其他調整

部落戰2榮譽點

調整完成急流激戰所需的榮譽點！

調整之後，部落戰聯盟賽等級較低的部落完成急流激戰所需榮譽點將減少，而部落戰聯盟賽等級較高的部落則需要更多的榮譽點。

為什麼？

聯盟賽等級較低的部落很難完成急流激戰，也就很難從部落戰2獲得獎勵。

同時，聯盟賽等級較高的部落又會在1至2天內迅速完成急流激戰，並且很少會繼續參加對戰獲取額外金幣。

調整之後，完成急流激戰的難度會更貼合各聯盟賽等級玩家的遊戲習慣，尤其是讓處於青銅聯盟賽的部落能夠輕鬆地獲得部落戰寶箱獎勵，而不會經常只獲得一隻獎勵不夠豐厚的「靴子」。