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2021年1月4日
Blog – Clash Royale

主題季第19季：極酷寒潮

這個冬天有點冷！Clash世界也颳來一陣寒風！

卡牌等級提升

主題季第19季中，寒冰法師的卡牌等級將獲得提升。

另外為了讓大家能夠更好的體驗女巫姥姥這張卡牌，所以本季該卡牌同樣獲得提升。

全新表情

推出兩款寒冰法師表情，一款透過皇室通行券取得，另一款可從商店獲取。

特別挑戰

主題季包含寒冰法師選卡挑戰等，其多項挑戰的獎勵將分別包含各類法師的卡牌。

皇室通行券專屬內容

「主題季第19季：極酷寒潮」專屬內容！

  • 皇家塔造型

  • 寒冰法師專屬表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第19季中獲取！

除上述內容外，皇室通行券獎勵還包括：

  • 40,000金幣

  • 6個皇室通行券雷電寶箱

  • 3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）

  • 4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）

  • 4枚換卡代幣

  • 每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）

  • 1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）

註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。

皇室通行券尊享福利

獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：

  • 重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數

  • 寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！

  • 所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會

  • 皇室通行券專屬金色玩家名稱

  • 贈送禮物給部落成員

皇室金庫

  • 全部解鎖35階等的皇室通行券獎勵後，您就可以往皇室金庫存入金幣啦！皇室金庫能讓您獲得更多金幣。

  • 每收集10個皇冠，您的皇室金庫就會存入250金幣，直到皇室金幣裝滿為止！

  • 主題季結束後，您就能領取皇室金庫中存放的所有金幣啦。

不使用皇室通行券進行遊戲

沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：

  • 34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）

  • 如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱

文字太多？那就跟著影片快速了解內容吧！

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