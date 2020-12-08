主題季第18季：滾木聖誕節
在這雪花飄飄的主題季第18季，滾木對Clash聖誕節發起了復仇！與此同時，一張全新傳奇卡也強勢加入競技場！
主題季第18季獎勵
贏取皇冠，解鎖皇室通行券獎勵！
共70階獎勵可供解鎖！
35階皇室通行券獎勵
36項免費獎勵，包括專屬滾木聖誕節表情
專屬皇家塔造型和表情
皇家塔造型：聖誕雪橇
專屬表情：巨石投手表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第18季中獲取！
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全新卡牌 - 女巫姥姥！
女巫姥姥是一張4費傳奇卡，擁有獨特的「咒術」能力。
女巫姥姥可以遠程攻擊敵人，且每次攻擊都會對目標施加咒術。
受到咒術的單位被消滅後會變成一隻「被施咒的野豬」，加入女巫姥姥的陣營！
被施咒的野豬會主動進攻對方的建築和皇家塔。
女巫姥姥不具有範圍攻擊的能力。
被施咒的野豬無法再次被施咒！
女巫姥姥能夠克制人海流卡牌，並在防守過程中為你打造一支反擊大軍！
如何解鎖女巫姥姥？
參加遊戲內，女巫姥姥選卡挑戰，除了滾木聖誕節挑戰外，大多挑戰的獎勵都可解鎖她！
卡牌等級提升
只要解鎖女巫姥姥，它的等級將被提升至與您的國王等級相同。另外，本月的主角──復仇滾木，它的等級也將被提升至與你的國王等級相同，並持續時間整個主題季第18季！
平衡性調整
本次平衡性調整內容較多，將在12月9日星期三上線。
詳細調整內容將在當天公佈！
其他調整
部落戰2榮譽點
調整完成急流激戰所需的榮譽點！
調整之後，部落戰聯盟賽等級較低的部落完成急流激戰所需榮譽點將減少，而部落戰聯盟賽等級較高的部落則需要更多的榮譽點。
為什麼？
聯盟賽等級較低的部落很難完成急流激戰，也就很難從部落戰2獲得獎勵。
同時，聯盟賽等級較高的部落又會在1至2天內迅速完成急流激戰，並且很少會繼續參加對戰獲取額外金幣。
調整之後，完成急流激戰的難度會更貼合各聯盟賽等級玩家的遊戲習慣，尤其是讓處於青銅聯盟賽的部落能夠輕鬆地獲得部落戰寶箱獎勵，而不會經常只獲得一隻獎勵不夠豐厚的「靴子」。
獎盃平衡性調整
我們對（0至6000盃）榮耀之路的獎盃獲取與失去機制進行一些調整。
調整內容
在1v1模式的天梯對戰中，戰敗將失去更多獎盃。
為什麼？
2019年4月榮耀之路推出後，我們注意到有越來越多的玩家反映配對不平衡，而原因是玩家獲取獎盃的難度太低了。
玩家進入傳奇聯盟賽的速度較之前大幅提升，但卡牌和國王塔升級速度就顯得有些跟不上。
這導致玩家會在傳奇聯盟賽中遇到等級壓制的對手，並且獎盃數累積也會遇到瓶頸，從而既無法打贏等級高的對手，也無法升級自己的卡牌。
這項改動應該能讓這類玩家獲得更加順暢的升級體驗。
誰將受到影響？
這項改變主要影響4至10階競技場的玩家，同時會減少國王塔只有8至9級獎盃數卻超過4000盃的現象，以便給他們帶來更好的配對體驗。
全新競技場 - 滾木聖誕節競技場
在這個白雪皚皚的競技場中，復仇滾木依靠絕對的實力佔據著中心！滾木聖誕節快樂！
全新表情
免費滾木聖誕節表情：所有玩家都可在皇室通行券的第5階等獎勵免費解鎖
狂暴伐木工表情：參加12月12日開始的滾木聖誕節挑戰即有機會獲得
巨石投手拆禮盒表情：皇室通行券專屬
女巫姥姥和巨石投手傷心表情：可在遊戲內商店中獲取
文字太多？那就跟著影片快速了解內容吧！
祝挑戰者們在新主題季面對各項挑戰一切順利！
我們競技場見！