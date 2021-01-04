主題季第19季：極酷寒潮
這個冬天有點冷！Clash世界也颳來一陣寒風！
卡牌等級提升
主題季第19季中，寒冰法師的卡牌等級將獲得提升。
另外為了讓大家能夠更好的體驗女巫姥姥這張卡牌，所以本季該卡牌同樣獲得提升。
全新表情
推出兩款寒冰法師表情，一款透過皇室通行券取得，另一款可從商店獲取。
特別挑戰
主題季包含寒冰法師選卡挑戰等，其多項挑戰的獎勵將分別包含各類法師的卡牌。
皇室通行券專屬內容
「主題季第19季：極酷寒潮」專屬內容！
皇家塔造型
寒冰法師專屬表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第19季中獲取！
除上述內容外，皇室通行券獎勵還包括：
40,000金幣
6個皇室通行券雷電寶箱
3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）
4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）
4枚換卡代幣
每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）
1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）
註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。
皇室通行券尊享福利
獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：
重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數
寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會
皇室通行券專屬金色玩家名稱
贈送禮物給部落成員
皇室金庫
全部解鎖35階等的皇室通行券獎勵後，您就可以往皇室金庫存入金幣啦！皇室金庫能讓您獲得更多金幣。
每收集10個皇冠，您的皇室金庫就會存入250金幣，直到皇室金幣裝滿為止！
主題季結束後，您就能領取皇室金庫中存放的所有金幣啦。
不使用皇室通行券進行遊戲
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：
34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱
文字太多？那就跟著影片快速了解內容吧！