大幅增強，但不會改變他們與大部分卡牌的互動表現。
野蠻人小屋
生命值：降低22%
曾經有個版本，各種軍隊建築大行其道，於是我們對它們的生命值進行集體削弱，但由於野蠻人小屋當時表現不佳，我們對其手下留情，沒有削得太狠。
而這反而導致……它現在太強了！所以這次我們對其生命值進行削弱，讓它的防禦效果不再那麼有效。
骷髏召喚
延遲10%（2.0秒 > 2.2秒）
這將導致召喚的骷髏兵總數減少一個。
骷髏召喚真的太強了！能夠直接在皇家塔施放的特性使其擁有非常穩定的耗血能力，
所以我們延遲第一個骷髏兵出現的時間，讓防禦方有更多時間反應，並將骷髏兵的總數減少1個。
哥布林巨人
1.7秒 > 1.5秒（加快）
我們加快哥布林巨人的攻速，使其抵達皇家塔後可造成更大威脅。
治療精靈
傷害：降低59%
治療精靈現在依然十分受歡迎，他的範圍傷害讓他在反制骷髏軍團之類的人海流卡牌時，和冰雪精靈一樣有效。
配合皇家塔，他甚至能剋制哥布林大隊。治療精靈的定位是個輔助單位，所以我們大幅降低他的傷害。
電擊法術加治療精靈現在也無法秒殺整個亡靈大軍。
漁大師
生命值：降低10%
漁大師的勾拉機制非常強大，因此我們不想在這方面動刀。
而漁大師在當下版本中大受歡迎的一個原因是他還能作為小肉盾使用，所以我們降低他的生命值，讓他在面對其他小肉盾時更加脆弱。
女巫
更快召喚首批骷髏兵：部署後3.5秒 > 1秒
部署女巫高達5費，效果卻沒那麼有價值。首批骷髏兵更快出現能讓女巫的用途更直接（立即召喚骷髏兵阻擋敵方部隊）。她可以用於反制那些常見的皮卡超人牌組，而且漁大師和治療精靈的削弱也讓她有更多發揮空間。
閃電法師
傷害：降低2.5%
修復一些傷害值取整數的問題，而且上一次的削弱對於其表現幾乎沒有影響。
這項調整改變各等級閃電法師與其他單位之間偶爾出現的互動不穩定問題，例如讓他的出場傷害加一次普通攻擊不能同時消滅2個弓箭手。
骷髏氣球
生命值：降低19%
9級生命值降至440，與骷髏飛龍、神箭射手、電擊車相同。
調整前的骷髏氣球幾乎每次都能飛抵皇家塔，它也因此在中端天梯大紅大紫，不符合它的特殊定位。
蝙蝠
首次出手速度：加快0.2秒
幾個月前，蝙蝠的攻擊速度和首次出手速度都被減慢0.2秒，而那次削弱對其數據的影響超出我們的預料，所以我們恢復蝙蝠的首次出手速度。
2021年的平衡性調整
主題季第18季結束後，我們將不再以每月一次的頻率進行平衡性調整。
取而代之的，是隨遊戲內容更新一起進行平衡性調整，我們覺得這樣能給遊戲帶來更大、更深遠的改變。
也就是說，我們不會停止對卡牌進行平衡性調整。我們仍會在有必要的時候調整卡牌的屬性，只是不再固定每個月（主題季）都進行一次。
為什麼？
這和皇室戰爭的遊戲進度推進機制有關。如果你投入許多資源升級的某張卡牌遭到削弱，那麼你包含這張卡牌的牌組都可能受到嚴重的影響。大多數玩家不會把全部卡牌都升到較高的等級，所以有時很難從牌庫中找到被削弱卡牌的替代選項，玩家會需要花費數月時間重新升級替代的卡牌，那樣會對遊戲體驗造成影響。
最喜歡的卡牌被削弱經常會給玩家帶來不利影響，甚至能讓玩家產生不想再玩這個遊戲的想法。
我們要怎麼解決這一情況？
我們打算在2021年的第一次內容更新中對遊戲內的遊戲進度推進機制做出重大調整，讓玩家可以更輕鬆的升級自己的卡牌和牌組。
在此之前，我們將改變進行平衡性調整的方式和頻率，以利玩家在更新到來前的這段時間裡能有更好的遊戲體驗！